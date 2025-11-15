Gaza vive momentos agridulces con la celebración de graduaciones de bachilleratos sin escuelas

Por Kareem El Damanhoury, CNN

Las calificaciones de Doaa Musallem en el bachillerato fueron tan buenas que recibió una llamada de felicitación del ministro de Educación palestino.

Sin embargo, para esta joven de 18 años, la celebración tuvo un sabor agridulce.

Al igual que otros 56.000 estudiantes de la generación 2025 de Gaza, los últimos dos años de su educación han sido casi completamente interrumpidos por la guerra de Israel en el enclave, que ha matado a casi 19.000 niños en edad escolar, dejado a otros miles huérfanos y prácticamente ha aniquilado el sistema educativo formal de Gaza.

“Nuestra felicidad está incompleta porque nuestro apoyo y pilar de la casa no está aquí”, dijo a CNN, refiriéndose a su padre, quien estuvo ausente en las celebraciones.

El padre de Doaa, Bassam Musallam, resultó gravemente herido por metralla en noviembre de 2023, cuando un ataque israelí alcanzó una casa vecina y mató a su amigo en el centro de Gaza, contó la familia a CNN.

Musallam fue evacuado a Egipto para recibir tratamiento médico en abril de 2024 y ha estado allí desde entonces, perdiéndose muchos momentos importantes en la vida de su hija, incluidos los resultados de sus exámenes, que se han vuelto virales.

Cuando le envió a su padre una foto de las celebraciones, en la que se la ve orgullosa junto a su hermano con toga y birrete frente a un letrero de globos amarillo brillante que decía: “Felicidades”, sintió que todo el enclave celebraba con ella.

“Eres una heroína”, le dijo por teléfono el ministro de Educación palestino, Amjad Barham, cuando la llamó para felicitarla por graduarse del bachillerato y obtener la nota más alta de cualquier estudiante en Gaza, con un 99,7 %.

La escena alegre de Doaa se replicó en toda Gaza el jueves, en momentos brillantes que han sido raros en los últimos dos años. Mientras el Ministerio de Educación anunciaba las calificaciones de decenas de miles de estudiantes de bachillerato como Doaa, se respiraba un ambiente festivo mientras los palestinos lanzaban fuegos artificiales y se abrazaban con cantos y bailes.

Mahmoud Elyan, un recién graduado que fue desplazado de la ciudad sureña de Rafah al centro de Gaza, estaba de pie en una tienda de postres abarrotada en su ciudad natal con una sonrisa en el rostro.

“Estoy inmensamente feliz”, dijo a la televisión estatal palestina. “He venido a comprar postres y repartirlos, porque hace mucho que no se ven postres después de dos años de guerra y desplazamiento”.

Para otros, el día de la graduación es un recordatorio de ese sufrimiento.

La estudiante Doha Nazmi Abu Dalal, que había sido desplazada en Deir el Balah, centro de Gaza, logró un promedio casi perfecto. Pero murió menos de un mes antes de poder ver recompensado su esfuerzo. Abu Dalal, junto con 17 miembros de su familia, falleció en un ataque israelí el 29 de octubre, semanas después de que se implementara el alto al fuego, según autoridades hospitalarias.

El bombardeo de Israel sobre Gaza desde el 7 de octubre de 2023 ha diezmado el sistema educativo en Gaza, dejándolo al borde del colapso, según Unicef, y provocando acusaciones de expertos de la ONU de un “escolasticidio”, o la destrucción sistemática de la educación de un país.

Israel ha dicho repetidamente que Hamas utiliza escuelas y universidades como parte de su infraestructura para almacenar armas o como centros de mando. No ha respondido directamente a la acusación de “escolasticidio”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron previamente a CNN que buscan minimizar el daño a civiles mientras Hamas “explota cínicamente la infraestructura civil con fines terroristas”.

Los ataques israelíes han dañado o destruido más del 97 % de las escuelas en Gaza, de acuerdo con Unicef, dejando a cientos de miles de niños con acceso limitado a la educación presencial.

Al menos 18.591 estudiantes en edad escolar han muerto y 27.216 han resultado heridos durante el transcurso de la guerra, según cifras del Ministerio de Educación palestino.

Además, unos 792 empleados educativos han fallecido y 3.251 han resultado heridos.

Al-Hassan Ali Radwan es uno de los estudiantes palestinos que experimentó la pérdida de un ser querido cuando su primo y compañero de estudios murió durante la guerra. Como sus compañeros de clase, Al-Hassan tuvo que enfrentar los desafíos de la educación en línea en medio de una crisis humanitaria catastrófica.

“Tuvimos problemas con la conexión a internet, la falta de electricidad y agua, así como el desplazamiento y, sobre todo, la comida”, dijo Al-Hassan a WAFA, la agencia estatal de noticias palestina, en un refugio para desplazados en Khan Younis, en el sur de Gaza, el jueves, donde él y sus amigos se habían reunido para celebrar su graduación.

En el centro de Gaza, otra graduada, Dima, quien solo dio su primer nombre a los medios estatales, celebraba con su familia después de superar el trauma relacionado con sus estudios.

Dijo que sufrió heridas leves en un ataque israelí que tuvo lugar durante su primera clase particular de matemáticas —en un club deportivo— después de que comenzara la guerra.

“Dejé de estudiar por un tiempo porque tenía miedo”, aseguró. “Pero finalmente tuve que seguir porque solo se es estudiante de bachillerato una vez en la vida”.

Los 56.000 nuevos graduados de Gaza están listos para la universidad, según el Ministerio de Educación. Pero casi no hay campus a los que asistir.

Los ataques israelíes han destruido completamente 63 edificios universitarios en los últimos dos años, de acuerdo con el ministerio.

Y los recursos son escasos. Los suministros educativos, como papelería, mochilas y otros materiales, han sido “imposibles” de ingresar al enclave, a pesar de la implementación del alto el fuego del 10 de octubre, porque no se consideran “ayuda humanitaria vital”, dijo Unicef.

Aun así, algunos estudiantes y padres están disfrutando el entusiasmo de las graduaciones del jueves y tienen la esperanza de que pronto se reconstruyan las escuelas y universidades de Gaza.

Casi el 92 % de todas las instalaciones educativas necesitarán una reconstrucción total o una rehabilitación importante para volver a ser funcionales, según una reciente declaración de Unicef.

“A pesar del dolor y el sufrimiento en Gaza, queremos ser felices y superar nuestras heridas”, dijo el padre de Dima. “Los estudiantes deben regresar a las aulas lo antes posible”. Mientras tanto, otros piden mecanismos para ayudar a obtener becas universitarias y estudiar en el extranjero, en lugar de volver a estudiar en línea.

“Esto no es vida, ellos (Israel) destruyeron nuestras escuelas y universidades”, dijo el recién graduado Mohamed Bilal Abu Faraj a los medios estatales palestinos el jueves después de repartir postres en un refugio.

“Abran la frontera”, agregó, haciendo referencia al continuo asedio a Gaza.

Para Doaa, la herida de su padre ha impulsado su interés en seguir una educación superior en enfermería.

Ella también espera continuar sus estudios en el extranjero, donde anhela reunirse con su padre una vez más.

Abeer Salman, de CNN, contribuyó en este reporte.