Maduro ordena despliegue masivo de todas sus fuerzas militares tras casi tres meses tensiones con Estados Unidos

El Ministerio de Defensa de Venezuela informó este martes que puso en marcha una nueva fase del “Plan Independencia 200”, que contempla una “movilización masiva” de efectivos, sistemas de armas y medios militares. El despliegue llega en respuesta a lo que el gobierno venezolano califica como la “amenaza imperialista” de los buques, aviones y tropas estadounidenses desplegados en el mar Caribe, así como la aproximación del portaaviones Gerald Ford.

El comunicado del Gobierno de Nicolás Maduro precisa que la nueva fase contempla “el despliegue masivo de medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos, sistemas de armas, unidades militares, milicia bolivariana, órganos de seguridad ciudadana y comandos para la defensa integral”.

La orden de Maduro se ejecutará entre este martes 11 y el miércoles 12 de noviembre, según detalla el texto del Ministerio de Defensa. El operativo integra a todos los componentes militares y de seguridad ciudadana bajo un esquema de “completo apresto operacional”, con ejercicios en tierra, mar y aire. El objetivo, de acuerdo con la declaración, es “optimizar el comando, control y comunicaciones” y garantizar la defensa integral del país.

Esto ocurre en medio de un despliegue naval estadounidense, que Caracas considera un intento por forzar un cambio de régimen. El gobierno de Donald Trump, por su parte, afirma que sus maniobras buscan combatir el narcotráfico en la región y la llegada de drogas a Estados Unidos.

Sin embargo, en la capital venezolana no se observa, por ahora, una presencia militar o policial distinta a la registrada en días previos, según constató un equipo de CNN en Caracas.

El “Plan Independencia 200”, activado por Maduro en 2025, es una estrategia cívico-militar que moviliza a la Fuerza Armada, la Milicia Bolivariana y cuerpos policiales en frentes distribuidos por todo el territorio nacional, con el objetivo de garantizar “la soberanía, la paz y la defensa integral”.

En medio de las tensiones que comenzaron hace casi tres meses, a mediados de agosto, el gobierno venezolano ha movilizado a millones de milicianos y ha activado órganos de defensa en todos los estados, argumentando que promueven la paz mientras se preparan para defenderse.

