Un enigmático posteo de Alpine despertó la ilusión en Argentina: ¿confirma la renovación de Colapinto en la Fórmula 1?

Por Federico Leiva, CNN en Español

“07. 11. 25. ¿Ya hiciste las cuentas?”. Con esa enigmática publicación en redes sociales, la escudería Alpine de Fórmula 1 parece haber quedado a un paso de anunciar la continuidad del argentino Franco Colapinto para 2026.

La fotografía que lleva los tres números parece referirse a una fecha, 7 de noviembre de 2025 (en Argentina y Latinoamérica, las fechas se escriben día, mes y año, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos), es decir, este viernes, justo cuando comienza la actividad oficial del Gran Premio de Brasil, que se correrá el fin de semana en el circuito de Interlagos.

Hace semanas se especula con que esta carrera sería la elegida para hacer el anuncio, ya que, al ser la más cercana a Argentina, es en la cual Colapinto será más local que en cualquier otra. De hecho, miles de argentinos viajaron el año pasado al GP de Brasil para verlo, cuando todavía estaba en Williams.

Pero, más allá de la fecha, lo importante es el mensaje escrito. “¿Ya hiciste las cuentas?”.

Ahí es donde los números que hacen a la fecha calendario cobran otro significado. Si se suma el 7, el 11 y el 25, la cuenta da 43, exactamente el número bajo el cual Colapinto corre en la Fórmula 1. ¿Coincidencia? No parece…

De concretarse, sería la primera vez que el argentino inicie una temporada como titular, con todo lo que eso significa (ensayos en la pretemporada, voz y voto en las decisiones sobre el auto, etc), ya que en 2024 y 2025 comenzó como suplente de Logan Sargeant (en Williams) y Jack Doohan (en Alpine), respectivamente.

Alpine es una de las pocas escuderías que aún no confirmó oficialmente a su dupla de pilotos para el año que viene. La continuidad de Gasly, su número uno, es una obviedad, pero el compañero del francés aún estaba en el aire.

Y es que los resultados de Colapinto han sido dispares. Tuvo un comienzo difícil, que hizo pensar a muchos que la decisión de bajar a Doohan quizás había sido apresurada, pero en las últimas seis o siete carreras el piloto argentino ha estado a la par de su compañero de equipo, igualando y hasta mejorando su ritmo de carrera. En alguna ocasión incluso su equipo le dio la orden de dejar pasar a Gasly porque este no podía superarlo auto a auto y en el GP de Estados Unidos decidió pasar al francés contra toda orden de equipo al considerar que era más veloz.

Lo cierto es que el auto ha estado muy lejos de los primeros planos. Alpine es la peor escudería de la parrilla. Ni Doohan ni Colapinto han podido sumar puntos y Gasly ha hecho milagros para conseguir 20. Todo parece apuntar al próximo año, cuando los cambios en las reglas y las configuraciones de los monoplazas puedan provocar un movimiento importante entre las escuderías.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.