El Senado envió un proyecto de ley de financiamiento a la Cámara. ¿Qué sigue para poner fin al cierre del Gobierno?

Los senadores aprobaron un paquete de financiamiento para reabrir el Gobierno federal, enviando el acuerdo de compromiso a sus colegas en la Cámara.

Demócratas centristas del Senado lograron un acuerdo durante el fin de semana con los republicanos para avanzar el paquete, sin asegurar la exigencia de su partido de garantizar una extensión de los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud A Bajo Precio, que ayudan a millones de estadounidenses a pagar el seguro de salud. En última instancia, ocho miembros de la asamblea partidista demócrata cruzaron líneas para acercarse un paso más a romper el estancamiento en el Capitolio.

Ahora, el enfoque está en la Cámara, donde los líderes republicanos creen que los legisladores pondrán fin al estancamiento esta semana.

Esto es lo que aún debe suceder en el Capitolio para reabrir el Gobierno federal.

El paquete aprobado por el Senado financiaría al Gobierno hasta el 30 de enero y a algunas agencias clave por el resto del año fiscal 2026. Eso significa que si el Gobierno volviera a cerrar en los próximos meses, la asistencia alimentaria federal clave conocida como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) seguiría siendo financiada.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, tiene que vender este paquete a su escasa mayoría republicana y probablemente necesitará la ayuda del presidente de EE.UU.

Johnson dijo a sus miembros el lunes que comenzaran a regresar a Washington y los puso en aviso de votación de 36 horas después de que el Senado aprobara la resolución continua, o CR (por sus siglas en inglés), para financiar el Gobierno.

“Estoy diciendo lo obvio: todos mis colegas, republicanos y demócratas en la Cámara, deben comenzar ahora mismo a regresar al Capitolio. Tenemos que hacer esto lo más rápido posible”, dijo el líder republicano el lunes.

La Cámara planea comenzar a votar sobre el proyecto de ley aprobado por el Senado para reabrir el Gobierno federal el miércoles, según un aviso del líder de la mayoría, Tom Emmer.

La votación tendrá lugar a partir de las 4 p.m., según el aviso, que prevé varias votaciones ese día.

El martes, se espera que la Comisión de Reglas de la Cámara considere el paquete del Senado para preparar la actividad en el pleno el miércoles.

La Cámara no ha votado ni ha estado en sesión legislativa desde el 19 de septiembre.

Johnson tendrá que trabajar de cerca con la Casa Blanca para impulsar este acuerdo en la Cámara, dado que no está claro cuántos demócratas apoyarán el paquete y los republicanos tienen una mayoría estrecha.

Catorce republicanos moderados de la Cámara querían ver extendidos los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que están por expirar y tenían su propio proyecto de ley para abordar el tema en el centro de la lucha por el cierre.

Mientras tanto, el liderazgo demócrata de la Cámara trabaja para evitar que los miembros de base voten por este proyecto de ley porque dicen que no cumple con lo que los demócratas defendieron durante el cierre. El representante demócrata Jared Golden, quien no busca la reelección y es conocido por votar con los republicanos, está entre los que hay que observar.

El líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries, ha prometido luchar contra el paquete porque no llega tan lejos como él quería en las demandas de salud de los demócratas.

Jeffries y su equipo esperan limitar el número de demócratas que apoyan el plan, lo que maximizará la presión sobre los republicanos de la Cámara para conseguir los votos por sí mismos. Y los líderes demócratas de la Cámara están oficialmente presionando en contra del compromiso de financiamiento del Senado, según dos fuentes familiarizadas con los planes.

El líder demócrata de la Cámara reiteró a Wolf Blitzer de CNN el martes que los demócratas “se opondrán firmemente a cualquier legislación que no aborde de manera decisiva la crisis de salud republicana”.

“Queremos reabrir el Gobierno. Continuaremos respaldando a nuestros trabajadores federales y servidores públicos dedicados. Pero tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que extendemos los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud A Bajo Precio para que decenas de millones de estadounidenses no experimenten aumentos drásticos en los costos de atención médica que les impedirían poder ver a un médico cuando lo necesiten”, dijo Jeffries en “The Situation Room”.

Todavía no.

Una vez aprobado en la Cámara, el proyecto de ley irá al escritorio del presidente Donald Trump para su firma.

La Casa Blanca respaldó el plan del Senado para reabrir el Gobierno, calificando el acuerdo de financiación como un “avance positivo” para poner fin al cierre gubernamental más largo de la historia.

“El presidente Trump ha querido que el Gobierno se reabra desde el primer día en que los demócratas lo cerraron”, dijo un funcionario de la Casa Blanca en un comunicado. “La acción en el Senado es un avance positivo y esperamos ver su progreso”.

Y sumando a la expectativa de que Trump firmará la medida, el presidente le dijo a Kaitlan Collins de CNN: “Yo diría que sí”, cuando se le preguntó si personalmente aprobaba el acuerdo que avanzaba en el Capitolio.

“Creo que, según todo lo que escucho, no han cambiado nada, y tenemos el apoyo de suficientes demócratas, y vamos a reabrir nuestro país”, dijo Trump el lunes. “Es una lástima que estuviera cerrado, pero vamos a reabrir nuestro país muy pronto”.

El proyecto de ley completo incluye un paquete de financiamiento más amplio negociado entre ambos partidos y una medida provisional hasta el 30 de enero.

El paquete legislativo más amplio incluiría tres proyectos de ley de asignaciones para todo el año que abordan la construcción militar y asuntos de veteranos, la rama legislativa y el Departamento de Agricultura.

Eso incluye US$ 203,5 millones en nuevo financiamiento para mejorar las medidas de seguridad y protección para los miembros del Congreso, además de US$ 852 millones para la Policía del Capitolio de EE.UU., según un resumen del proyecto de ley para financiar la rama legislativa proporcionado por la principal demócrata encargada de asignaciones, la senadora Patty Murray.

El paquete no incluye una garantía de los republicanos para extender los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud A Bajo Precio que están por expirar y que han estado en el centro de la disputa de financiación.

Como parte del acuerdo alcanzado entre los republicanos y los centristas demócratas del Senado, se espera que haya una votación futura en el Senado sobre los subsidios.

Detrás de escena, los demócratas del Senado que apoyaron el acuerdo para reabrir el Gobierno dijeron que la creciente oposición de Trump en los últimos días a extender los subsidios mejorados de Obamacare —un punto clave para el Partido Demócrata— los obligó a cambiar de posición y aceptar un compromiso para poner fin a un cierre gubernamental indefinido, según fuentes familiarizadas con su pensamiento.

El acuerdo también incluye un compromiso para revertir los despidos federales durante el cierre y garantizar que todos los trabajadores federales reciban el pago que se les debía durante el cierre.

