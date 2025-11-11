Portaviones de EE.UU. se aproxima a América Latina en medio de tensiones con Venezuela

Por Haley Britzky, CNN

El grupo de ataque del Portaviones USS Gerald R. Ford llegó al área de operaciones del Comando Sur de Estados Unidos, que incluye la mayor parte de América Latina, anunció la Marina el martes.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó que el Ford —el grupo de ataque de Portaviones más avanzado de la Marina— se dirigiera al Caribe desde Europa a finales del mes pasado. El grupo de ataque trae consigo nueve escuadrones aéreos, capacidades antisuperficie y el buque de mando de defensa aérea y antimisiles integrado USS Winston S. Churchill.

“Con más de 4.000 marineros y decenas de aeronaves tácticas a bordo, el Gerald R. Ford proporciona a los comandantes combatientes y a los líderes civiles de Estados Unidos una mayor capacidad para proyectar poder a través de operaciones sostenidas en el mar”, dice el comunicado de prensa de la Marina.

“El Portaviones de primera clase puede lanzar y recuperar simultáneamente aeronaves de ala fija en su cubierta de vuelo, de día o de noche, en apoyo de las operaciones asignadas”.

Las tensiones con Venezuela han estado latentes durante meses ante la posibilidad de una acción más directa. CNN ha informado que el Gobierno de Trump está considerando planes para atacar instalaciones de cocaína y rutas de tráfico de drogas dentro de Venezuela.

Pero el Gobierno también le ha dicho al Congreso en los últimos días que Estados Unidos no tiene una justificación legal que respalde ataques dentro de Venezuela, aunque CNN ha informado que funcionarios de la administración están considerando cómo sería una opinión legal de ese tipo.

