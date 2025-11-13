Skip to Content
CNN - Spanish

Los mejores looks de las celebridades en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025

By
Published 6:53 PM

Por CNN en Español

Karol G, Maluma, Christian Nodal, Bad Bunny, Ángela Aguilar, Gloria Estefan. Las estrellas de la música latina desfilaron este jueves por la alfombra roja del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, para asistir a la gala de los premios Latin Grammy 2025.

Estos son algunos de los looks más notables de la gala de premiación.

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Article Topic Follows: CNN - Spanish

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

CNN Newsource

BE PART OF THE CONVERSATION

KVIA ABC 7 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.