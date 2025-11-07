Obama celebra las victorias demócratas, pero dice: “Tenemos mucho trabajo por hacer”

Por Kaanita Iyer, CNN

El expresidente Barack Obama celebró este jueves la contundente victoria de los demócratas en las elecciones del martes, pero subrayó que el partido aún tiene mucho trabajo por hacer.

“El martes fue un buen día, pero tenemos mucho trabajo por hacer”, afirmó Obama durante la grabación en directo del podcast “Pod Save America”.

Los demócratas obtuvieron victorias contundentes el martes: Zohran Mamdani fue elegido alcalde de la ciudad de Nueva York, mientras que Abigail Spanberger y Mikie Sherrill ganaron las elecciones a gobernador en Virginia y Nueva Jersey, respectivamente.

En California, los votantes también aprobaron una iniciativa electoral impulsada por los demócratas sobre la redistribución de distritos.

Durante el fin de semana, Obama hizo campaña con Spanberger y Sherrill, y llamó a Mamdani —a quien no respaldó— para ofrecerle ser un “consejero”, según informó previamente CNN.

“Fue positivo ver a los progresistas levantarse. Fue un buen recordatorio de que, al parecer, el pueblo estadounidense está prestando atención”, manifestó Obama el jueves, según una transcripción apresurada proporcionada por Crooked Media, organizadora del evento.

“No quieren crueldad. No quieren que los que están en el poder intenten aferrarse a él. Creen en la comunidad. Creen en tratar a las personas con decencia y respeto”, agregó.

El expresidente añadió que las elecciones de esta semana demostraron que los candidatos “con integridad” conectan con los votantes.

“Resulta que si, en primer lugar, tienes candidatos con integridad que creen en algo y están ahí por las razones correctas, pueden ganar”, dijo Obama.

Los tres aspirantes electos basaron sus campañas en la asequibilidad, un tema que impulsó el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en las elecciones de 2024.

Trump instó este miércoles a los republicanos a centrarse más en la economía en sus mensajes.

Otra conclusión que se puede extraer de las elecciones, según Obama, es que “cuando los jóvenes están comprometidos e involucrados, entonces ganamos”.

Según las primeras encuestas a pie de urna de CNN, casi el 80 % de los votantes de entre 18 y 29 años apoyaron a Mamdani.

De igual manera, el 69 % del mismo grupo de edad votó por Sherrill y el 70 % apoyó a Spanberger.

En California, el 84 % de los votantes menores de 24 años favorecieron la medida de redistribución de distritos propuesta por los demócratas, al igual que el 76 % de los votantes de entre 25 y 29 años.

De cara a las próximas elecciones, Obama dijo que la labor de los demócratas es “decir que queremos que todos participen”.

“Queremos dialogar sobre cómo garantizar que todas las personas en este país sean tratadas con dignidad y respeto, que existan oportunidades para todos y que haya posibilidad de comunidad y de convivencia”, indicó Obama.

“No de una manera cliché o fingida”, continuó Obama, “sino de una manera genuina y profunda, donde reconocemos que sí, tenemos diferencias y sí, hay batallas que habrá que librar, pero que en el fondo, hay algo esencial que compartimos y que es extraordinario. Y Estados Unidos, en su mejor versión, se apoya en esta noción de e pluribus unum: entre muchos, puede surgir uno”.

