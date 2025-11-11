Dos aplicaciones de citas gay muy populares en China desaparecieron de las apps stores

Por Chris Lau y Steven Jiang, CNN

Dos de las aplicaciones de citas gay más populares de China han desaparecido de las tiendas de aplicaciones del país, lo que refuerza los temores de una represión cada vez mayor contra los grupos LGBTQ+ y el contenido en línea.

Blued y Finka no estaban disponibles en la App Store de Apple hasta este martes y las aplicaciones habían sido eliminadas de las plataformas adaptadas localmente que sirven para dispositivos Android.

La aplicación Google Play Store está bloqueada en China como parte del vasto aparato de censura del Gobierno conocido como el “Gran Cortafuegos”.

China opera uno de los regímenes de censura y vigilancia en línea más extensos del mundo, que elimina la disidencia política y las críticas al liderazgo y las ideologías del Partido Comunista gobernante, incluyendo una campaña contra las representaciones femeninas de los hombres en la cultura popular.

La comunidad LGBTQ+ de China ha sufrido una creciente represión desde que Xi Jinping llegó al poder hace más de una década.

Las autoridades han intensificado el control sobre lo que consideran la influencia indebida de los valores occidentales: se han cancelado las marchas del Orgullo, se han prohibido películas y programas de televisión con temática homosexual y WeChat, la aplicación de mensajería más popular de China, ha cerrado decenas de cuentas LGBTQ+.

No se ha emitido ningún comunicado oficial sobre la eliminación de las aplicaciones de las tiendas de aplicaciones en China, donde los reguladores suelen censurar contenido sin dar explicaciones.

Sin embargo, una fuente familiarizada con el asunto indicó a CNN que, al parecer, se debe a problemas de cumplimiento normativo.

CNN se ha puesto en contacto con Apple, Blued, Finka y la Administración del Ciberespacio de China para obtener comentarios.

Las aplicaciones han sido acusadas de contener pornografía o “contenido vulgar” en sus plataformas, según la fuente.

Según informó el sitio web de tecnología Wired, Apple afirmó que retiró las aplicaciones de su tienda en China tras una solicitud del regulador de internet del país.

“En cumplimiento de una orden de la Administración del Ciberespacio de China, hemos retirado estas dos aplicaciones únicamente de la tienda de aplicaciones de China”, declaró el fabricante de teléfonos en un comunicado a Wired, añadiendo: “Cumplimos con las leyes de los países donde operamos”.

La versión internacional de Blued, HeeSay, sigue estando disponible en las tiendas de aplicaciones fuera de China, mientras que Finka opera exclusivamente dentro del país.

Las aplicaciones son enormemente populares: según los medios estatales CGTN, Blued contaba con 54 millones de usuarios registrados en todo el mundo en 2020 y Finka con 2,7 millones.

La reciente restricción del espacio para la comunidad LGBTQ+ se produjo cuando la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a revisar su precedente histórico que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, la administración Trump ha estado reduciendo los programas federales de diversidad, al tiempo que presiona al sector privado para que ponga fin a iniciativas similares.

China despenalizó la homosexualidad en 1997 pero no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Esta no es la primera vez que China restringe las aplicaciones de citas para hombres homosexuales.

Grindr, que se dirige al mercado internacional, fue retirada de las tiendas de aplicaciones móviles en China en 2022, alegando dificultades para cumplir con una nueva ley de privacidad.

Blued, lanzada en 2012 para ofrecer al mercado local una alternativa más accesible, continuó operando junto a su rival Finka, que se dirige a un público más joven.

La empresa matriz de Blued, BlueCity, adquirió Finka en 2020, un año después de su debut.

Un usuario, de apellido Zhao, declaró a CNN que las dos aplicaciones permitían a los amigos reunirse, especialmente en las zonas menos cosmopolitas del país, donde los lugares de encuentro para personas homosexuales son prácticamente inexistentes.

“Siento que, para empezar, nunca ha habido mucho espacio fuera de internet para la comunidad gay. Ahora que también se está restringiendo el espacio en línea, siento que el espacio de la comunidad se está reduciendo cada vez más”, manifestó el hombre de 30 años, quien solo dio su apellido por temor a las autoridades.

No está claro si la eliminación de estas dos apps de las tiendas de aplicaciones chinas es permanente.

La readmisión es posible si las empresas toman medidas para cumplir con los reguladores chinos, dijo la fuente que habló con CNN, aunque no se mostraron optimistas, citando el endurecimiento del “entorno ideológico”.

“Las cosas están difíciles en este momento”, apuntó la fuente, y agregó que Blued probablemente tendría que “mantener un perfil bajo e incluso transformarse” para sobrevivir.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.