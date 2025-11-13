El periodista británico Sami Hamdi regresa a casa tras más de dos semanas detenido por ICE en EE.UU.

Por Lex Harvey, CNN

El periodista británico Sami Hamdi, que estuvo detenido por agentes de inmigración estadounidenses durante más de dos semanas, regresará al Reino Unido este jueves, según informaron Hamdi y su equipo legal en un comunicado.

El periodista y comentarista, residente en Londres, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 26 de octubre en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, un día después de intervenir en la gala anual del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) de California.

Las autoridades informaron a Hamdi que estaba detenido por haber excedido el tiempo de estancia permitido por su visa estadounidense. Sin embargo, Hamdi y su equipo legal dijeron que se encontraba en Estados Unidos con una visa válida y que fue detenido por manifestarse en contra de la guerra de Israel en Gaza.

Hamdi dijo este jueves en un comunicado que abandonaba Estados Unidos “voluntariamente”.

“Estoy profundamente agradecido a mi familia, a mi equipo legal y a cada persona de la comunidad internacional que oró, protestó y se negó a guardar silencio. Que conste en acta: no infringí ninguna ley ni representé ninguna amenaza. Mi único ‘delito’ fue decir la verdad sin rodeos sobre el genocidio en Gaza”, declaró Hamdi.

Hamdi es conocido por sus análisis sobre la situación en Medio Oriente y sus apariciones en la televisión británica. Recientemente habló sobre el acuerdo de alto el fuego en Gaza, negociado por Estados Unidos, y los planes internacionales para la gobernanza del enclave tras la guerra.

Hamdi dijo haber sufrido condiciones “duras” en el centro de detención del ICE, donde, según el comunicado, estuvo recluido en una pequeña habitación con decenas de hombres y tuvo que esperar más de ocho horas para recibir atención médica.

También declaró que lo mantuvieron esposado a pesar de no haber sido acusado nunca de ningún delito.

CNN se ha puesto en contacto con ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para obtener comentarios.

En un comunicado emitido el lunes, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, declaró a CNN que ICE estaba “con mucho gusto organizando la expulsión de (Hamdi) del país”, calificándolo de “inmigrante ilegal y simpatizante terrorista”.

“Bajo la presidencia de Trump, aquellos que apoyen el terrorismo y socaven la seguridad nacional estadounidense no podrán trabajar ni visitar este país”, señala el comunicado.

La familia de Hamdi declaró este jueves en otra nota que “ninguna familia debería tener que pasar por lo que nosotros hemos pasado”.

“Durante los últimos 18 días, (Hamdi) ha estado detenido en una habitación con otras 80 o 90 personas, viviendo en condiciones terribles. Todo esto porque Sami, periodista, comentarista político y defensor de los derechos humanos, denunció el genocidio israelí contra los palestinos en Gaza”, apunta el texto.

Hamdi dijo que su “detención era una clara demostración de que un periodista musulmán puede ser retenido contra su voluntad porque los extremistas, amplificados en las redes sociales, buscan instrumentalizar la política estatal contra la libertad de expresión incómoda”.

Hamdi es uno de los últimos extranjeros propalestinos a quienes la administración Trump les revoca la visa.

A principios de este año, a Momodou Taal, estudiante de posgrado de Cornell, le retiraron la visa y fue puesto en la mira para su deportación. Este ciudadano con doble nacionalidad británica y gambiana acusó a la administración Trump de perseguirlo por participar en protestas propalestinas en el contexto de la guerra entre Israel y Hamas.

A finales de marzo, Taal anunció que abandonaría Estados Unidos voluntariamente.

Hussam Ayloush, CEO de CAIR California, declaró este jueves que el arresto de Hamdi debería “alarmar a cualquiera que se preocupe por el estado de derecho”.

“Encerraron a un periodista en una celda del ICE e intentaron asustar al público con acusaciones infundadas, y, al final, lo único que demostraron fue su propio abuso de poder”, denunció.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Hira Humayun, Zoe Sottile y Nic Robertson, de CNN.