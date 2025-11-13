Lo siento, Estados Unidos. Probablemente el precio del café no bajará

Análisis por Allison Morrow, CNN

Tras la aplastante derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada, el gobierno de Trump ha recuperado el ímpetu por la palabra “accesibilidad” y se esfuerza por demostrar que está haciendo algo, lo que sea, para bajar los precios.

Una de las soluciones que se ofrecen: revertir su propia política de gravar las importaciones de café.

“En los próximos días se anunciarán medidas importantes relacionadas con productos que no cultivamos en Estados Unidos, como el café, los plátanos y otras frutas”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a Fox News el miércoles. “Esto provocará una rápida bajada de precios”.

Esto resulta interesante por un par de razones:

Bessent reconoce implícitamente que los aranceles sí aumentan los precios para los consumidores estadounidenses, un hecho que la administración Trump ha negado reiteradamente. Bessent no ofreció detalles sobre cómo serían las reducciones arancelarias ni qué países se incluirían, pero afirmó —aparentemente reconociendo la presión financiera que contribuyó a la victoria demócrata la semana pasada— que “el pueblo estadounidense empezará a sentirse mejor”. (La Casa Blanca, al ser consultada sobre más detalles del plan, remitió a CNN a un decreto de septiembre que detalla posibles ajustes arancelarios basados ​​en objetivos de seguridad nacional y económicos). Aunque Trump y Bessent hicieran una gran excepción para el café, es muy improbable que los precios bajen significativamente. Y eso se debe a que los estadounidenses, como pueblo, adoran el café.

Como es obvio: el café se ha vuelto prohibitivo por su elevado precio. Los precios al por menor han subido alrededor de un 20 % interanual.

Hay dos causas principales para esa inflación de precios: las condiciones climáticas extremadamente variables han mermado la cosecha de un cultivo que ya de por sí requiere mucha mano de obra y es difícil de cultivar. Esto viene ocurriendo desde hace algunos años. Además, los aranceles impuestos por Trump a Brasil (50 %), Colombia (10 %) y Vietnam (20 %), los tres mayores exportadores de café, están incrementando aún más los costos. Y dado que el café solo crece en unos pocos lugares del planeta, no podemos simplemente arrasar con unos cuantos campos de maíz en el interior del país y comenzar nuestra propia producción nacional.

A pesar de todo, los estadounidenses no han abandonado su estimulante preferido.

Según la Asociación Nacional del Café, el consumo se ha mantenido estable a pesar de las subidas de precios, porque el café se percibe como algo esencial y, a la vez, un capricho que merece la pena. Probablemente no exista otro producto de consumo al que los estadounidenses sean tan fieles, independientemente de su nivel de ingresos, ideología política, lugar de residencia, edad, raza, género, etc.

Y las empresas lo saben. Los vendedores de café han subido los precios para seguir en el negocio, y seguimos comprando. Entonces, ¿por qué no seguir cobrándonos US$ 7 por café si pueden?

Eso es exactamente lo que deberíamos esperar, especialmente cuando se trata de comprar café en una cafetería, según Alex Susskind, profesor de educación y gestión del vino en Cornell.

“Es un principio que se aplica a la mayoría de las empresas: una vez que se suben los precios, se tiende a no bajarlos”, dijo a CNN.

Según él, es probable que las grandes cadenas como Starbucks o Peet’s mantengan precios altos incluso si desaparecen los aranceles, porque sus clientes principales no se han visto disuadidos por los precios más altos.

Pero es posible que se produzca cierto alivio en los precios de los supermercados, entre los productores de café de gran consumo cuyos clientes son más sensibles a las fluctuaciones de precios.

En resumen: Tras más de nueve meses de su segundo mandato, Trump está perdiendo terreno en el debate sobre la asequibilidad de la vivienda, el tema que, según él mismo afirma, le valió la reelección. Una encuesta de CNN realizada la semana pasada reveló que el 61 % de los estadounidenses opina que sus políticas “empeoraron la situación económica del país”. Ese porcentaje alcanzó un máximo del 58 % durante la presidencia de Biden, según las encuestas de CNN, y se mantuvo generalmente entre el 50 % y el 55 % durante su mandato.

Si Trump reduce los aranceles al café pensando que así aliviará la situación de los estadounidenses, se equivocó de producto. Puede que no nos guste pagar más por el café, pero lo hacemos igual. Y, en definitiva, el dinero extra que gastamos en café es insignificante comparado con los temas cruciales —como la vivienda, la energía y la sanidad— que contribuyeron a las victorias demócratas la semana pasada.

