Las 5 cosas que debes saber este 12 de noviembre: Venezuela moviliza sus fuerzas, cierre del Gobierno y tortura en el Cecot

La jugada de Trump con el cheque de estímulo de US$ 2.000. Venezolanos denuncian que sufrieron tortura mientras estuvieron detenidos en la megaprisión de El Salvador. Frío récord en el sur de EE.UU. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El Ministerio de Defensa de Venezuela informó este martes que puso en marcha una nueva fase del “Plan Independencia 200”, que contempla una “movilización masiva” de efectivos, sistemas de armas y medios militares. El despliegue llega en respuesta a lo que el Gobierno venezolano califica como la “amenaza imperialista” de los buques, aviones y soldados estadounidenses desplegados en el mar Caribe. Más tarde, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, promulgó una ley que crea nuevos comandos para actuar en “defensa integral” del país sudamericano.

El Senado aprobó un paquete de financiamiento para reabrir el Gobierno federal y ahora la decisión está en manos de la Cámara de Representantes. Los líderes republicanos confían en que el proyecto podría aprobarse este miércoles, antes de ser enviado al presidente para su firma. Trump dijo que espera que los representantes voten “a favor” de reabrir el Gobierno.

La Casa Blanca, en un aparente intento de cambiar la percepción tanto acerca de la economía como de los aranceles, está considerando entregar cheques de dividendos de US$ 2.000 para estadounidenses de ingresos bajos y medios. Es fácil ver cómo estos pagos podrían convencer a los votantes escépticos y ayudar a las personas que tienen dificultades financieras. Sin embargo, más allá del atractivo político, es difícil comprender la lógica económica detrás de esta idea. Análisis

Durante meses, decenas de migrantes venezolanos dijeron que fueron golpeados con bastones y recibieron patadas estando arrodillados, mientras estuvieron detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad de El Salvador. Relataron que fueron llevados a una sección llamada “la isla” como castigo por protestar. Algunos dijeron que los guardias abusaron sexualmente de ellos y otros afirmaron que la presión psicológica los llevó al borde del suicidio, según un informe publicado este miércoles por las organizaciones internacionales Human Rights Watch y Cristosal.

Autoridades de Michoacán, en el suroeste de México, investigan en qué circunstancias fue abatido el joven señalado como el presunto autor del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido la noche del 1 de noviembre, dijeron el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, y el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch.

¿Qué es la COP30?

A. Una cumbre monetaria en Colombia.

B. La conferencia climática más grande del planeta.

C. Un tipo de robot policía.

D. Una convención de países en desarrollo.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Un frío récord se instala en el sur de EE.UU., pero se avecina otro gran cambio

Una ola de aire ártico llevó temperaturas récord al sur de EE.UU., con mínimas históricas en Florida y nieve intensa en los Grandes Lagos. Iguanas paralizadas por el frío cayeron de los árboles. Pese al clima extremo, el frente gélido será breve: se espera un rápido aumento de temperaturas esta semana.

Un querido chef mexicano fue detenido por ICE en Nueva Jersey. Su comunidad salió a apoyarlo incondicionalmente

El chef mexicano Ruperto Vicens Márquez, dueño de Emilio’s Kitchen en Nueva Jersey, fue detenido por ICE pese a tener un permiso de trabajo vigente, según su abogado. Su arresto conmocionó a Atlantic Highlands, donde vecinos y autoridades han recaudado más de US$ 95.000 para apoyar su liberación.

Michael Jackson es el primer artista en lograr éxitos en el Top 10 en seis décadas diferentes

La culpa es de “Thriller”. La canción de Michael Jackson, del álbum homónimo de 1982, volvió esta semana al Top 10 de la cartelera Billboard, con lo que el cantante se convirtió en el primer artista en lograr éxitos en el Top 10 en seis décadas diferentes, según informó Billboard.

50 años

El presidente Donald Trump presentó una nueva idea para abordar el problema de la asequibilidad de la vivienda: un préstamo hipotecario a 50 años. ¿Es buena idea? Esto dicen expertos.

“Tendré 41 años y creo que ese será el momento clave en la gran competición”

—Cristiano Ronaldo dijo que el Mundial de la FIFA 2026 será “definitivamente” su último.

Tren se descarrila en Buenos Aires y deja al menos 20 heridos

Un tren eléctrico se descarriló en la capital argentina, Buenos Aires. La formación, perteneciente a Trenes Argentinos, se descarriló cerca de la estación de Liniers. Según los servicios de atención médica, el incidente dejó por lo menos 20 personas heridas, algunas de las cuales tuvieron que recibir tratamiento en hospitales cercanos.

🧠 La respuesta del quiz es: B. La conferencia climática más grande del planeta, la COP30, se lleva a cabo con representantes de más de 190 países reunidos en la ciudad brasileña de Belém.

