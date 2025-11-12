En plena tensión con EE.UU., llega a Venezuela otro vuelo con casi 300 migrantes deportados desde Texas

Por CNN español

Casi 300 migrantes venezolanos llegaron este miércoles a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Estados Unidos, entre ellos 14 menores de edad, informó el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela.

El vuelo, proveniente del estado de Texas, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cerca de Caracas. En total, fueron repatriadas 279 personas: 218 hombres, 47 mujeres, 3 adolescentes, 3 niños y 8 niñas, dijo el ministerio a través de su cuenta oficial en Instagram.

Los migrantes fueron recibidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), según las autoridades venezolanas.

De acuerdo con el comunicado, tras su desembarque los repatriados pasan por un “túnel migratorio”, donde cada persona es entrevistada para evaluar su situación individual. Luego reciben atención médica por parte de instituciones del Gobierno y, posteriormente, son trasladados a sus lugares de residencia con el apoyo de los organismos de seguridad.

CNN se ha comunicado con el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) para obtener comentarios sobre este vuelo de repatriación.

Según cifras del Ministerio del Interior y Justicia de Venezuela, casi 15.000 venezolanos han sido repatriados desde Estados Unidos desde febrero de este año, cuando se reactivó el programa gubernamental que promueve el retorno voluntario de migrantes venezolanos.

El plan se reanudó en febrero de este año, después de que Caracas y Washington —sin relaciones diplomáticas desde 2019— firmaran en enero un acuerdo de deportación.

Este último vuelo de repatriación llega en un momento de renovadas tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, luego del arribo del portaviones USS Gerald Ford al Caribe en el marco del despliegue militar comenzado por Washington en agosto.

La Casa Blanca sostiene que el operativo busca frenar el narcotráfico en la región, y al momentos las Fuerzas Armadas de EE.UU. han destruido 20 botes presuntamente cargados con droga en el Caribe y el Pacífico, con un saldo de al menso 76 muertos.

Washington también acusa al Gobierno de Venezuela de estar cooptado por los cárteles de la droga. Caracas niega enfáticamente esta acusación, y asegura que el operativo en realidad busca un cambio de régimen.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.