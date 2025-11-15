Cate Blanchett y Spike Lee acompañan al Papa León XIV en su encuentro con numerosas estrellas en el Vaticano

Por Christopher LamB, CNN

Estrellas de Hollywood se reunieron con el papa Leo XIV en el Vaticano, donde el pontífice describió al cine como un “taller de esperanza” y lamentó la disminución de audiencias a las salas.

Entre las estrellas y directores de cine que se reunieron con el primer papa estadounidense este sábado se encontraban las ganadoras del Oscar Cate Blanchett, conocida por “El aviador” y “Elizabeth”, y Spike Lee, director de “Malcolm X” y “BlacKkKlansman”.

Todos los presentes en la audiencia en el palacio apostólico del Vaticano tuvieron la oportunidad de saludar personalmente a León XIV al final del encuentro. Lee le obsequió al primer papa estadounidense una camiseta de los New York Knicks.

Monica Bellucci, quien interpretó a María Magdalena en “La pasión de Cristo” de Mel Gibson, también se reunió con el papa el sábado, al igual que el actor Adam Scott, de las series “Parks and Recreation” y “Severance”, y Sergio Castellitto, quien interpretó al “cardenal vapeador” Tedesco en la película “Conclave”, que dramatiza el hermético proceso de elección papal.

“La Iglesia los estima por su trabajo con la luz y el tiempo, con los rostros y los paisajes, con las palabras y el silencio”, les dijo León XIV.

“Deseo renovar esta amistad porque el cine es un taller de esperanza, un lugar donde las personas pueden volver a encontrarse a sí mismas y a su propósito”.

Según el Vaticano, la reunión tuvo lugar para “profundizar el diálogo con el mundo del cine” y explorar las “posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia”. También se produce mientras la iglesia busca llegar a nuevas audiencias, con una nueva encuesta mundial de Gallup que muestra una caída de 17 puntos porcentuales de adultos en Estados Unidos que dicen que la religión es importante en su vida diaria.

En su discurso, pronunciado en italiano, León XIV también lamentó el “preocupante declive” de las salas de cine, que, según él, están desapareciendo cada vez más de las ciudades.

“Insto a las instituciones a no rendirse, sino a cooperar en la afirmación del valor social y cultural de esta actividad”, dijo en comentarios que fueron recibidos con aplausos.

El pontífice, nacido en Chicago, había compartido sus películas favoritas antes del encuentro, mencionando “¡Qué bello es vivir!” (1946), “Sonrisas y lágrimas” (1965), “Gente corriente” (1980) y “La vida es bella” (1997).

El padre Antonio Spadaro, uno de los funcionarios del Vaticano que ayudó a organizar la reunión, reflexionó que en cada una de las películas elegidas por León XIV “la bondad aparece frágil, ingenua, casi fuera de lugar, y sin embargo, precisamente por eso, revolucionaria”.

La reunión en el Vaticano con estrellas de cine sigue a un encuentro similar organizado por el papa Francisco con comediantes.

