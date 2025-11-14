Las 5 cosas que debes saber este 14 de noviembre: pedido de Maduro a Trump, Epstein y Latin Grammy

CNN en Español

El Gobierno de Trump ha arrestado a miles de padres y tutores de niños inmigrantes en las redadas. Todas las menciones a Trump en los nuevos documentos de Epstein. Uno de cada cuatro hogares en EE.UU. vive al día. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves a CNN que estadounidenses y venezolanos deben “unirse por la paz del continente” e hizo un pedido de paz a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las crecientes tensiones en el Caribe. Exclusivo.

Medidas recientes del Gobierno de Trump indican que está intensificando la persecución contra los niños inmigrantes y sus cuidadores: dos operativos de la administración lanzados este año contra padres, tutores o posibles cuidadores de menores migrantes han resultado en casi 3.000 arrestos, según datos federales revisados ​​por CNN. Reporte exclusivo.

El cierre del Gobierno de EE.UU. terminó, pero cientos de miles de trabajadores federales regresaron después de 43 días a una situación que dista mucho de la normalidad, según informaron empleados de todo el país a CNN. Los retrasos y cancelaciones de vuelos persistirán mientras se completa la plantilla de controladores aéreos. Los trabajadores que llevan semanas sin cobrar aún tendrán que esperar el pago retroactivo.

CNN revisó algunos de los correos electrónicos publicados por los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en los que Jeffrey Epstein menciona por su nombre al presidente Donald Trump. Los correos electrónicos incluyen un mensaje en el que Epstein afirma que el presidente Donald Trump “sabía de las chicas”.

Las Fuerzas Militares de Colombia realizaron este jueves un bombardeo en el departamento de Arauca, ubicado en la frontera con Venezuela, contra un grupo de disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, en una operación ordenada por el presidente Gustavo Petro.

¿Cuál es el próximo objetivo de la empresa de cohetes Blue Origin?

A. La Luna.

B. El cometa Halley.

C. La Estación Espacial Internacional.

D. Marte.

⬇️ Conoce la respuesta más abajo.

Apple causa desconcierto con el lanzamiento del iPhone Pocket, un “calcetín” de US$ 229,95

El iPhone Pocket es una correa de punto desarrollada en colaboración con el diseñador de moda Issey Miyake, “nacida de la idea de crear un bolsillo adicional”, según Apple.

Todos los ganadores de los premios Latin Grammy 2025 por categorías

La Academia Latina de la Grabación entregó este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, los premios Latin Grammy en su edición 26. Esta es la lista de ganadores.

Se acaba el sueño mundialista de Guatemala

Tras caer 2-3 en casa ante Panamá, los chapines se quedaron sin la posibilidad de clasificar a la Copa Mundial 2026. Las eliminatorias de la Concacaf terminarán por definirse este martes en la jornada 6.

1 de cada 4

Según un análisis del Instituto del Bank of America publicado esta semana, se estima que uno de cada cuatro hogares en Estados Unidos vive al día, de cheque en cheque, en lo que va de 2025.

“La corporación lamenta la edición del discurso del mandatario el 6 de enero de 2021”

—La BBC se disculpó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este jueves, por un documental que sus abogados calificaron de falso y difamatorio, en un intento por desactivar una controversia que ha sumido al medio público en su peor crisis en años.

Un robot humanoide ruso se cae en su esperado debut

Rusia presentó un robot humanoide con inteligencia artificial en un evento tecnológico, pero la máquina se cayó de bruces en mitad de la demostración, mientras el personal en el escenario se apresuraba para estabilizar a AIdol.

🧠 La respuesta del quiz es: D. Blue Origin, la compañía financiada por Jeff Bezos, apunta a Marte en la primera gran prueba de su cohete New Glenn.

