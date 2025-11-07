Golpizas brutales, olivos moribundos: así afecta la violencia en la Ribera Occidental a la cosecha de aceitunas de palestinos

Por Zeena Saifi, Jeremy Diamond y Cyril Theophilos, CNN

Umm Shukry inspecciona sus olivos uno por uno, como lo hacía cada año durante una década. Pero esta temporada de cosecha de aceitunas es diferente. Casi todos sus árboles están dañados; sus ramas desnudas y quebradizas.

Al examinar cada rama, la invade una profunda tristeza.

“Estoy asfixiada. Estoy asfixiada de ver que mi arduo trabajo termina así”, dijo a CNN. “Solía pasar tanto tiempo aquí bajo el calor abrasador, cuidándolos… tenemos esta tierra desde hace más de 50 años”.

Durante los últimos dos años, la mujer de 72 años ha sido impedida de acceder a su tierra, aislada por la violencia de los colonos y las restricciones de las fuerzas israelíes. Se encuentra frente a un asentamiento ilegal en el Valle del Jordán, en la Ribera Occidental. Los colonos israelíes que viven allí han agredido y amenazado a su familia, obligándolos a abandonar su tierra por miedo.

Durante su ausencia, los colonos enviaron vacas a pastar en sus olivos, explica Shukry Shehadeh, hijo de Umm Shukry.

Los vecinos le enviaron videos de los colonos dañando la tierra. Regresó para encontrar su casa saqueada, paneles solares robados y tanques de agua y tuberías de riego destruidos.

Y quizás lo más doloroso: no había rastro de aceitunas.

“Nos obligaron a irnos, y luego usaron una violencia extrema para destruir nuestras aceitunas, nuestro hogar, nuestras pertenencias. Me cuesta comprender este golpe”, dice Shehadeh.

Los ataques de colonos a la granja de Shehadeh forman parte de un patrón sistemático de impunidad de los colonos en medio de un fuerte aumento de los ataques contra palestinos, especialmente en los últimos dos años.

En la primera mitad de 2025, hubo 757 ataques de colonos que causaron víctimas o daños materiales, un aumento del 13 % en comparación con el mismo periodo del año pasado, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

La temporada de cosecha de este año también ha visto algunos de los actos de violencia más descarados en los últimos años.

Los recolectores de aceitunas palestinos han sido atacados al menos 259 veces desde que comenzó la temporada de cosecha el mes pasado, según cifras recopiladas por la Comisión de Resistencia al Muro y la Colonización de la Autoridad Palestina (CWRC, por sus siglas en inglés).

Y como resultado, más de 4.000 árboles y plantones han sido vandalizados, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés).

Muchos de estos ataques han sido ampliamente documentados y han surgido videos en línea que muestran a algunos palestinos ensangrentados y golpeados.

La ONU ha instado a Israel, como potencia ocupante, a prevenir más ataques en la Ribera Occidental.

“La falta de prevención o castigo de estos ataques es incompatible con el derecho internacional”, advirtió Tom Fletcher, jefe de Ayuda Humanitaria de la ONU. “Los palestinos deben ser protegidos. La impunidad no puede prevalecer. Los responsables deben rendir cuentas”.

Decenas de videos grabados por agricultores y activistas palestinos muestran a colonos israelíes enmascarados portando palos y garrotes, y en ocasiones rifles, mientras atacan a palestinos y activistas judíos que se solidarizan con ellos.

Otros videos han mostrado a colonos actuando junto a soldados, que a menudo los apoyan. El domingo, soldados israelíes fueron filmados robando aceitunas en la ciudad de Sinjil, después de declarar el área como zona militar y expulsar a los agricultores palestinos, según activistas palestinos e israelíes que estaban presentes.

En respuesta a una consulta de CNN sobre el incidente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron que “la conducta de las fuerzas no está en línea con los valores de las FDI”, y añadieron que el incidente será examinado y “abordado disciplinariamente”.

Los palestinos dicen que no tienen recursos para buscar justicia cuando son atacados, porque ven al ejército como cómplice de los colonos. Bajo lo que los activistas llaman un sistema legal de dos niveles en la Ribera Occidental ocupada, los palestinos están sujetos a la ley militar, mientras que los colonos israelíes están sujetos a la ley civil israelí.

En los últimos dos años, los Shehadeh han hecho varios intentos de regresar a sus tierras y cultivos, solo para ser rechazados por colonos, el ejército o ambos.

Regresaron el viernes pasado acompañados por activistas judíos e israelíes de la organización israelí de derechos humanos Rabinos por los Derechos Humanos (RHR, por sus siglas en inglés), una de varias que reúnen a cientos de voluntarios extranjeros para acompañar y apoyar a agricultores palestinos durante su cosecha anual.

A veces, la unión hace la fuerza, pero no siempre.

Palestinos y activistas en toda la Ribera Occidental han sido agredidos o detenidos mientras intentaban cosechar aceitunas pacíficamente. El 27 de octubre, activistas judíos enviaron a CNN videos de soldados israelíes y seguridad de los asentamientos deteniendo a agricultores en la ciudad de Qarawat Bani Hassan mientras cosechaban aceitunas.

Dos mujeres judío-estadounidenses que se unieron a palestinos y a RHR en la aldea de Burin el mes pasado fueron deportadas por las autoridades israelíes el viernes pasado, según un comunicado emitido por el grupo, que dijo que esto “subraya la creciente represión de Israel contra la sociedad civil”.

El ejército israelí declaró la zona como zona militar cerrada, una herramienta de seguridad utilizada para bloquear el acceso de los palestinos a sus tierras, según residentes palestinos y activistas en el terreno. RHR señaló que fue notable que ninguno de los colonos judíos que atacaron a agricultores palestinos en la zona fue arrestado.

El martes, voluntarios israelíes de RHR resultaron heridos mientras acompañaban a agricultores palestinos en la ciudad de Qarawat Bani Hassan. El grupo afirma que los presentes fueron atacados por colonos y un soldado que disparó en su dirección.

En respuesta a una consulta de CNN sobre el bloqueo militar israelí que impide a los palestinos acceder a sus tierras, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) dijeron que “reconocen la importancia de la cosecha de aceitunas para mantener el sustento de la vida en la región”, pero reconocieron que han restringido el acceso a ciertas áreas para “prevenir conflictos”.

“Las IDF condenan firmemente toda forma de violencia, que desvía la atención de los comandantes y soldados de su misión principal de defensa y lucha contra el terrorismo”.

El olivo es uno de los símbolos más duraderos de la conexión de los palestinos con su tierra. La cosecha anual es un ritual histórico, profundamente arraigado en la cultura y la tradición.

Pero su importancia va más allá del simbolismo y la identidad.

Hasta 100.000 familias dependen de la cosecha de aceitunas para su sustento, según Ajith Sunghay, jefe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH, por sus siglas en inglés) en el territorio palestino ocupado, quien la describió como “el pilar económico de las comunidades rurales palestinas”.

“El olivo aquí nunca es solo un árbol. Es sustento y linaje, resiliencia y economía, y una vena histórica que conecta a los palestinos con la tierra”, dijo.

Para Shehadeh, gran parte de sus ingresos dependen de las aceitunas. Dijo que en los dos años que ha estado lejos de sus olivares, ha perdido el equivalente a casi US$ 25.000.

Y a medida que se intensifican los ataques de los colonos, también lo hace el esfuerzo por expulsar a los palestinos de sus tierras, encabezado por los sectores más radicales del gobierno israelí.

Sunghay advierte que el aumento de la violencia de los colonos ocurre “en el contexto de una acelerada apropiación de tierras israelí”, con funcionarios que “declaran abiertamente su intención de anexar la totalidad de la Ribera Occidental”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que no permitiría que Israel lo haga. Pero para la mayoría de los palestinos, la anexión de facto ya se está desarrollando a diario.

Israel ha construido más puestos de control militar, bloqueos de carreteras y portones de hierro en todo el territorio ocupado, restringiendo gravemente la libertad de movimiento. Según un informe de la ONU de mayo, existen al menos 849 “obstáculos a la circulación que restringen de manera permanente o intermitente el movimiento de 3,3 millones de palestinos en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Este”.

Los asentamientos ilegales también están siendo legalizados por Israel y creciendo a un ritmo acelerado. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo en septiembre que Israel había “duplicado los asentamientos judíos” en la Ribera Occidental –considerados ilegales según el derecho internacional– y que “continuará por este camino”.

Con la atención puesta en Gaza, el Gobierno de Trump no ha hecho casi nada para frenar estos movimientos. Los palestinos, a su vez, dicen que se sienten impotentes ante tal agresión.

Ahmad Shakarna sabe muy bien lo que significa sentirse impotente. El 25 de octubre, el hombre de 58 años recibió una llamada de vecinos informándole que su suegra había sido detenida por soldados israelíes mientras recogía aceitunas en la aldea de Nahalin, en Belén.

Corrió a buscarla, contó a CNN, solo para enterarse de que los soldados la habían arrastrado fuera de sus olivares y la habían obligado a subir una colina rocosa hacia la torre de vigilancia militar que domina el asentamiento cercano de Beitar.

Shakarna tomó su medicina y se dirigió a tratar de alcanzarla, temiendo por su vida. Pero era consciente de que enfrentarse a los soldados también podría poner en peligro la suya, dijo.

Cuando llegó hasta ella, un colono bajó repentinamente de la cima de la colina, agarró a Shakarna y lo golpeó, antes de que dos soldados israelíes lo derribaran al suelo.

En un video del ataque que se difundió ampliamente en redes sociales, se ve a un soldado golpeándolo con la culata de su rifle, antes de que el colono le diera varios puñetazos más. Shakarna dijo que perdió momentáneamente la vista y fue evaluado con una conmoción cerebral leve en el hospital.

“¿No es una imagen extraña de ver: un ejército sujetando a un civil y permitiendo que los colonos lo golpeen?”, dijo a CNN.

Tras cinco horas de interrogatorio, él y su suegra fueron liberados sin cargos; prueba, dice, de que no hicieron nada malo.

Las FDI dijeron a CNN que se inició una investigación sobre el incidente, pero que no podían proporcionar detalles sobre la misma. Pero Shakarna no cree que sea sincera.

“Ellos saben exactamente lo que pasó, pero no les importa. Quieren ocultar el crimen que cometieron”, dijo. Si el incidente no hubiera sido captado en video, “habría pasado desapercibido” incluso si lo hubieran matado, afirmó.

“La vida de un palestino no vale nada”, dijo.

Pero Shakarna está decidido a permanecer firme en su tierra.

“El olivo existía antes de la ocupación”, dijo. “Es valioso y querido para nosotros… no lo abandonaremos”.

De vuelta en el Valle del Jordán, Umm Shukry sigue abriéndose paso entre los olivares con pasos inseguros pero rápidos, esquivando ramas rotas y hojas secas.

Habla con la voz entrecortada, sin pausa, tratando de entender su situación. “¿Por qué tienen que seguir atormentándonos y arruinando nuestras vidas? Déjennos volver aquí y regar nuestros árboles… ¿qué hicimos para merecer esta violencia?”, pregunta.

Tras recorrer la finca en círculos, exhausta, finalmente se sienta a descansar bajo un árbol.

“Diez años de trabajo duro. Diez años dedicados a esta tierra, negándome a irme”, murmura entre lágrimas.

“Pero aquí es donde quiero estar. Permaneceré aquí, bajo mis olivos. No me iré”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.