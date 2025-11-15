Un solo boleto vendido en Georgia gana el premio mayor de US$ 980 millones del Mega Millions

Por Hanna Park, CNN

Un afortunado de Georgia ganó este viernes un premio mayor estimado en US$ 980 millones en el Mega Millions, el octavo premio más grande en la historia del juego, informó la lotería.

El boleto ganador contenía los siguientes seis números: 1, 8, 11, 12, 57 y Mega Ball 7.

Este acierto pone fin a una racha de 39 sorteos sin ganador del premio mayor y es la primera vez desde junio que alguien se lleva el máximo galardón. En el sorteo anterior, un boleto vendido en Virginia ganó US$ 348 millones.

El afortunado puede optar por recibir los US$ 980 millones en pagos anuales durante 30 años, o por una entrega única en efectivo de US$ 452,2 millones, todo antes de impuestos.

Este es el mayor premio de Mega Millions desde la reforma del juego en abril, que elevó el precio de los boletos a US$ 5, ajustó las probabilidades y aumentó el bote inicial a US$ 50 millones. Según la lotería, con el nuevo sistema, las probabilidades de ganar el bote son ahora de 1 entre 290 millones.

En el último sorteo, un boleto vendido en Michigan ganó US$ 3 millones al acertar los cinco números blancos y el multiplicador 3X, informó la lotería. Otros 22 tickets acertaron cuatro números blancos y la Mega Ball, ganando US$ 20.000.

El premio mayor récord de Mega Millions asciende a US$ 1.600 millones, conseguido por un solo boleto vendido en Florida en agosto de 2023.

