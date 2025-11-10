Ante las cancelaciones de vuelos, la gente recurre a trenes, alquiler de autos y soluciones creativas para llegar a destino

Por Alaa Elassar, CNN

Xavier Vega y su pareja, Soluna Vega, celebraron con alivio al divisar el letrero de “Bienvenidos a Connecticut”. Esto marcó el final de una odisea inesperada de 17 horas por carretera de regreso a casa, después de que su vuelo fuera uno de los más de 1.000 cancelados debido al cierre parcial del Gobierno.

La pareja, que tuvo que tomar un tren, un autobús y un automóvil de alquiler el sábado para recorrer más de 1.800 kilómetros desde Florida, se encuentra entre los miles de viajeros cuyos planes se han visto truncados por las cancelaciones generalizadas, y están buscando otras formas de llegar a su destino.

El fin de las dificultades para viajar podría estar cerca. El domingo, en una votación de procedimiento, los senadores aprobaron un acuerdo bipartidista para financiar al Gobierno hasta el 30 de enero y fijaron la votación sobre un proyecto de ley de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible para diciembre.

La medida aún debe ser aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes antes de llegar al escritorio del presidente.

Los controladores aéreos y los agentes de la TSA deben trabajar sin cobrar durante el cierre del Gobierno, y a medida que aumenta la presión financiera, más trabajadores se están ausentando del trabajo, lo que añade presión a las agencias ya sobrecargadas y retrasa a los viajeros.

La escasez de personal y la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA) del jueves pasado de reducir los vuelos en un 4 % provocaron el caos en los aeropuertos del país durante el fin de semana. Tan solo el sábado se cancelaron más de 1.000 vuelos y se retrasaron más de 6.500.

Para algunos viajeros, como el matrimonio Vega, las interrupciones han significado recurrir a largos viajes por carretera, costosas reprogramaciones y días de incertidumbre, todos ellos efectos colaterales de un cierre que continúa paralizando el sistema aéreo del país.

Como consecuencia, las empresas de alquiler de vehículos se han visto desbordadas por las reservas de solo ida. Avis, Hertz y Turo informaron de un fuerte aumento de la demanda, ya que los pasajeros, frustrados por las demoras y las cancelaciones, hicieron todo lo posible por llegar a sus destinos como fuera.

Agotados y con poco sueño, Xavier y Soluna Vega emprendieron un viaje relámpago de 2.237 kilómetros desde Daytona Beach, Florida, hasta Connecticut, apresurándose para llegar a casa a tiempo para el trabajo el lunes después de gastar US$ 900 en un auto de alquiler; solo dos de los incontables viajeros obligados a realizar viajes maratónicos por el cierre.

La pesadilla comenzó con lo que inicialmente fue un retraso de cuatro horas.

“Nuestro vuelo (del sábado) pasó de las 2:00 p.m. a las 6:00 p.m., luego a las 8:00 p.m. y finalmente a las 11:45 p.m., y nos sentíamos tan desesperanzados”, dijo Xavier Vega a CNN desde su auto alquilado el domingo mientras su pareja conducía.

La pareja había desembarcado de un crucero en Miami con su mejor amigo y tomó un tren a Orlando, solo para enfrentarse a un retraso de casi 10 horas en su vuelo, que terminó cancelándose. La situación empeoró aún más: un festival de música en Orlando había agotado la disponibilidad de vehículos de alquiler en la ciudad. Desesperados por volver a casa, lograron subirse a un autobús, que casi pierden, con destino a Daytona Beach, buscando desesperadamente un plan C.

Pero al llegar, la situación era igual de desalentadora; no había ni un solo auto de alquiler disponible. Entonces, por pura casualidad, surgió una oportunidad cuando menos lo esperaban.

“Tuvimos mucha suerte con un señor que, por casualidad, devolvió su auto de alquiler antes de que le cancelaran el vuelo, así que terminamos muy apretados en un Kia Soul”, dijo Vega, sorprendentemente positivo para alguien que acababa de hacer un viaje nocturno de ocho horas.

“No lo habría querido de otra manera, solo quería llegar a casa”.

Sean y Kelsey Fishkind estaban a pocas horas de lo que debería haber sido un tercer aniversario perfecto: una noche romántica en “The Phantom of the Opera” en Baltimore. Pero hace dos días, su celebración estuvo a punto de desmoronarse.

El viernes, la pareja viajaba de Boston a la ciudad de Washington. cuando su vuelo desde su escala en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York fue cancelado repentinamente, y la siguiente opción disponible no era hasta la tarde siguiente. Ante la posibilidad real de que incluso ese vuelo se retrasara o se cancelara, los Fishkind se dieron cuenta de que tendrían que encontrar un plan B rápidamente.

Alrededor de las 11:00 p.m., la pareja dice que su única solución era alquilar un automóvil, pero encontrar uno fue más fácil decirlo que hacerlo.

Según Hertz, las reservas de alquiler de autos de ida durante el fin de semana aumentaron un 20 % en comparación con el mismo período del año pasado, y Turo informó de un aumento del 30 % en los alquileres solo el viernes.

“Hemos observado un aumento en la actividad de alquiler de vehículos de ida a medida que las aerolíneas ajustan los horarios de vuelo y los viajeros exploran formas alternativas de llegar a sus destinos”, declaró un portavoz de Avis a CNN en un comunicado.

Los Fishkind estuvieron entre los afortunados, ya que lograron conseguir un vehículo justo a tiempo para el viaje de cuatro horas y media a Washington.

Pero conseguir un vehículo de alquiler fue el comienzo de su calvario. La pareja dice que Delta Air Lines les aseguró que les reembolsarían el alquiler, pero tras horas de llamadas frustrantes y múltiples reclamaciones, declaran a CNN que siguen sin obtener respuestas claras.

CNN se ha puesto en contacto con Delta para obtener comentarios sobre el incidente y el reembolso del alquiler de automóviles en los casos relacionados con las cancelaciones en curso.

Delta indicó en un comunicado anterior a sus clientes que los reembolsos de gastos no están disponibles “para vuelos que se retrasen o cancelen debido a condiciones climáticas adversas u otras circunstancias fuera del control de Delta, incluyendo, entre otros, hoteles, alquiler de vehículos, comidas, transporte terrestre y otros gastos prepagados”.

El Departamento de Transporte declaró que, si bien las aerolíneas están obligadas a emitir reembolsos completos, “no estarán obligadas a cubrir los costos secundarios”, que es el procedimiento habitual cuando una cancelación o retraso no es culpa de la aerolínea.

Para Sean Fishkind, un empleado de la Comisión Federal de Comunicaciones que fue suspendido temporalmente debido al cierre del Gobierno y que lleva más de 40 días sin cobrar, el estrés se agrava.

“Desde mi punto de vista, con el impacto que tiene en los empleados y en el público, porque no puedo hacer mi trabajo para servir al público, esto es solo otro recordatorio de las formas más directas en que está empezando a afectar a la gente”, dijo.

“Da la sensación de que no están haciendo lo necesario para intentar llegar a una solución”.

A pesar de la frustración y el caos, muchos viajeros están afrontando el estrés del cierre con una amabilidad inesperada.

“Estábamos del lado de los agradecidos”, dijo Xavier Vega, un extrabajador de la TSA con 10 años de servicio que estuvo en primera línea durante el cierre del Gobierno de 2018-2019.

“Muchas veces, cuando trabajaba para la TSA, la gente nos odiaba. Pero durante el cierre del Gobierno, la gente realmente tuvo empatía y estuvo dispuesta a ayudarnos”, dijo. “Nos daban tarjetas de regalo de Starbucks para que nos tomáramos un café y nos alegráramos un poco el día”.

Ahora, Vega trabaja en una residencia para personas con esquizofrenia, muchas de las cuales perdieron sus beneficios del programa SNAP de asistencia alimentaria cuando el cierre del Gobierno congeló los fondos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La situación sigue siendo tensa. El sábado, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al Gobierno de Trump a suspender temporalmente la totalidad de los beneficios del programa SNAP, lo que obliga a los beneficiarios a luchar una vez más para llegar a fin de mes.

“Es muy difícil decirles: ‘Oigan, puede que no coman este mes’. Eso también influyó en la comprensión, porque lo estoy viviendo como alguien que tiene bocas que alimentar”, dijo Vega.

Añadió que también le preocupaban los viajeros que no tienen la misma flexibilidad o privilegios cuando sus planes de viaje se desmoronan.

“Me imagino a un señor en silla de ruedas en el aeropuerto”, dijo Vega. “¿Cómo va a volver a casa? Depende de que su vuelo llegue a tiempo y de que el conductor que lo recoja en el aeropuerto esté allí a la hora acordada”.

Para David Tilden, el cierre convirtió una escapada de cumpleaños en una pesadilla logística. Tras una demora de ocho horas en LaGuardia y una cancelación de último minuto a las 11:00 p.m., Tilden le contó a CNN que él y su esposa alquilaron un auto y soportaron un viaje de 14 horas de regreso a Atlanta.

Tilden dijo que cree que la crisis no se trata solo de política, sino de una falta de amabilidad básica, especialmente por parte de los sistemas gubernamentales.

“Creo en el poder de la bondad, la ternura y el amor, y creo en el diálogo, y eso se ha perdido en Washington. Es repugnante, es traumatizante, y todos deberían avergonzarse”, añadió.

Aunque los viajeros intentan mantenerse optimistas, las perspectivas hasta el momento siguen siendo sombrías.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo a CNN que los viajes aéreos podrían “reducirse drásticamente” a medida que se acercan las vacaciones de Acción de Gracias y las aerolíneas continúan implementando las reducciones de vuelos impuestas por la FAA.

Las aerolíneas deberán aumentar gradualmente esos recortes durante la próxima semana, y Duffy advierte de que las reducciones de vuelos podrían aumentar hasta un 20 % si el cierre no termina pronto.

Mientras tanto, el Senado celebró una sesión extraordinaria el sábado, aunque los senadores no votaron y no se vislumbra ningún acuerdo sobre un posible compromiso de financiación. El líder de la mayoría, John Thune, dijo que mantendrá la cámara en sesión hasta que se alcance un acuerdo y el Gobierno reabra sus puertas.

“Lo que está sucediendo en Washington es como si dos niños vieran a sus padres pelear todos los días porque se odian”, dijo Tilden, y agregó que el cierre del Gobierno y su impacto en los estadounidenses es una clara contradicción con los valores de la democracia y la unidad estadounidenses.

“Esto no son los Estados Unidos de América. Estos son los Estados Unidos divididos. Son unos hipócritas cuando se ponen de pie y corean USA”, dijo Tilden.

Para Vega, la atención debería centrarse en las personas más afectadas: las vulnerables, como los residentes con los que trabaja que luchan contra problemas de salud mental agravados por la pérdida repentina de los beneficios del SNAP.

“No creo que lo que se esté debatiendo ahora mismo en Washington sea más importante que el hecho de que la gente tenga comida en la mesa o pueda ir del punto A al punto B con cierto grado de seguridad”, dijo.

Pero si el cierre se prolonga hasta las fiestas navideñas, Vega cree que será una señal de una crisis mucho más profunda que la simple cancelación de vuelos.

“En ese punto, se ha producido un fallo fundamental en el Gobierno de Estados Unidos, y nosotros como ciudadanos tenemos que pronunciarnos al respecto”, dijo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Manu Raju y Gordon Ebanks, de CNN.