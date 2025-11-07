Joan Laporta no deja de soñar con el regreso de Lionel Messi al nuevo Camp Nou

Por Pablo A. García Escorihuela, CNN en Español

El nuevo Camp Nou comienza a dar señales de vida, tras el entrenamiento abierto del FC Barcelona este viernes, con presencia de público en las tribunas y del presidente Joan Laporta en la gradería principal.

Y desde allí, el presidente del cuadro catalán soltó otra vez una invitación que se ha vuelto reiterativa: Laporta sueña con homenajear a Lionel Messi en el nuevo estadio, una vez esté terminado, en algún momento de 2026.

“Sería una forma hermosa de inaugurar el estadio, con un homenaje a Leo Messi y el estadio lleno”, expresó el dirigente tras el entrenamiento.

Sin embargo, a la sombra está la forma en la que terminó la relación entre el dirigente y el astro argentino, quien salió del Barcelona en 2021 precisamente tras un impase entre ambos.

“Dependerá de lo que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente”, agregó Laporta.

Recordemos que Lionel Messi renovó días atrás su vínculo con el Inter Miami hasta diciembre de 2027, pero esto no impide que el directivo sueñe, al menos, con ver al rosarino una vez más en el remozado estadio, homenajeado por la afición culé.

El tiempo dirá si esto será posible.

