Disparan a Kris Boyd, esquinero de los Jets de Nueva York, según una fuente

El cornerback o esquinero de los Jets de Nueva York Kris Boyd recibió un disparo frente a un restaurante de la ciudad de Nueva York en la madrugada del domingo, según una fuente policial informada sobre la situación.

La fuente indicó que Boyd recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado de urgencia al Hospital Bellevue.

Más temprano ese mismo domingo, el Departamento de Policía de Nueva York informó a CNN que un hombre de 29 años se encontraba en estado crítico pero estable tras ser llevado al hospital. La policía no mencionó el nombre de Boyd.

Los Jets declararon a CNN que estaban al tanto de la situación que involucraba a Boyd.

El equipo añadió que no harían más comentarios por el momento.

Según la fuente, el incidente ocurrió alrededor de las 2 a.m. (hora del este) frente a un restaurante en la calle 38, cerca de la Séptima Avenida, después de que una discusión se intensificara y se efectuaran dos disparos.

No se han realizado arrestos y el incidente se encuentra bajo investigación.

La fuente policial indicó que el agresor huyó del lugar en un vehículo.

CNN se ha puesto en contacto con el agente de Boyd para obtener declaraciones.

El New York Post fue el primero en informar sobre el incidente.

Boyd fue seleccionado en la séptima ronda del Draft de la NFL de 2019 por los Minnesota Vikings, procedente de la Universidad de Texas. También jugó para los Arizona Cardinals y los Houston Texans antes de firmar con los Jets la temporada baja pasada.

En agosto, Boyd fue incluido en la lista de lesionados por una lesión en el hombro.

