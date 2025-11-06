Tres empleados de una planta de Louisville están desaparecidos tras accidente aéreo de UPS que, según el dueño, fue aterrador

Por Isabel Rosales y Dalia Faheid, CNN

Acababa de irse la luz y el suelo temblaba en Grade A Auto Parts cuando el propietario recibió una videollamada de pánico de su directora financiera.

En su pantalla, el CEO Sean Garber vio una enorme bola de fuego que envolvía la planta de reciclaje y fabricación de autopartes de Louisville, Kentucky, de la que era propietario desde hacía décadas, mientras su colega describía una explosión seguida de varias más.

“Parecía que el infierno se desataba a su alrededor”, recordó Garber, describiendo cómo vio a sus empleados gritando y huyendo de las llamas.

Un avión de carga de UPS acababa de estrellarse contra las instalaciones poco después de despegar de un aeropuerto cercano el martes, dejando al menos 12 muertos y varias familias con seres queridos desaparecidos, según informaron las autoridades de Kentucky. Tres empleados de Garber se encuentran entre los desaparecidos.

Se cree que tres miembros de la tripulación del avión de carga fallecieron, pero la mayoría de las víctimas se encontraban en tierra.

Mientras las llamas arrasaban y las puertas se derretían, la gente saltaba por las ventanas y corría; algunos empleados ayudaban a proteger a otros del creciente infierno, declaró el propietario.

La colisión dejó un rastro de destrucción ardiente y un campo de escombros de casi un kilómetro de largo, devastando varios pequeños negocios como Grade A Auto Parts, donde los restos retorcidos y ennegrecidos de los edificios se recortaban contra un cielo ceniciento “apocalíptico” con un olor acre en el aire, según informaron las autoridades de Kentucky.

Las autoridades están perdiendo la esperanza de encontrar más sobrevivientes a medida que se recuperan cuerpos de entre los escombros y aumenta el número de fallecidos.

“No esperamos encontrar a nadie más con vida en la zona”, declaró el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, en una rueda de prensa el miércoles por la tarde, añadiendo que los equipos de rescate están pasando de las labores de rescate a las de recuperación.

Dos víctimas permanecen en estado crítico y se encuentran en cuidados intensivos, informó el miércoles el Centro Médico de la Universidad de Louisville.

Mientras tanto, algunos residentes de Louisville lloran a los fallecidos, otros sufren la angustiosa espera de noticias de sus seres queridos desaparecidos, incluyendo a las familias de los trabajadores y a dos hombres que afirman no haber tenido noticias de una mujer que se cree estaba en Grade A Auto Parts cuando ocurrió el accidente.

Una mujer estaba dejando chatarra en Grade A Auto Parts después del trabajo cuando el avión de carga se estrelló, según declaró su novio, Donald Henderson, a la filial de CNN, WDRB, el martes por la noche.

“No quiero ir, ve tú”, recordó Henderson haberle dicho.

Un video de la escena muestra una enorme columna de humo color carbón que emana de los edificios en llamas. En otro video escalofriante grabado en las instalaciones, un hombre grita: “¿Salieron todos?”. Cuando otra persona responde “No”, él grita: “¿Qué quieres decir con no?”.

Henderson acudió a un centro de asistencia familiar que las autoridades instalaron en la academia de Policía de Louisville con William Moreland, quien tiene dos hijos con la mujer desaparecida. Ambos tuvieron dificultades para expresar con palabras lo que sienten.

“Es todo lo que tengo, así que… no sé cómo va a terminar esto”, declaró Henderson a WDRB.

Los dos hombres dijeron que los funcionarios del centro tomaron su información y prometieron “informarnos en cuanto tengamos novedades”.

“Tuve que irme; no puedo estar ahí”, dijo Henderson, refiriéndose a su presencia en el centro junto a otras familias angustiadas que esperaban desesperadamente noticias sobre el paradero de sus seres queridos.

Grade A Auto Parts, uno de los dos pequeños negocios que, según el gobernador, se vieron directamente afectados por el accidente aéreo, está intentando acceder a su sistema informático para ayudar a las autoridades a identificar a los clientes que se encontraban en el establecimiento en el momento del siniestro, según Garber. No está claro cuántos clientes había en el establecimiento en ese momento, pero Garber afirma que suele haber entre 15 y 30 clientes a esa hora.

“Se han encontrado cuerpos. Muchos no son reconocibles y están intentando identificarlos”, dijo Garber.

Después de que el avión se estrellara contra el negocio de Garber —aparentemente quedando en el centro de las instalaciones—, un recuento reveló que tres empleados estaban desaparecidos, dijo.

Dos de los empleados desaparecidos se encontraban en un edificio donde la gente saltó por las ventanas para escapar de las llamas después de que el calor derritiera las puertas, explicó Garber. Se cree que la tercera persona estaba en un almacén contiguo.

Cuando el avión se aproximaba, pareciendo una bola de fuego, uno de los gerentes empujó a un compañero al suelo antes de que la habitación estallara en llamas, contó Garber más tarde.

“Hubo muchísimos héroes ayudándose mutuamente”, afirmó.

Un empleado se lanzó entre dos fardos de metal que rodean las instalaciones para poner a salvo a un cliente que había sufrido quemaduras.

“Me imagino que era como estar en una zona de guerra”, dijo Garber.

Mientras inspeccionaba los daños el miércoles, Garber dijo haber perdido la esperanza de que sus empleados estuvieran vivos. “Es imposible sobrevivir”, afirmó.

Uno de los empleados desaparecidos llevaba trabajando en la empresa unos veinte años, explicó Garber. El segundo, unos cinco años, y el tercero, unos cuatro.

Cuando Garber se reunió con sus familias en un centro de asistencia familiar la madrugada del miércoles, notó que estaban en estado de shock, agravado por la incertidumbre.

“Todavía no hay una solución para ellos”, lamentó.

Ahora, Garber siente rabia y tristeza al pensar en los empleados y clientes cuyos seres queridos siguen buscando.

“Ganamos dinero ofreciendo un servicio a nuestros clientes. La gente venía solo para eso”, dijo Garber. “No pudieron volver a casa, y eso es un problema, y ​​es desgarrador”.

Con información de Danya Gainor, Amanda Musa, Emma Tucker, Leigh Waldman y Matthew Rehbein, de CNN.