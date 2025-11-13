Apple causa desconcierto con el lanzamiento del iPhone Pocket, un “calcetín” de US$ 229,95

Por Jack Guy, CNN

Apple se ha labrado una reputación gracias a sus dispositivos de vanguardia y su elegante diseño, pero su último producto es decididamente bastante más sencillo.

El iPhone Pocket es una correa de punto desarrollada en colaboración con el diseñador de moda Issey Miyake, “nacida de la idea de crear un bolsillo adicional”, anunció Apple en un comunicado publicado el martes.

Diseñado para adaptarse a cualquier iPhone, el Pocket saldrá a la venta el viernes y estará disponible en varios colores.

“Apple e Issey Miyake comparten una filosofía de diseño que celebra la artesanía, la simplicidad y el encanto”, declaró Molly Anderson, vicepresidenta de diseño industrial de Apple, en el comunicado.

“Este ingenioso bolsillo extra refleja esas ideas y complementa a la perfección nuestros productos”, añadió. “Su reconocible silueta ofrece una nueva y elegante forma de llevar tu iPhone, AirPods y tus objetos personales favoritos”.

Sin embargo, el elevado precio de lo que Apple describe como un producto “inspirado en el concepto de ‘un trozo de tela’” ha causado sorpresa. El Pocket corto costará US$ 149,95 y la versión larga, US$ 229,95.

“¿US$230 por un calcetín cortado? Los fanáticos de Apple pagan lo que sea por cualquier cosa, siempre que sea de Apple”, escribió un usuario en X.

Otros compararon el Pocket con el bañador verde neón que usa Borat, el personaje cómico de Sacha Baron Cohen. Otro usuario de X publicó una foto del Pocket verde lima junto a una imagen de Borat en su revelador traje de baño. “La misma onda”, decía el pie de foto.

Si bien algunos se mostraron incrédulos, otros tuvieron una reacción más matizada.

El analista tecnológico MG Siegler lo calificó como “un calcetín increíblemente caro” en su boletín Spyglass del miércoles, antes de analizar la lógica que hay detrás del producto.

Siegler afirmó que Miyake era uno de los diseñadores de moda favoritos de Steve Jobs.

“Creo que el aspecto más importante e interesante de este producto es la tendencia creciente de convertir el iPhone en un dispositivo portátil”, escribió.

“Lo que empezó con brazaletes para corredores hace tiempo, ahora se ha convertido en una correa de uso diario para mucha gente”, añadió Siegler, haciendo referencia al lanzamiento a principios de este año de la correa cruzada para iPhone de Apple, que se vende por US$ 59.

“Es un accesorio más y una forma de darle un toque de color a tu atuendo”, dijo, refiriéndose a la última propuesta de Apple.

