Un querido chef mexicano fue detenido por ICE en Nueva Jersey. Su comunidad salió a apoyarlo incondicionalmente

Por María Santana y Uriel Blanco, CNN en Español

El olor a tortillas recién hechas y a carne asada todavía llena el aire en Emilio’s Kitchen, un acogedor restaurante mexicano en Atlantic Highlands, una pequeña comunidad en la costa de Nueva Jersey. La parrilla sigue encendida, pero el chef que le dio vida ya no está allí.

El chef Ruperto Vicens Márquez, de 38 años y originario de Puebla, México, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 19 de octubre mientras se dirigía al restaurante. Desde entonces permanece detenido en un centro de detención de Newark.

“Ese día iba camino al trabajo y nunca llegó”, recuerda su hermano y socio, Emilio Vicens Márquez, quien dirige el restaurante que ambos abrieron hace cuatro años.

“Por un momento pensé que lo habían secuestrado. Esperaba una llamada de la policía o pensaba en llamar yo”, añade.

Según Emilio, Ruperto lo llamó horas después para decirle que estaba detenido y pedirle que llamara a su abogado. “Me dijo que no sabía cuánto tiempo tendría para hablar, pero quería que supiera que lo habían detenido, que estaba en manos de inmigración”.

En casa, la noticia cayó como un fuerte golpe.

“Su esposa estaba devastada. Solo pensaba: ‘¿cómo van a estar mis hijos si me pasa lo mismo?’, dice Emilio sobre la reacción de la esposa de Ruperto. “Quería sacar los pasaportes de los niños e irse del país”.

Los tres hijos del chef —de 4, 6 y 8 años— son ciudadanos estadounidenses. Los dos más pequeños creen que su papá está de vacaciones, pero la mayor entiende lo que ocurre.

“No quiere ir a la escuela. Llora mucho y pregunta por su papa”, cuenta Emilio.

Pese al dolor, Emilio sigue abriendo el restaurante todos los días, cocinando, atendiendo clientes y recogiendo a los niños de la escuela.

“Se siente como una casa a la que le falta una de las vigas más fuertes… si no se arregla, tarde o temprano se viene abajo”, dice.

Mientras que el Gobierno del presidente Donald Trump dice que Ruperto tiene una orden de deportación final, su abogado menciona que está en proceso para regularizar su estatus.

En un comunicado enviado a CNN, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) calificó a Ruperto Vicens Márquez como “un extranjero ilegal de México con una detención previa por resistirse al arresto y una orden final de deportación emitida por un juez en julio”. La agencia añadió que “tener un permiso de trabajo no otorga estatus legal para permanecer en Estados Unidos”.

Sin embargo, su abogado, Steven Lyons, rechaza esas afirmaciones. Asegura que Ruperto posee un permiso de trabajo válido hasta 2028 y una solicitud pendiente de alivio migratorio para regularizar su estatus. También explicó que el cargo citado por ICE fue desestimado en 2010 y que el caso fue una infracción municipal, no un delito.

Si bien el Gobierno de Trump dice que su ofensiva migratoria está removiendo de EE.UU. a “lo peor de lo peor” —con más de 500.000 personas deportadas hasta finales de octubre, según cifras oficiales—, muchas detenciones se han centrado en inmigrantes sin antecedentes penales y que contribuyen a su comunidad, como es el caso del chef Ruperto.

“Ruperto no representa ningún riesgo para la comunidad”, dijo Lyons, quien confía en obtener su libertad condicional en una audiencia de fianza programada para el 13 de noviembre.

El arresto de Ruperto ha causado indignación en Atlantic Highlands, donde el restaurante se ha convertido en punto de encuentro y donde el chef es considerado una persona muy querida. Tanto él como su hermano Emilio llevan décadas viviendo en Estados Unidos.

Desde la detención de Ruperto, decenas de vecinos se han volcado en su apoyo, tanto económico como en acciones de protesta pacífica en la comunidad.

La alcaldesa de Atlantic Highlands, Lori Hohenleitner, ha sido una de las personas en la primera línea de apoyo: ha visitado a la familia para acompañarlos en el proceso e incluso es la organizadora de una campaña de GoFundMe que busca recaudar dinero para apoyar con los gastos legales.

“Tengo el corazón roto al informar que nuestro querido chef de Emilio’s Kitchen, Ruperto, fue detenido en Atlantic Highlands por ICE el pasado fin de semana frente a St. Agnes (…) Esta no es una situación política. Esta es una situación de vecinos y amigos y traeremos a Ruperto a casa”, dijo Hohenleitner en redes sociales unos días después de la detención de Vicens Márquez.

Hasta este martes al mediodía, la campaña para ayudar a Ruperto ya había recaudado más de US$ 95.000 y estaba por llegar a su objetivo.

“Qué comunidad tan increíble. Gracias a todos por su generosidad. Gracias también a quienes asistieron a nuestras vigilias en Veterans Park y Delaney Hall y a quienes apoyaron a los restaurantes”, señaló la alcaldesa en una actualización el lunes, y recordó que la audiencia de libertad condicional de Ruperto es esta semana, “lo que significa que, con suerte, estamos muy cerca de darle la bienvenida a casa”.

Hohenleitner agregó que, si sobran fondos de la ayuda a Ruperto, se utilizarán para apoyar al American Friends Service Committee en sus esfuerzos “a favor de otras personas detenidas injustamente”.

Emilio, el hermano de Ruperto, dice que la comunidad de Atlantic Highlands los ha tratado como “familia”.

“Es una bendición tener tanto respaldo”, comenta Emilio. “Queremos devolverles todo lo que nos han dado. Este pueblo nos ha tratado como familia”.

En Emilio’s Kitchen, cada plato que sale de la cocina lleva la huella del chef ausente.

Ruperto “lo hace todo desde cero, hasta las salsas, con su propia imaginación. El primer bocado te hace preguntar: ‘¿Qué es esto?’. Sabes que está delicioso”, dice su hermano con orgullo.

“Cuando pruebas la comida, te da vida”, añade.

Una comunidad entera espera que el hombre que dio vida a su cocina, y a su pequeño rincón mexicano en Nueva Jersey, pueda regresar pronto a casa.

