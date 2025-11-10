Un plan escrito por el elegido de Trump para la NASA se filtró. Esto es lo que hay que saber sobre el “Proyecto Atenea”

Por Jackie Wattles, CNN

Un documento de 62 páginas escrito por el candidato del presidente Donald Trump para dirigir la NASA, el multimillonario Jared Isaacman, describe un plan amplio, ambicioso y, en ocasiones, polémico para la agencia espacial.

Isaacman, quien fuera seleccionado para ser administrador de la NASA después de que Trump resultara elegido en 2024 y viera su designación retirada meses después, fue elegido nuevamente para el puesto principal el pasado martes.

Aunque Isaacman ha reconocido públicamente el documento, que está fechado en mayo de 2025 pero fue filtrado recientemente a varios medios de comunicación, dijo en una publicación en redes sociales que “partes de él ya están desactualizadas”. No especificó cuáles.

Sin embargo, esto desató una oleada de especulaciones sobre cómo funcionaría la agencia espacial con Isaacman al mando. CNN obtuvo y autentificó una copia del documento.

En su declaración, publicada el día de su nueva designación, Isaacman dijo que el “Proyecto Atenea”, como se titula el borrador “siempre estuvo destinado a ser un documento vivo refinado a través de la recopilación de datos tras la confirmación”.

“Creo que es mejor tener un plan al asumir una responsabilidad tan grande como la dirección de la NASA que no tener ningún plan”, dice la declaración.

Entre los objetivos propuestos están la renovación de algunos centros de la NASA para enfocarse en la propulsión nuclear eléctrica, el establecimiento de un nuevo programa de exploración de Marte y la adopción de una filosofía de “acelerar/arreglar/eliminar” para remodelar la agencia.

Si se implementan, muchas de las políticas expuestas podrían alterar significativamente la vida cotidiana de los trabajadores de la NASA y transformar la agencia de 67 años de antigüedad.

“Creo que está presentando un conjunto de cambios más dramáticos de lo que muchos en la comunidad espacial esperaban”, dijo Casey Dreier, jefe de política espacial del grupo sin fines de lucro de defensa de la exploración Planetary Society, sobre el documento.

Algunos legisladores también han expresado preocupación sobre cómo Isaacman podría reformar los campus de la NASA en todo el país.

Isaacman aún enfrenta una votación de confirmación en el Senado y necesitaría la aprobación del Congreso para muchos de los objetivos trazados en el documento.

Como director ejecutivo tecnológico —que hizo su fortuna fundando la empresa de pagos Shift4 a los 16 años y ha volado dos veces al espacio en misiones autofinanciadas de SpaceX—, Isaacman es una elección poco ortodoxa para el puesto principal de la NASA.

Por lo general, los administradores de la agencia espacial son seleccionados de un grupo de científicos, ingenieros, académicos y funcionarios públicos.

Pero Isaacman también ha obtenido un amplio apoyo dentro de la industria espacial comercial, donde se lo percibe como un outsider enérgico listo para llevar a la NASA a una nueva era.

Según una fuente familiarizada con el asunto, el documento original del Proyecto Atenea tenía más de 100 páginas.

Isaacman hizo solo tres copias impresas de una versión abreviada de 62 páginas y las distribuyó al secretario de Transporte Sean Duffy y a su jefe de gabinete.

La filtración —según un reciente informe de Ars Technica y una fuente que confirmó la información a CNN— parecería venir de parte de Duffy, quien dirige temporalmente la NASA, para provocar controversia y potencialmente frustrar la nueva designación de Isaacman.

CNN informó previamente que Duffy ha dicho en privado que le gustaría mantener el título de jefe espacial de manera permanente, según una fuente familiarizada con el asunto.

Un portavoz de Duffy negó anteriormente que haya dicho que desea permanecer en el cargo de administrador de la NASA, e Isaacman dijo en su declaración en redes sociales, publicada después de la filtración del documento “Proyecto Atenea” que cree que Duffy tiene “gran instinto y es un excelente comunicador”. (El portavoz de Duffy no ofreció comentarios para esta historia).

“Si hay alguna fricción, sospecho que son más los operadores políticos quienes causan la controversia”, dijo Isaacman.

Isaacman fue elegido nuevamente para el puesto de la NASA el 4 de noviembre, un día después de que comenzaran a circular en las noticias los informes sobre el documento Atenea.

“Creo que (las personas que filtraron el proyecto) pensaron que esto causaría revuelo entre las delegaciones que se preocupan por los vuelos espaciales tripulados”, manifestó un exfuncionario de la NASA, que habló bajo condición de anonimato para discutir un documento privado. “Les diré: no ha funcionado”.

CNN se puso en contacto con casi una docena de senadores cuyos estados albergan centros de la NASA que, según el documento del Proyecto Athena, podrían estar sujetos a cambios importantes.

El senador Mark Warner de Virginia y el senador Chris Van Hollen de Maryland —donde se encuentra el Centro de Vuelo Espacial Goddard— ofrecieron las respuestas más detalladas.

Van Hollen dijo en un comunicado que se había reunido con Isaacman a principios de este año y que “espera con interés otra audiencia para discutir más a fondo con él por qué la próxima carrera espacial y la búsqueda de planetas habitables pasa por Maryland”.

“Para proteger el liderazgo innovador de nuestra nación, debe ser más que un sello de goma para el enfoque de motosierra de la administración hacia nuestras iniciativas de ciencia espacial”, dijo Van Hollen.

Warner, cuyo estado alberga el campus Langley de la NASA, instó a Isaacman a “involucrarse con el Congreso y reconsiderar cualquier plan que amenace estas instalaciones de clase mundial y las comunidades que dependen de ellas”.

“Las propuestas reportadas para reducir o privatizar misiones clave en Langley y Wallops serían un grave error, poniendo en peligro capacidades científicas críticas y la fuerza laboral talentosa cuya experiencia mantiene a Estados Unidos a la vanguardia de la investigación aeroespacial”, dice el comunicado de Warner.

Ningún legislador contactado por CNN indicó cómo planeaba votar respecto a la confirmación de Isaacman.

Una de las propuestas más sorprendentes del Proyecto Athena es establecer un nuevo programa para Marte, denominado “Olympus”.

Gran parte de esa visión, dijo a CNN una fuente familiarizada con el documento, tenía la intención de alinear a la NASA con el objetivo de SpaceX de enviar una nave espacial Starship no tripulada a la superficie marciana el próximo año.

El plan de SpaceX, que el CEO Elon Musk discutió públicamente en mayo, “iba a ser más o menos una misión gratuita que SpaceX iba a realizar de todas formas”, dijo la fuente.

La idea era que la NASA pudiera intervenir para brindar apoyo a través del programa Olympus a un costo mínimo para los contribuyentes, según la fuente.

El documento también incluye numerosas menciones a la creación de un programa amplio para buscar la propulsión nuclear eléctrica, que implica alimentar los motores de las naves espaciales con electricidad proveniente de pequeños reactores nucleares.

La tecnología podría algún día proporcionar energía constante y duradera para misiones de espacio profundo más rápidas y flexibles, incluido el viaje a Marte.

Isaacman ha abogado públicamente por expandir dicha investigación. En un artículo de opinión en agosto para RealClearScience, que coescribió con Newt Gingrich, apunta que la agencia espacial debería centrarse en tareas e investigaciones “que ninguna otra agencia, organización o empresa sea capaz de realizar”.

La propulsión nuclear eléctrica es un ejemplo de tal área de enfoque, argumenta el artículo de opinión.

“Nuestros competidores no están esperando. China y Rusia están invirtiendo fuertemente en tecnologías espaciales nucleares. Si Estados Unidos quiere liderar, la NASA debe volver a abordar los problemas difíciles y hacer lo casi imposible”, escribieron Isaacman y Gingrich en el artículo.

El Proyecto Atenea también sugiere establecer una misión de demostración para acoplar una nave espacial de propulsión nuclear eléctrica con un vehículo tripulado en órbita, según el documento filtrado.

La visión nuclear de Isaacman también propone que los centros de la NASA que trabajan en proyectos como el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés), incluidos los centros Marshall y Michoud en Alabama y Louisiana, cambien su enfoque al desarrollo de la propulsión nuclear eléctrica cuando concluya el programa SLS.

Cuando se le pidió un comentario, un portavoz del senador Tommy Tuberville de Alabama dijo que Tuberville aún no se había reunido con Isaacman, pero que “por supuesto, preguntará sobre Marshall”.

La fuente familiarizada con el documento señaló que fue elaborado aproximadamente al mismo tiempo en que la Casa Blanca de Trump redactó la Solicitud de Presupuesto del Presidente, o PBR, que pedía la cancelación del cohete SLS de la NASA y otros proyectos importantes que podrían haber dejado a varios centros de la NASA sin un programa fundamental.

La fuente dijo que Isaacman comenzó a compilar el documento del Proyecto Atenea a finales de 2024 y lo actualizó a medida que mantenía conversaciones con los responsables políticos. La fuente también dijo que Isaacman no ayudó a redactar el PBR.

Con el “Gran Hermoso Proyecto de Ley” de este verano extendiendo expresamente el programa SLS al menos durante las próximas cuatro misiones, parece que Isaacman podría retrasar la implementación de un nuevo enfoque audaz en la investigación de propulsión nuclear eléctrica.

Isaacman dijo el 4 de noviembre en las redes sociales que espera centrarse en esas actividades solo después de que se haya construido una “base” de exploración lunar.

Cuando se redactó el documento del Proyecto Atenea a principios de 2025, Trump ya había señalado un renovado interés en Marte, incluso mencionando la exploración del planeta en su discurso inaugural mientras guardaba silencio sobre los esfuerzos en curso de la NASA para devolver astronautas a la luna.

Isaacman hizo eco de las ambiciones de Trump respecto a Marte durante una audiencia de confirmación en abril, diciendo que tenía la intención de perseguir la exploración del planeta rojo en conjunto con el programa lunar de la NASA. Sin embargo, persistían dudas sobre cómo financiaría tales proyectos.

Sin embargo, en los meses siguientes, la Luna ha surgido como la clara prioridad política en medio de una renovada carrera espacial con China, que apunta a aterrizar a sus taikonautas en la superficie lunar para 2030.

El reciente impulso para fortalecer las misiones lunares de la NASA, incluido un ingreso de US$ 10.000 millones de dólares que el Congreso otorgó a los esfuerzos de vuelos espaciales tripulados de la agencia en julio, “aporta claridad al tema”, dijo Isaacman en su declaración en redes sociales.

Pero Isaacman vuelve a estar en la carrera por el puesto más alto de la NASA en un momento en que los planes de la agencia para un alunizaje tripulado, llamado Artemis III, están en proceso de cambio.

La misión Artemis III, que está programada para lanzarse más adelante en esta década, actualmente depende de que Starship de SpaceX lleve a los astronautas de la NASA a la superficie lunar.

Pero algunos expertos en políticas se han mostrado cada vez más preocupados de que Starship —el cohete más potente jamás construido— sea demasiado grande, novedoso y complejo para cumplir con el cronograma urgente de la NASA.

Duffy señaló recientemente su disposición a retirar a SpaceX del proyecto, diciendo que pediría a la empresa y a su principal competidor, Blue Origin, que demostraran cómo podrían acelerar el desarrollo de sus respectivos módulos lunares.

Esos comentarios provocaron una respuesta mordaz de Musk, amigo de Isaacman, quien se refirió al líder interino de la NASA como “Sean Dummy”.

Isaacman no ha dicho públicamente si apoyaría dejar de lado a SpaceX en la misión Artemis III. Pero una fuente familiarizada con el asunto dijo que Isaacman ha expresado la intención de asociarse con la empresa que más rápidamente produzca un módulo lunar apto para astronautas.

El “plan del Proyecto Athena nunca favoreció a ningún proveedor, nunca recomendó cerrar centros, ni ordenó la cancelación de programas antes de que se cumplieran los objetivos”, dijo Isaacman en su declaración en redes sociales.

“El plan valoraba la exploración humana tanto como el descubrimiento científico”, dijo Isaacman. “Fue escrito como un punto de partida para dar a la NASA, a los socios internacionales y al sector comercial la mejor oportunidad de éxito a largo plazo”.

La fuente familiarizada con el documento del Proyecto Athena dijo que algunos de los aspectos más controvertidos del plan merecen más explicación.

Por ejemplo, una partida en el documento establece que Isaacman tiene la intención de sacar a “la NASA del negocio de la ciencia climática financiada por los contribuyentes y dejar que la academia lo determine”, una propuesta que, según los críticos, podría obstaculizar la capacidad de la nación para recopilar datos ambientales cruciales.

El documento también describe políticas similares que podrían aplicarse en muchas de las iniciativas de la NASA, como recomendaciones para adoptar la “ciencia-como-servicio” en proyectos futuros.

Tales medidas, que piden a los investigadores centrarse en la compra de datos del sector privado, podrían marcar un cambio significativo para la agencia.

Filosofías de política similares se han intentado en la NASA, particularmente en la década de 1990 durante una “reformulación mejor, más rápida y más barata”, señaló Dreier. Pero el entusiasmo por ese enfoque disminuyó cuando se perdieron un par de misiones a Marte.

Y la industria espacial comercial puede que no esté en posición de asumir todas las tareas que sugiere el documento Athena de Isaacman, dijo.

“Deposita mucha fe en el mercado comercial para entregar de formas en las que aún no ha tenido la oportunidad de ser plenamente probado”, dijo Dreier.

La declaración de Isaacman en redes sociales también reconoce que su concepto de “ciencia-como-servicio” “entusiasmó a la gente”, pero aclaró que su intención era centrarse en la compra de datos de satélites de observación terrestre: “¿Por qué construir satélites a medida con mayor costo y retraso cuando se podría pagar por los datos según se necesiten a proveedores existentes y reutilizar los fondos para más misiones de ciencia planetaria (como ejemplo)?”

Isaacman también ha defendido públicamente programas científicos como el Observatorio de Rayos X Chandra, que estaba destinado a recortes presupuestarios en el PBR.

Y declaró que estaría dispuesto a gastar su propio dinero para poner en órbita el telescopio espacial Nancy Grace Roman. “Estaba preparado para cubrir personalmente el costo de lanzar Roman, si eso era lo que se necesitaba para llegar a la ciencia”, manifestó Isaacman en una publicación en redes sociales en junio. (Esa misma promesa aparece en el documento del Proyecto Athena).

“Cualquier cosa que sugiera que soy anticiencia o que quiero externalizar esa responsabilidad es simplemente falso”, dice la declaración de Isaacman del 4 de noviembre.

Entre las otras propuestas en el documento del Proyecto Athena están los planes para acelerar la reorganización de la NASA. La agencia ya ha perdido aproximadamente 4.000 de sus 18.000 empleados como parte del programa de renuncias diferidas de la administración Trump.

Isaacman dijo en su declaración en redes sociales la semana pasada que desea alejarse de implementar cambios fragmentados y, en su lugar, implementar “una reorganización única, basada en datos, destinada a reducir los niveles de burocracia entre el liderazgo y los ingenieros, investigadores y técnicos”.

Sin embargo, cambios extensos podrían disgustar aún más a una fuerza laboral que ha estado tambaleándose por los recortes presupuestarios inminentes y lo que los empleados han descrito como distracciones políticas y una comunicación discordante por parte del liderazgo.

El documento de Isaacman también detalla muchos otros planes para cambiar cómo opera la agencia, como realizar una revisión exhaustiva de las juntas y comités de la NASA para suspender cualquier que “retrasen la toma de decisiones”, y reinventar el enfoque de la agencia espacial hacia la evaluación de riesgos.

“Nos aseguraremos de que la seguridad esté al frente de nuestras decisiones, pero lograr la misión de la NASA significa aceptar que algunos riesgos valen la pena”, dice el documento.

El exastronauta de la NASA y asesor de SpaceX Garrett Reisman, quien desde hace tiempo dice creer que la NASA puede haberse vuelto demasiado adversa al riesgo tras el desastre del Columbia en 2003, dijo a CNN en una entrevista telefónica el 8 de noviembre que le alentaba ver que Isaacman espera reevaluar ese aspecto de la agencia.

Sería imprudente, añadió, comenzar a eliminar organizaciones de seguridad, pero podrían ser renovadas para crear una “tensión saludable” entre los evaluadores de riesgos y los ingenieros que buscan ampliar los límites.

Sin embargo, advirtió que “es realmente difícil saber en el momento si estás yendo demasiado lejos o no”, dijo Reisman. “Es algo muy difícil de hacer, así que le deseo buena suerte”.

Isaacman es generalmente bien considerado en toda la industria espacial, donde en gran medida se lo ha visto como un líder apasionado capaz de implementar cambios visionarios.

En una declaración enviada por correo electrónico, Dreier, el ejecutivo de la Planetary Society, reconoció que el documento del Proyecto Athena “fue preparado en una época diferente”.

Desde entonces, NASA ha recibido miles de millones de dólares para proyectos que incluyen la exploración lunar, señaló Dreier, y los defensores de la ciencia han demostrado una gran oposición a los recortes propuestos por Trump a la investigación.

La nueva nominación de Isaacman para el puesto de jefe de la NASA ahora representa “una buena oportunidad para abordar algunas de estas propuestas, particularmente en lo que respecta a la ciencia”, agregó Dreier.

En su publicación en redes sociales, Isaacman dijo que, si el documento del Proyecto Athena se hace público, “lo respaldaré”, y añadió que cree que “hay muchos elementos del plan que la comunidad espacial y la NASA encontrarían emocionantes”.

Pero no deseaba debatir el plan “línea por línea mientras la NASA y el resto del Gobierno están atravesando un cierre”, según la publicación del 4 de noviembre.

En términos más generales, Isaacman ha sugerido que tiene la intención de asumir el puesto en la NASA con una mente abierta y ajustar el rumbo en función de los comentarios recibidos.

En una publicación en redes sociales en junio, por ejemplo, Isaacman escribió que “no le gustaba” que se le acercaran “personas que pensaban que eran los únicos salvadores de la NASA”. Añadió: “Tengo poco interés en hacer lo mismo”.

