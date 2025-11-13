Petro ordena bombardeo contra un jefe de las disidencias de las FARC en la frontera con Venezuela

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

Las Fuerzas Militares de Colombia realizaron este jueves un bombardeo en el departamento de Arauca, ubicado en la frontera con Venezuela, contra un grupo de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, en una operación ordenada por el presidente Gustavo Petro.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó en su cuenta de X que la operación, ejecutada junto con la Policía Nacional, fue autorizada directamente por Petro.

“El señor Presidente autorizó un bombardeo de alta precisión para neutralizar la grave amenaza que persiste contra la población civil”, señaló, al indicar que el objetivo era uno de los “capos del narcotráfico del cartel de alias Mordisco” que delinque en la región de Arauca.

El Ministerio de Defensa de Colombia confirmó a CNN que se trata de alias “Antonio Medina”, cabecilla del cartel de alias “Mordisco”. La operación en Arauca sigue en desarrollo, y hasta el momento las autoridades no han confirmado si alias “Antonio Medina” fue abatido durante el operativo de este jueves.

Petro dijo en su cuenta de X que esta acción forma parte de una serie de operativos militares ordenados durante su mandato. “Van 12 bombardeos ordenados por mí y exclusivamente por mí, guardando al máximo el respeto de derechos humanos”, afirmó el mandatario, quien agregó que en ellos “se usa inteligencia norteamericana, pero bajo la condición de derechos humanos que yo mismo adopto”.

El ataque en Arauca ocurre apenas dos días después de que Petro anunciara otra ofensiva militar en el departamento del Guaviare, en el sureste del país, también dirigida contra alias “Iván Mordisco”. “He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”, escribió entonces en su cuenta oficial.

Según el presidente, las operaciones buscan desmantelar “ejércitos privados del narcotráfico reincidentes en sus acciones mafiosas” y evitar que estos grupos armados crucen hacia territorio venezolano. “Venezuela no necesita más armas, sino diálogo”, enfatizó.

Alias “Iván Mordisco” es uno de los jefes del Estado Mayor Central (EMC), una de las facciones más importantes de las llamadas disidencias de las FARC que tiene presencia en el suroriente de Colombia.

Vera Fernández fue uno de los primeros comandantes guerrilleros manifestar su desacuerdo con lo que luego fue la firma del acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016, entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla. Tras la firma, decidió seguir al frente de un grupo de hombres que no entregaron las armas.

En varias ocasiones han circulado rumores sobre su supuesta muerte, aunque nunca pudo ser corroborada. En abril, el Gobierno de Petro ya anticipaba que estaban cerrando el cerco militar sobre alias Mordisco.

