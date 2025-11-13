Las 5 cosas que debes saber este 13 de noviembre: reapertura del Gobierno, Trump y Epstein, tragedia de Armero

CNN en Español

Epstein mencionó a Trump varias veces en correos electrónicos privados. Trump defiende la visa H-1B porque a EE.UU. “le faltan ciertos talentos”. La lección fatal de Armero, 40 años después. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente Donald Trump firmó el miércoles por la noche un paquete de financiación para reabrir el Gobierno federal, poniendo fin al cierre más largo de la historia de Estados Unidos. La aprobación final se produjo tras la votación en la Cámara de Representantes de un acuerdo alcanzado entre los republicanos y los demócratas centristas del Senado que mantendrá al Gobierno en funcionamiento hasta enero y garantiza que algunas agencias clave recibirán fondos durante el resto del año fiscal 2026.

Jeffrey Epstein, el delincuente sexual convicto cuyo suicidio ha generado un intenso escrutinio sobre las personas influyentes que lo rodeaban, mencionó a Donald Trump por su nombre varias veces en la correspondencia privada que mantuvo durante los últimos 15 años de vida con su socia y un periodista del círculo de Trump, según correos electrónicos recientemente publicados por demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

En una entrevista concedida a Fox News, el presidente Donald Trump afirmó que Estados Unidos no cuenta con trabajadores calificados para cubrir los puestos de trabajo necesarios a nivel nacional, defendiendo así el programa de visados H-1B para trabajadores calificados.

Cuarenta años después del lahar del volcán Nevado del Ruiz, los sobrevivientes de Armero evocan la noche en la que el pueblo desapareció bajo el lodo. Diana recuerda a su amiga Omaira; Gerardo, a su madre perdida. De esa tragedia surgió el aprendizaje científico que hoy busca prevenir otro desastre, pero la advertencia persiste: no ignorar las señales, no repetir el olvido.

Han pasado casi tres meses desde que se incrementaron las fricciones entre Venezuela y Estados Unidos. Mientras los buques de guerra estadounidenses patrullan el Caribe en una operación que según Washington busca frenar el narcotráfico, el presidente Nicolás Maduro sostiene que intentan derrocar su Gobierno. En las calles de Caracas, el tema está en las conversaciones, entre miedos, escepticismo y opiniones diversas.

¿Cuáles son las cuatro películas favoritas del papa León XIV?

A. “Toy Story”, “The Terminator”, “Forrest Gump” y “American Beauty”.

B. “The Passion of the Christ”, “Conclave”, “Jesus of Nazareth” y “Silence”.

C. “It’s a Wonderful Life”, “The Sound of Music”, “Ordinary People” y “La Vita e Bella”.

D. “The Last Temptation of Christ”, “The Book of Clarence”, “Noah”, “The Matrix”.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Premios Latin Grammy 2025: actuaciones, horario y cómo ver en vivo

La edición número 26 de los premios Latin Grammy se celebra hoy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde actuará una larga lista de artistas que incluye a Bad Bunny, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gloria Estefan y Christian Nodal, entre otros.

ByHeart retira del mercado de EE.UU. toda su fórmula infantil

La empresa de fórmula infantil ByHeart ha retirado del mercado en Estados Unidos todos sus productos de fórmula infantil, incluyendo latas y sobres individuales.

¿Qué necesitan Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá para clasificar al Mundial de 2026?

La cita, donde participarán 48 selecciones, es una oportunidad única para varios países de Centroamérica y el Caribe, más teniendo en cuenta que Canadá, EE.UU. y México tienen su lugar garantizado por ser organizadores. Honduras, Jamaica y Haití buscan asegurar su presencia, mientras que para selecciones como Guatemala, Curazao y Surinam es una chance única para participar por primera vez.

6

Al menos 27 personas enfermaron y 6 han muerto en el más reciente brote de listeria en Estados Unidos.

“Les pido que indulten completamente a Benjamin Netanyahu”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió una carta al presidente de Israel pidiéndole que conceda el indulto total al primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, en el juicio por corrupción que se le sigue en curso.

Impactante derrumbe de un puente de más de 700 metros recién construido en China

El video muestra el momento en que el recién construido puente Hongqi se derrumbó parcialmente el martes en China. Según las autoridades locales, no se reportaron muertos.

👋 Nos vemos mañana.

🧠 La respuesta del quiz es: C. El papa León XIV reveló cuáles son sus películas favoritas, antes de una reunión con destacadas figuras del mundo del cine: “It’s a Wonderful Life”, “The Sound of Music”, “Ordinary People” y “La Vita e Bella”.

