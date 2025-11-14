¿Podría Cristiano Ronaldo perderse el inicio del Mundial 2026 si le dan una sanción severa?

Por Pablo A. García Escorihuela, CNN

Cristiano Ronaldo aseguró antes del partido contra Irlanda, por las eliminatorias europeas para la Copa Mundial 2026, que se iba a portar bien y que, aunque sabía del talante severo del público irlandés, mantendría la compostura.

Sin embargo, ir abajo en el marcador por 2 a 0, entrada la segunda parte, llevó al portugués —cuyo carácter competitivo lo suele llevar al límite— a cometer un error que puede costarle caro.

El codazo que le propinó al zaguero irlandés Dara O’Shea está catalogado como una agresión, que, de acuerdo con el reglamento, puede ser sancionable con la expulsión del partido y una posterior suspensión que se adaptará de acuerdo con lo que determine la FIFA.

En tres semanas, la FIFA determinará las suspensiones que puede acarrear esta última fecha de partidos.

Por lo pronto, el ariete portugués no podrá jugar contra la selección de Armenia en Porto este martes, en el duelo clave que puede clasificar a Portugal al Mundial. El equipo dirigido por Roberto Martínez debe, al menos, empatar para ir al torneo.

No obstante, si la sanción a Ronaldo es de dos o más partidos, el portugués puede perderse los primeros partidos de Portugal en el campeonato del mundo.

Si Portugal termina segunda del grupo F, irá a la repesca europea, donde deberá ganar dos partidos para poder acceder al Mundial. Esa pudiera ser otra instancia en la que Cristiano, quien apenas recibió la primera tarjeta roja de su carrera con su selección este jueves, purgue una eventual sanción de más de un partido.

