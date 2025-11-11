Impresionantes auroras boreales tiñen los cielos nocturnos, visibles incluso tan al sur como en Florida

Por Briana Waxman, CNN

Una poderosa ráfaga de energía solar está atravesando la Tierra, alterando partículas energizadas en las capas más altas de la atmósfera y generando impresionantes exhibiciones de aurora boreal en el cielo nocturno, visibles incluso en Texas, Alabama, Georgia y el norte de Florida.

Se espera que varias erupciones solares, conocidas como eyecciones de masa coronal (CME, por sus siglas en inglés), alcancen el campo magnético terrestre durante las próximas dos noches.

El Centro de Predicción del Clima Espacial emitió una alerta de tormenta geomagnética G4 “severa” para este martes y el miércoles. G4 es el segundo nivel más alto en la escala de cinco niveles.

Las tormentas geomagnéticas ocurren cuando el viento solar atraviesa la magnetosfera terrestre. Las partículas cargadas del Sol interactúan con los gases de la atmósfera, provocando auroras boreales: cortinas luminosas de color verde, rojo y púrpura que se desplazan por el cielo.

No todo es belleza y asombro. Una tormenta G4 puede causar problemas de control de voltaje en los sistemas eléctricos, errores en la navegación GPS y fallas intermitentes en las comunicaciones por radio y satélite.

Esta última serie de erupciones solares incluye varias CME provenientes de un grupo activo de manchas solares. Es posible que la tormenta disminuya ligeramente el miércoles, pero podría mantenerse intensa hasta mediados de semana, junto con la posibilidad de ver auroras boreales más al sur de lo habitual.

Para la mayoría de las personas, el impacto se limitará a cielos espectaculares, no a cortes de energía. Pero es un recordatorio de que, sin importar cuán avanzada sea nuestra sociedad, el Sol sigue teniendo la última palabra.

