Dos nuevos ataques de EE.UU. a barcos en el Pacífico dejan seis muertos

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo este domingo dos nuevos ataques a embarcaciones en el este del océano Pacífico que dejaron seis muertos, informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Ayer, por orden del presidente Trump, se llevaron a cabo dos ataques con misiles balísticos contra dos embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas”, publicó Hegseth en X.

“Según nuestros servicios de inteligencia, estas embarcaciones estaban vinculadas al contrabando de narcóticos, transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental”, añadió el funcionario.

“Ambos ataques se realizaron en aguas internacionales y tres narcoterroristas se encontraban a bordo de cada embarcación. Los seis murieron. Ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido”, concluye el posteo en redes de Hegseth.

Ya son 76 las personas que murieron en estos ataques a 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, que se han llevado a cabo sin procedimientos judiciales ni una declaración de guerra del Congreso de Estados Unidos.

En el total de ataques hubo tres sobrevivientes. Dos de ellos fueron detenidos brevemente por la Marina de EE.UU. y luego devueltos a sus países de origen. El tercero se presume muerto tras una búsqueda de la Marina de México.

El primer ataque fue el 2 de septiembre en aguas internacionales del Caribe. La administración de Trump dijo ante el Congreso de EE.UU. que está en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga y calificó a los muertos como “combatientes ilegales”, aunque en ningún caso presentaron pruebas públicas de la presencia de narcóticos en las embarcaciones atacadas ni de su vínculo con cárteles de la droga.

Los ataques han elevado la tensión en el Caribe, un tema que fue el centro de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea este fin de semana.

