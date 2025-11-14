Dos jóvenes presuntamente implicados en el asesinato del alcalde de Uruapan fueron hallados muertos, dice gobernador

Lizbeth Padilla, CNN en Español

Dos jóvenes que presuntamente estaban involucrados en el asesinato del acalde de Uruapan, Carlos Manzo, fueron encontrados muertos cerca de una carretera del estado de Michoacán, dijo el jueves Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado del suroeste de México.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió el lunes en las inmediaciones de Capácuaro, en una zona próxima a la carretera Uruapan-Paracho, señaló Ramírez Bedolla en declaraciones a periodistas en Morelia, la capital de Michoacán.

“Es una información ya fidedigna y está compulsada, revisada, compartida con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch”, dijo el gobernador.

CNN contactó al Gobierno y a la Fiscalía de Michoacán para pedir más información sobre el caso y espera respuesta.

La muerte de estos dos jóvenes presuntamente implicados en el crimen se sumaría a la del presunto atacante de Manzo, a quien la Fiscalía identificó como un joven de 17 años que fue abatido momentos después de disparar contra el alcalde la noche del 1 de noviembre, al término de una festividad local en Uruapan.

A la fecha, las investigaciones del crimen contra Manzo continúan. Tanto el gobernador como la Fiscalía han dicho que están detrás de los autores intelectuales del asesinato, así como del móvil.

Este jueves, integrantes del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum se reunieron en Uruapan con la alcaldesa sustituta, Grecia Quiroz, viuda de Manzo, al igual que con productores locales a quienes expusieron el plan de seguridad para Michoacán.

La muerte de Manzo ha generado numerosas protestas sociales. Desde que asumió el cargo en 2024, Manzo en varias ocasiones pidió ayuda a los gobiernos federal y estatal para combatir a la delincuencia que afecta al municipio.

