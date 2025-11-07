Las 5 cosas que debes saber este 7 de noviembre: vuelos en EE.UU., TPS para venezolanos y Miss Universo

Por CNN en Español

Más de 200.000 venezolanos en EE.UU. pierden el TPS este viernes y temen ser deportados. Congreso de Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum. Tesla aprueba paquete salarial que podría convertir a Elon Musk en el primer billonario del mundo.

Desde este viernes, la administración Trump está reduciendo los vuelos en 40 aeropuertos de todo el país por el cierre del Gobierno, una medida que afecta a los centros de tráfico aéreo clave de Nueva York, Atlanta y Los Ángeles, entre otros. ¿Cuántos vuelos se verán afectados, dónde y qué conviene hacer si tienes pasajes comprados? Esto es lo que debes saber.

Funcionarios del Gobierno de Donald Trump informaron a legisladores el miércoles que Estados Unidos no planea lanzar ataques dentro de Venezuela y que actualmente no existe justificación legal para atacar objetivos terrestres, según fuentes familiarizadas con la reunión informativa dirigida por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y un funcionario de la Oficina del Asesor Jurídico de la Casa Blanca.

El Congreso de Perú declaró este jueves persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debido a lo que considera una “inaceptable injerencia en asuntos internos” del país. La decisión contra Sheinbaum llega mientras se espera que este viernes el Gobierno de Perú anuncie si se le otorgará o no el salvoconducto a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros durante el Gobierno de Pedro Castillo.

El Gobierno de coalición de España, liderado por Pedro Sánchez, se hundió este jueves nuevamente en un momento delicado. La formación independentista Junts per Catalunya decidió retirarle el apoyo de sus siete diputados en el Parlamento y condujo al Gobierno socialista a otro capítulo incierto de su mandato.

La Fiscalía de Michoacán identificó a un adolescente de 17 años como el presunto autor material del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el sábado en la noche al término de la celebración local del Festival de las Velas.

Tesla aprueba paquete salarial que podría convertir a Elon Musk en el primer billonario del mundo

Los accionistas de Tesla aprobaron un paquete de compensación que podría convertir al CEO Elon Musk, quien ya el hombre más rico del mundo, en el primer billonario del mundo.

Algunos medicamentos para la obesidad costarán US$ 149 en EE.UU.

Ciertos medicamentos muy populares contra la obesidad estarán disponibles por tan solo US$ 149 al mes en Estados Unidos, y más beneficiarios de Medicare tendrán acceso a ellos en virtud de dos acuerdos anunciados este jueves por el Gobierno de Trump.

Ola de repudio tras maltrato de directivo de Miss Universo a concursante de México

La mexicana Fátima Bosch denunció en redes sociales el martes que Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y director regional en Asia de Miss Universo, la llamó “tonta” durante un intercambio en el marco del concurso en Bangkok. Pese a que el directivo se disculpó luego públicamente, el maltrato hacia Bosch, registrado en video, fue repudiado incluso por la propia Organización Miss Universo.

250.000

Desde este viernes, cerca de 250.000 inmigrantes venezolanos pierden el Estatus de Protección Temporal (TPS) y, con él, su protección frente a las deportaciones en Estados Unidos.

“¿Cómo es posible que la comida sea un tema político?”

— Lo dijo Laura Bowles, quien forma parte de los más de 40 millones de estadounidenses que dependen de los cupones de alimentos del SNAP. El jueves, un juez federal en Rhode Island ordenó al Gobierno de Trump cubrir completamente estos beneficios para evitar que millones de familias pasen hambre.

Astronautas hornean su comida por primera vez en el espacio

Los astronautas a bordo de la estación espacial china han utilizado por primera vez un horno para cocinar alimentos en órbita. Utilizaron el aire caliente para preparar pollo y filetes, en lo que se describió como una mejora significativa de la “cocina espacial”.

