El peligro político de los archivos de Epstein para Trump

Análisis de Aaron Blake, CNN

Si el presidente Donald Trump no tiene nada que ocultar respecto a Jeffrey Epstein, ciertamente tiene una manera extraña de demostrarlo.

Trump no ha sido acusado de ningún delito en relación con el delincuente sexual convicto, pero está haciendo un gran trabajo pareciendo sospechoso.

Y eso podría ser un problema político en sí mismo, independientemente de lo que finalmente surja de los archivos de Epstein.

Un lote de correos electrónicos recién publicados de Epstein el miércoles añadió detalles sobre la relación pasada que mantenía con Trump, pero sin pruebas concluyentes. (La Casa Blanca dijo que los correos electrónicos “no prueban absolutamente nada”).

En uno de esos correos electrónicos de 2011, Epstein expresó sorpresa a su cómplice Ghislaine Maxwell de que el nombre de Trump no hubiera salido a la luz en medio de las acusaciones relacionadas con Epstein. Epstein añadió que Trump en un momento pasó horas con la víctima de Epstein, Virginia Giuffre, en la casa de Epstein.

Y en 2019, Epstein pareció indicar que Trump estaba bastante al tanto de que Maxwell reclutaba chicas del resort Mar-a-Lago de Trump a principios de los 2000, diciendo “por supuesto que él sabía sobre las chicas ya que le pidió a Ghislaine que parara”.

Si bien algunos han afirmado que estos correos electrónicos muestran que Trump tenía conocimiento o incluso participación en los crímenes de Epstein, no es tan evidente. Giuffre, quien se suicidó en abril, reconoció haber conocido a Trump y nunca lo acusó de mala conducta. Y Trump ha reconocido estar al tanto de que Maxwell reclutaba empleadas, incluida Giuffre, de Mar-a-Lago. (La gran pregunta ahí es si Trump tenía alguna idea de para qué Maxwell estaba reclutando a una menor como Giuffre).

Pero también fue notable el miércoles la reacción de Trump.

Mientras todo esto ocurría, él y su Casa Blanca parecían estar preocupados con lo que parecía ser una campaña de último minuto para frustrar una petición de descarga en la Cámara que obligaría a votar sobre la publicación completa de los archivos de Epstein.

Con la petición a punto de obtener la firma decisiva número 218 cuando un nuevo miembro demócrata del Congreso prestara juramento más tarde ese día, la Casa Blanca celebró una reunión en la Sala de Crisis con una legisladora republicana clave que había firmado, mientras que otra dijo que estaba jugando a las llamadas telefónicas con el presidente. Ambas congresistas republicanas dijeron más tarde a CNN que Trump no las había presionado personalmente para retirar sus nombres. Pero el presidente también presionó públicamente a los republicanos que se alinearon con los demócratas para forzar la divulgación de Epstein.

Fue una jugada extraña, sin duda. Ningún republicano retiró su nombre de la petición, y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, rápidamente dijo que programaría una votación para la próxima semana para obligar al Departamento de Justicia a publicar los archivos completos.

Incluso si la medida pasa en la Cámara, esa no es el final de la historia. El Senado, controlado por los republicanos, todavía tendría que tratar el tema, y Trump aún tendría que firmarlo. Así que no es como si esto fuera a causar la publicación inminente de los documentos.

Pero la resistencia de Trump a algo que su base ha pedido durante mucho tiempo —y la imagen en particular de la reunión en la Sala de Crisis— solo parece profundizar las enormes sospechas que ya alberga un gran número de estadounidenses sobre el encubrimiento gubernamental de asuntos relacionados con Epstein.

Y eso nos lleva al punto principal aquí —y al peligro político para Trump.

Este es simplemente el último episodio desconcertante en el manejo de la administración de los archivos de Epstein. Entre otros:

El sospechoso y repentino giro de la administración sobre la publicación de los archivos. La tardía revelación de Trump de su conocimiento sobre el reclutamiento de Maxwell en Mar-a-Lago. La extraña negación de Trump de haber escrito una carta lasciva para el álbum del 50° cumpleaños de Epstein. Sus otras afirmaciones falsas sobre asuntos relacionados con Epstein. La cuestionable decisión de la administración de conceder una entrevista con Maxwell, que parecía estar más orientada a ayudar a Trump que a otra cosa. (Como era de esperar, los correos electrónicos recién publicados contradicen las afirmaciones de Maxwell sobre Trump en esa entrevista). La transferencia de Maxwell a un campo de prisión de mínima seguridad para el que no parecía ser elegible sin una exención. La administración todavía no ha explicado cómo sucedió esto, meses después. Y MJ Lee de CNN informó el jueves que Maxwell está recibiendo un trato especial allí.

Incluso si Trump no tiene nada que ocultar, el peligro aquí es que parece que sí lo tiene.

Eso se debe a que la gente está predispuesta a creer que hay una verdadera conspiración bajo la superficie, y las acciones de Trump corren el riesgo de hacer que se apropie de ella.

Las encuestas cuentan la historia.

Este es quizás el peor tema para Trump, por el margen de desaprobación. Los estadounidenses generalmente desaprueban su gestión y la de su administración en el asunto Epstein por un margen de aproximadamente 3 a 1 en la mayoría de las encuestas. La encuesta más reciente, un sondeo de Reuters-Ipsos del mes pasado, mostró que los estadounidenses desaprobaban la gestión de Trump en este tema en un 57 % – 19 %. Los independientes desaprobaron en un 59 % – 10 %.

Y como en prácticamente todas las demás encuestas sobre el tema, ni siquiera una mayoría de los republicanos dijo que aprobaba: 44 %.

Los estadounidenses también están bastante descontentos con la transparencia y la divulgación de la administración.

Una encuesta del Pew Research Center de agosto mostró que el 63 % de los estadounidenses e incluso el 38 % de los estadounidenses que tienden a ser republicanos tenían poca o ninguna confianza en lo que el Gobierno de Trump dice sobre el asunto.

De manera similar, una encuesta de la Universidad Quinnipiac de agosto mostró que los votantes decían en un 73 % – 16 % que el Departamento de Justicia no está siendo transparente sobre su investigación.

Dicho todo esto, está claro que este no es un tema de máxima prioridad para la mayoría de los estadounidenses. Relativamente pocos parecen estar prestando mucha atención. Solo alrededor de una cuarta parte lo seguía “mucho” o “muy” de cerca en la encuesta de Pew.

Pero, de manera crucial, también es algo sobre lo que los estadounidenses son propensos a creer lo peor.

A saber:

El 69 % de los estadounidenses dijo que probablemente el Gobierno está ocultando información sobre los clientes de Epstein, según una encuesta de Reuters-Ipsos de julio. El 92 % cree que los archivos probablemente incluyen información perjudicial sobre personas ricas o poderosas, según una encuesta de CBS News-YouGov de julio. El 69 % duda de la afirmación del Gobierno de Trump de que no existe una “lista de clientes” de Epstein, según una encuesta de Yahoo News-YouGov del mismo mes.

Esa misma encuesta mostró que incluso el 33 % de los republicanos dijo que Trump no había hecho lo suficiente para llegar al fondo de los asuntos de Epstein.

Y quizás lo más llamativo, solo el 26 % de los estadounidenses y apenas el 55 % de los republicanos estaban dispuestos a descartar que Trump hubiera cometido un delito con Epstein. (Trump no ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein.)

Eso es mucha gente en Estados Unidos que está inclinada a creer lo peor aquí, o al menos está dispuesta a considerarlo. La gente también parece tener muy poca confianza y fe en lo que la administración está haciendo o diciendo sobre todo esto.

Y la conducta de Trump sigue dándoles razones para sospechar.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.