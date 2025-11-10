Seis conclusiones del acuerdo que podría poner fin al cierre del Gobierno

Por Aaron Blake, CNN

El cierre de Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos parece estar llegando a su fin, después de que ocho miembros moderados de la asamblea partidista Demócrata del Senado rompieran filas para llegar a un acuerdo con los republicanos el domingo.

Aún queda mucho por desarrollarse y todavía deben realizarse votaciones. Pero parece que suficientes demócratas han renunciado a exigir una extensión de los créditos fiscales mejorados de Obamacare y han aceptado concesiones mucho más modestas.

Entonces, ¿cómo sucedió esto? ¿Qué aprendimos? ¿Y hacia dónde vamos desde aquí?

Aquí hay algunas conclusiones sobre la política de todo esto.

El Partido Demócrata no sale de este proceso con las manos vacías. Obtuvo un par de concesiones significativas.

Una es el compromiso de realizar una votación en el Senado para extender los subsidios mejorados de Obamacare antes del próximo mes, una votación que podría ejercer una presión política real sobre los republicanos. Los demócratas también lograron que los republicanos aceptaran revertir los intentos del presidente Donald Trump de despedir a miles de trabajadores federales y bloquear cualquier otro esfuerzo similar hasta enero.

Pero no hay duda de que los demócratas son quienes se rindieron, y de manera algo curiosa.

Prácticamente todas las encuestas mostraban que ellos ganaban la batalla de las culpas. Estaban luchando por algo —una extensión de los subsidios— que esas encuestas mostraban que más de siete de cada 10 estadounidenses querían. Aproximadamente la mitad de los estadounidenses quería que los demócratas mantuvieran su postura, algo que simplemente no hemos visto en cierres recientes.

Aparentemente, los demócratas podrían haber prolongado esto y forzado el tema. Pero no lo hicieron.

“La pregunta era, es, a medida que avanza el cierre, ¿es más probable una solución sobre [los créditos fiscales de Obamacare]?” dijo el senador Angus King de Maine, un independiente que se une a los demócratas y que votó a favor del acuerdo. “Parece que no”.

Eso ciertamente es discutible. Lo que no es discutible es que un puñado de demócratas más moderados perdió los nervios.

Quizás King y demócratas como la senadora Jeanne Shaheen de Nueva Hampshire, que tiraron la toalla, tenían razón. Quizás los demócratas nunca habrían conseguido su principal concesión y el cierre se habría vuelto mucho peor para el país en los días y semanas siguientes, y de manera innecesaria.

Quizás el empeoramiento de los retrasos en los viajes y los estadounidenses pasando hambre en medio de la batalla legal por los cupones de alimentos finalmente les habría costado a los demócratas.

Probablemente nunca lo sabremos.

Pero lo que está claro es que esta rendición llegó en un mal momento para los demócratas.

Finalmente parecía que el partido tenía algo de unidad, propósito y viento a favor después de un año de estar dividido y perdido en el desierto. Algunas encuestas sugerían que los votantes demócratas, cuya visión negativa de su partido lo hacía más impopular de lo que había sido en décadas, volvían a simpatizar con la marca de su partido. Los resultados electorales de la semana pasada, tras la movilización de millones de personas en las protestas “No Kings” del mes pasado contra Trump, fueron especialmente alentadoras para el partido.

Pero ahora los demócratas tendrán que soportar recriminaciones sobre si el partido realmente tiene el estómago para luchar contra el trumpismo. Los legisladores que han impulsado este acuerdo parecen estar en camino de recibir una verdadera oleada de vitriolo por parte de la base, y es probable que se renueven los esfuerzos para apartar al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York.

En cierto modo, los demócratas parecen estar en una posición similar a la que estuvo el Partido Republicano la década pasada, cuando gran parte del partido quería luchar con más fuerza, pero los sectores más moderados e institucionales finalmente se interpusieron en el camino de un enfoque más audaz.

Nada de esto significa que esto hundirá a los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de 2026. La historia sugiere que este cierre será un recuerdo lejano para entonces. Cualquiera que se preocupe tanto por el cierre probablemente ya sea un votante demócrata seguro. Y este tema podría eventualmente beneficiarlos (por razones que explicaremos).

Pero sí complica las cosas internamente en este momento.

Uno de los aspectos más frustrantes para la base demócrata será la forma en que terminó todo esto.

No fue solo que los demócratas decidieran ceder; es que lo hicieron de una manera que parecía recompensar a Trump por sus tácticas autoritarias… otra vez.

El Gobierno de Trump, en los últimos días, ha intensificado los puntos de presión. Ha luchado en los tribunales para evitar pagar los beneficios completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Y ha reducido el tráfico en docenas de aeropuertos importantes, lo que ha llevado a la cancelación de cientos de vuelos. (La administración dijo que esta medida tenía que ver con la seguridad, pero los críticos apostaron a que era más bien una cuestión de presión.) Trump también ha presionado al Partido Republicano para eliminar el filibusterismo de maneras que no parecían tener futuro, pero que podrían haber preocupado a los demócratas con una visión más institucional.

Todo esto ocurre después de que Trump apuntara explícitamente a lo que llamó “programas demócratas” con despidos y recortes de fondos.

Esta es una historia ya conocida. Trump ha demostrado estar muy dispuesto a utilizar toda la presión disponible a su alcance, violando a menudo las normas políticas e incluso, posiblemente, la ley en el proceso.

Y le ha funcionado. Instituciones como universidades, bufetes de abogados y empresas de medios han cedido repetidamente en lugar de enfrentarse a Trump en estos asuntos, incluso cuando parecía que tenían la ventaja. Y eso sin duda lo envalentona.

“Enfrentarse a Donald Trump no funcionó”, dijo King el lunes por la mañana en MSNBC, “en realidad le dio más poder”.

Esperen que muchos demócratas se tiren de los pelos por esa cita.

El reverso de la estrategia de Trump, sin embargo, fue que mostró una arrogancia notable.

Solo hay que considerar todo lo que ocurrió en las últimas seis semanas, y lo poco que le importó la imagen que daba.

La administración luchó repetidamente para evitar pagar los beneficios completos de SNAP. Eso proporcionó influencia legislativa, sí, pero también corría el riesgo de hacer ver que quería usar a los pobres y su hambre como palanca. El presidente asistió a una fiesta temática de “El Gran Gatsby” en su resort de Mar-a-Lago la noche antes de que los estadounidenses comenzaran a perder esos beneficios de SNAP.

Trump arrasó el Ala Este de la Casa Blanca para construir un salón de baile de US$ 350 millones que, según las encuestas, genera bastante escepticismo entre los estadounidenses.

Promocionó extensamente una renovación muy lujosa del baño del Dormitorio Lincoln.

Y los esfuerzos de Trump para dorar la Casa Blanca parecían continuar a buen ritmo.

Todas estas son decisiones bastante cuestionables, considerando no solo el cierre del Gobierno sino también una serie de señales económicas preocupantes. Pero Trump, que últimamente ha empezado a hablar de “asequibilidad”, parece no importarle cómo pueda verse.

Mientras tanto, su índice de aprobación ha alcanzado nuevos mínimos en las últimas dos semanas.

El mejor argumento para la estrategia de los demócratas es este: nunca iban a lograr que Trump y los líderes republicanos se comprometieran a extender los créditos fiscales de Obamacare como parte de un acuerdo para reabrir el Gobierno. Pero podían forzar un tema que es una responsabilidad significativa para el Partido Republicano, ponerlo bajo los reflectores e incluso obligar a los republicanos a tomar votos difíciles y pasar un mal rato.

Independientemente de si eso era realmente lo mejor que los demócratas podían hacer, la presión que se está aplicando al Partido Republicano en materia de salud no es insignificante.

Con alrededor de tres cuartas partes de los estadounidenses apoyando los créditos fiscales, este tema plantea problemas políticos muy reales para los republicanos. Una encuesta reciente del Pew Research Center también mostró que la salud es el peor tema para el Partido Republicano entre una docena evaluados, con un 42 % a favor del enfoque del Partido Demócrata, en comparación con solo un 29 % para los republicanos.

Miren, sin ir más lejos, a la representante Marjorie Taylor Greene de Georgia suplicando a su partido que renueve estos créditos fiscales. O el memorando de julio redactado por el propio encuestador de Trump, Tony Fabrizio, argumentando que dejar expirar los subsidios podría significar un desastre político para los republicanos en las elecciones de medio término. Este cierre de Gobierno récord podía poner de relieve la elección que los republicanos están a punto de hacer. Al votar a favor de un acuerdo que no extiende los subsidios y, por lo tanto, permite que las primas se disparen para millones de estadounidenses, los republicanos habrán dejado aún más claro que esto es por lo que lucharon tanto. Quedarán registrados en el tema de una manera aún más contundente cuando el Senado realice una votación separada sobre los subsidios.

Si esa medida llegara a aprobarse de alguna manera, podría presionar al presidente de la Cámara, Mike Johnson, para que permita una votación en la Cámara también.

(Johnson no respondió preguntas en una conferencia de prensa el lunes por la mañana, pero previamente se ha negado a prometer tal votación, como lo ha prometido el líder de la mayoría del Senado, John Thune).

Si bien los demócratas quieren que estos créditos fiscales se extiendan desde el punto de vista de la política pública, se podría argumentar que lo mejor para ellos, desde una perspectiva puramente política, es que los republicanos los rechacen —y que los votantes lo recuerden en 2026.

Los republicanos ya están teniendo que explicar los importantes recortes a Medicaid en el gran proyecto de ley de la agenda de Trump durante el verano. Y a diferencia de esos recortes, que se retrasan hasta después de las elecciones de mitad de mandato de 2026, estos aumentos de primas entrarán en vigor rápidamente.

Por lo menos, los demócratas han seguido fertilizando un argumento político potente sobre un tema negativo para el Partido Republicano.

El exlíder republicano del Senado, Mitch McConnell, suele decir que los cierres de Gobierno simplemente no funcionan. Dijo en 2023 que “nunca han producido un cambio de política y siempre han sido una derrota para los republicanos, políticamente”.

Este cierre debería desafiar esa idea convencional.

No, los demócratas no obtuvieron todo, ni siquiera la mayoría de lo que querían. Pero su capacidad para ganar en gran medida el juego de la culpa sugiere que futuros cierres podrían aprovecharse con éxito, si el partido que los provoca juega bien sus cartas.

El gran problema con las estrategias de cierre de los republicanos en la última década parecía ser que las cosas por las que cerraban el Gobierno —eliminar los fondos para Obamacare y construir un muro fronterizo— simplemente no eran tan populares.

Los demócratas demostraron que si presionas por algo que suficiente gente apoya, podrías tener una oportunidad.

