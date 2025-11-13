¡Mbappé al Mundial 2026! Francia se clasifica, Noruega queda a un paso y Portugal deberá esperar

Por Federico Leiva, CNN en Español

El Mundial de 2026 sumó este jueves un nuevo clasificado, con lo que ya son 29 las selecciones con boleto asegurado para la cita en Canadá, Estados Unidos y México del año próximo. La UEFA, que está en su última doble fecha de Eliminatorias, solo tenía a Inglaterra como pasajero confirmado, pero este jueves sumó a los últimos subcampeones del mundo, Francia.

No fue una tarea del todo sencilla para los galos, que se fueron al entretiempo empatando sin goles contra Ucrania, aunque siendo claros dominadores del juego. Ya en el complemento, Mbappé aprovechó un penal para marcar diferencias y, cuando los ucranianos salieron un poco para soñar con el empate, llegó el mazazo final: Olisé, Mbappé otra vez y Ekitiké redondearon un lapidario 4 a 0 que pone a Francia con los dos pies en la Copa Mundial de la FIFA.

Será la octava participación consecutiva para Francia, que no se pierde la cita máxima del fútbol desde la edición, justamente, celebrada en Norteamérica: Estados Unidos 1994. Los galos, dos veces campeones del mundo (1998 y 2018) buscarán llegar a su tercera final consecutiva (en 2022 perdió la definición con Argentina) para así sumar su tercera estrella.

Para Ucrania queda el consuelo de que no está todo perdido. Quedó tercera, pero con los mismos puntos que Islandia, que va segunda por mejor diferencia de gol. La buena noticia es que los ucranianos deben enfrentar a los isleños en la última fecha, así que un triunfo les bastará para asegurar su lugar en el repechaje.

La selección más goleadora de toda la Eliminatoria de la UEFA estuvo a dos minutos de estar formalmente clasificada a la próxima Copa del Mundo. En el primer turno del jueves le había propinado una goleada 4 a 1 a Estonia como local con goles de sus dos arietes: Alexander Sorloth y Erling Haaland, que marcaron por duplicado en el segundo tiempo.

Parecía que la fiesta era completa porque Italia no podía con Moldova y eso aseguraba la clasificación de los escandinavos, pero al minuto 88 apareció el defensor Gianluca Mancini para mandar la pelota al fondo de la red. El tanto final de Pio Espósito decoró el 2-0 final.

De todas maneras, Haaland y compañía tienen el boleto casi en sus manos: le sacan tres puntos a Italia, y tienen 17 goles de diferencia a su favor. Es cierto que en la última fecha justamente deben visitar a la Azzurra, pero los italianos tendrían que ganar por nueve goles para poder quedar en el único puesto de clasificación directa del grupo. La suerte parece echada, pero en el fútbol nada está dicho.

La clasificación sigue esquivando a la selección de Cristiano Ronaldo. En la última jornada de octubre, un gol agónico de Szoboszlai al 91 había apagado las celebraciones que ya habían empezado en Lisboa y todo el país. Ese empate 2-2 con Hungría dejaba, sin embargo, muy bien encaminada a Portugal para cerrar su boleto este jueves ante Irlanda, pero tampoco pudo ser.

Fue un duelo de pesadilla para los lusos. Sin tanto fútbol, pero con mucho amor propio, los irlandeses se pusieron 2-0 arriba en el primer tiempo con dos goles de Troy Parrott. Para colmo, Cristiano perdió los papeles en el complemento y fue expulsado por un codazo tras una revisión del VAR. La estrella portuguesa se perderá el último partido de las Eliminatorias, cuando Portugal reciba a Armenia para cerrar su clasificación al Mundial.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.