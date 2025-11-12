Juez ordena liberar a cientos de personas arrestadas en redada contra la inmigración en Illinois, según WLS

Por Whitney Wild y Alisha Ebrahimji, CNN

Un juez federal ordenó la liberación de cientos de personas arrestadas como parte de la ofensiva inmigratoria del Gobierno de Trump en Illinois, según la filial de CNN WLS, asestando un golpe a los esfuerzos federales por detener y deportar a la mayor cantidad posible de personas indocumentadas.

El juez de distrito de EE.UU. Jeffrey Cummings, la mañana del miércoles, falló a favor de los abogados del National Immigration Justice Center y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Los demandantes alegaron que más de 3.000 personas fueron arrestadas entre junio y octubre en la “Operación Midway Blitz”.

Aquellos que serán liberados deben recibir fianza antes del mediodía del 21 de noviembre. El número exacto de liberados dependerá de cuántos no hayan salido voluntariamente o hayan sido deportados, según la filial de CNN WLS.

“Todo esto, todas las tácticas de (el alto funcionario de la Patrulla Fronteriza Gregory) Bovino, todas las tácticas de ICE han sido ilegales en la gran, gran mayoría de los arrestos”, dijo Mark Fleming, abogado del National Immigrant Justice Center, en una conferencia de prensa el miércoles.

Fleming, quien encabezó la demanda alegando que agentes federales violaron un acuerdo de conciliación de 2022 sobre arrestos sin orden judicial en el área de Chicago, dijo que la organización cree que al menos 1.100 personas arrestadas se han ido voluntariamente del país, diciendo que “renunciaron” a pelear sus casos. Mientras tanto, 615 personas permanecen detenidas en todo el país, dijo el abogado.

Bovino, de 55 años, surgió como el rostro en el terreno del esfuerzo del presidente Donald Trump por desplegar fuerzas federales del orden en estados y ciudades gobernados por demócratas, sin importar si los funcionarios locales los querían allí.

La decisión se produce mientras las tensiones siguen siendo altas por el perfilamiento racial y los derechos constitucionales (tanto de personas documentadas como indocumentadas) ya que la amplia ofensiva de deportaciones masivas del Gobierno de Trump apunta a personas de todas las edades, desde niños y familias hasta sospechosos de delitos, realizando arrestos fuera de audiencias judiciales, durante paradas de tráfico y en redadas laborales.

Una de las recientemente arrestadas fue Diana Galeano, maestra en la guardería Rayito de Sol en Chicago. Un video de su arresto, que muestra a agentes de ICE entrando corriendo por la puerta principal de la guardería y sacándola, generó indignación entre padres y líderes locales.

