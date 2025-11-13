Raphael recibe el premio a la “Persona del año 2025” por la Academia que otorga los Latin Grammy

Por CNN en Español

El cantante español Raphael, de 82 años, recibió el miércoles el premio de “Persona del año 2025” en Las Vegas, Nevada, de parte de la Academia Latina de Grabación que entrega los Latin Grammy, en reconocimiento a sus más de seis décadas de carrera.

El evento se realizó en el Centro de Convenciones del Mandala Bay en Las Vegas y forma parte de las celebraciones de entrega de los premios Latin Grammy que se estregan este jueves en el Gran Garden Arena de Las Vegas a las 8:00 p.m., hora de Miami.

Estrellas de la música como Enrique Bunbury, Marco Antonio Solís, Fito Páez, Susana Baca y Willy Chirino, entre muchos otros, estuvieron presentes en la gala que homenajeó al legendario cantante español.

“Nos sentimos tremendamente orgullosos de rendir este merecido homenaje a Raphael por una carrera artística ejemplar que ha trascendido fronteras e idiomas”, dijo Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, en un comunicado. “Su estilo inconfundible, resiliencia y constante reinvención lo han mantenido vigente a lo largo de las décadas, convirtiéndolo en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de creadores de música latina”.

“Me siento profundamente agradecido con la Academia Latina de la Grabación por este reconocimiento con el que he soñado durante muchos años. Ser nombrado ‘Persona del año’ me emociona enormemente; es la mejor manera de celebrar tantos años de dedicación y amor por la música”, dijo Raphael antes de la gala en una declaración de prensa. “Gracias al público que siempre ha estado a mi lado, a mis queridos colegas y a toda la industria musical. Es un honor que siempre llevaré en mi corazón. Espero reencontrarme con todos en noviembre para celebrar juntos y devolver todo ese cariño a través de las canciones. Un gran abrazo y mi más sincero agradecimiento”.

Rafael Martos, conocido artísticamente como Raphael, nació en Linares, España, en 1943. Criado en Madrid, descubrió su pasión a los cuatro años y, a los nueve, ganó el premio a la Mejor Voz Infantil de Europa en el prestigioso Festival de Salzburgo. Alcanzó el reconocimiento internacional tras representar a España en el Festival de Eurovisión con “Yo soy aquél” (1966) y “Hablemos del amor” (1967), y actuar en el legendario “The Ed Sullivan Show” en 1970, entre otros programas de gran prestigio.

El reconocimiento “Persona del año” de la Academia Latina de la Grabación honra a músicos y sus logros artísticos en la industria de la música latina, así como sus labores humanitarias.

Los homenajeados anteriores son Carlos Vives (2024), Laura Pausini (2023), Marco Antonio Solís (2022), Rubén Blades (2021), Juanes (2019), Maná (2018), Alejandro Sanz (2017), Marc Anthony (2016), Roberto Carlos (2015), Joan Manuel Serrat (2014), Miguel Bosé (2013), Caetano Veloso (2012), Shakira (2011), Plácido Domingo (2010), Juan Gabriel (2009), Gloria Estefan (2008), Juan Luis Guerra (2007), Ricky Martin (2006), José José (2005), Carlos Santana (2004), Gilberto Gil (2003), Vicente Fernández (2002), Julio Iglesias (2001) y Emilio Estefan (2000).

