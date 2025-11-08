Conductor disparó contra agentes de la Patrulla Fronteriza durante operativo migratorio en Chicago; no se reportaron heridos

Por Zoe Sottile, CNN

Un conductor disparó contra agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos que realizaban una operación migratoria en Chicago este sábado antes de huir, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a CNN en un comunicado.

La agencia dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza realizaban “operaciones de control migratorio cerca de la Calle 26 y la Avenida Kedzie en Chicago, Illinois, cuando un hombre desconocido que conducía un Jeep negro disparó contra los agentes y huyó del lugar”.

“El atacante y el vehículo siguen prófugos”, dijo el DHS.

“Un número desconocido de agitadores también arrojó una lata de pintura y ladrillos a los vehículos de la Patrulla Fronteriza”, indica el comunicado.

El Departamento de Policía de Chicago dijo que no hubo reportes de personas heridas por disparos tras el incidente.

“No se reportaron heridos de bala”, declaró el Departamento de Policía de Chicago, que respondió al incidente y ayudó a asegurar la zona, en un comunicado emitido la tarde de este sábado.

“El incidente no es aislado y refleja una tendencia creciente y peligrosa de violencia y obstrucción”, afirmó el DHS.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS para obtener más información.

