El papa León XIV comparte sus películas favoritas de todos los tiempos

El papa León XIV reveló cuáles son sus películas favoritas, antes de una reunión con destacadas figuras del mundo del cine el sábado.

Las cuatro películas elegidas por León XIV se estrenaron en el siglo XX, siendo la más antigua de la lista “It’s a Wonderful Life”, que se lanzó en 1946, según un comunicado del Vaticano.

Dirigida por Frank Capra, la película cuenta la historia de un ángel que desciende del cielo para ayudar a un hombre de negocios a apreciar el significado de su existencia.

A continuación, el papa eligió el musical de 1965 “The Sound of Music” (conocida en Latinoamérica como “La novicia rebelde”), dirigido por Robert Wise, que narra la historia de una joven novicia en formación que se convierte en institutriz de siete niños en los días previos al Anschluss nazi de Austria.

León XIV también eligió la película de 1980 “Ordinary People”, dirigida por Robert Redford, que cuenta la historia de una pareja y su hijo que luchan por sobrellevar la muerte de su hermano.

Finalmente, el pontífice optó por “La vita e bella” (estrenada en Estados Unidos como “Life is Beautiful”), una película italiana de 1997 de Roberto Benigni que explora temas de amor y esperanza en medio del Holocausto nazi.

La revelación se produce mientras el pontífice “ha expresado su deseo de profundizar el diálogo con el mundo del cine, y en particular con actores y directores, explorando las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia y la promoción de los valores humanos”, según el comunicado.

Varios pesos pesados de la industria cinematográfica confirmaron que viajarán a la Ciudad del Vaticano para una audiencia con León XIV en el Palacio Apostólico este sábado, incluidos Cate Blanchett, Spike Lee y Gaspar Noé, informó el Vaticano.

Curiosamente, el predecesor de León XIV, el papa Francisco, reveló su amor por el cine italiano de la posguerra en una entrevista con el periódico romano La Repubblica en octubre de 2013, mencionando la película de 1954 “La Strada” de Federico Fellini y “Roma città aperta” de Roberto Rossellini, que se estrenó en 1945.

