El último pacto nuclear entre EE.UU. y Rusia está por expirar en medio de amenazas de Trump y Putin y pruebas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, llevan semanas intercambiando amenazas de reanudar las pruebas nucleares, una escalada que se inició con las fanfarronadas de Putin sobre las pruebas del misil de propulsión nuclear Poseidón a finales de octubre.

Días después, Trump declaró que había ordenado la primera prueba nuclear estadounidense en tres décadas.

Las provocadoras declaraciones públicas de los líderes, incluida la respuesta rusa de que también estudiaría la posibilidad de reanudar las pruebas de armas nucleares, han suscitado preocupación mundial ante una posible nueva carrera armamentística nuclear. Entre bastidores, ambas partes también tienen la vista puesta en una fecha límite crucial: el 4 de febrero, cuando vence el único acuerdo de control de armas nucleares que aún existe entre ambos países.

El tratado Nuevo START limita a ambos países a un máximo de 1.550 ojivas nucleares de largo alcance desplegadas en sistemas de lanzamiento, incluidos misiles balísticos intercontinentales, misiles balísticos lanzados desde submarinos y bombarderos. Tras una prórroga de cinco años firmada por el presidente Joe Biden, el tratado expirará a principios del próximo año sin que se vislumbre un avance hacia un nuevo acuerdo.

Según cuatro fuentes familiarizadas con la reunión, el Consejo de Seguridad Nacional de Trump convocó una reunión con expertos en armas nucleares durante el período previo a la cumbre entre Trump y Putin en agosto.

Según las fuentes, la discusión, que abarcó un amplio espectro, incluyó los posibles beneficios de extender el límite actual de armas nucleares desplegadas que Estados Unidos y Rusia acordaron, la conveniencia de ampliar o no el tamaño del arsenal nuclear estadounidense y el estatus de la tríada nuclear de Estados Unidos.

La Casa Blanca quería estar preparada para cualquier posible discusión nuclear entre los líderes de los dos países con los mayores arsenales nucleares del mundo.

Pero la reunión de líderes terminó sin avances hacia el fin de la guerra de Ucrania ni el anuncio de ningún acuerdo sobre armas nucleares.

Cuando Putin propuso públicamente semanas después una prórroga del único acuerdo duradero de control de armas nucleares entre Estados Unidos y Rusia, Trump respondió positivamente.

“Me parece una buena idea”, dijo Trump.

Sin embargo, más de un mes después, ninguna de las partes dice que las conversaciones en curso para lograr ese objetivo sigan en marcha.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, dijo el miércoles que se están manteniendo conversaciones sobre la posibilidad de hablar con Rusia sobre el tratado.

Rusia suspendió su participación en un mecanismo de monitoreo crucial del tratado en 2023, aunque este ya se encontraba prácticamente paralizado debido a su negativa a permitir inspecciones de sus instalaciones nucleares. Dichas inspecciones se suspendieron durante la pandemia de covid-19, pero nunca se reanudaron tras su finalización, principalmente debido a la oposición de Estados Unidos a la invasión rusa de Ucrania.

Sin embargo, ambas partes parecen haber mantenido el cumplimiento del límite establecido en el tratado sobre armas nucleares estratégicas.

Las dudas sobre si esos límites se mantendrán o no surgen a medida que los rusos prueban nuevos sistemas nucleares —aunque no hay informes de pruebas de ojivas— y los chinos desarrollan y amplían rápidamente su arsenal nuclear y balístico.

Los expertos no temen una catástrofe repentina si no se llega a un acuerdo sobre el límite de armas nucleares, pero sería la primera vez en décadas que Estados Unidos y Rusia podrían desplegar armas nucleares de largo alcance sin restricciones. Esta situación podría provocar peligrosos errores de cálculo.

“La mayor preocupación es que, por primera vez desde 1991, Estados Unidos no tendría ninguna restricción mutua con Rusia en materia de armas estratégicas”, dijo Corey Hinderstein, vicepresidente de estudios del Carnegie Endowment for Nuclear Peace. “Junto con la restricción, también existía una gran cantidad de verificaciones mutuas, y estar a ciegas de esa manera por primera vez en más de 30 años podría generar malentendidos, errores de cálculo y una falta de compromiso que podría ser crucial para evitar una crisis”.

Algunos expertos señalan que un acuerdo político entre las dos partes para mantener el límite establecido en el tratado sobre el número de armas nucleares desplegadas sería efectivo y podría lograrse con relativa rapidez.

Funcionarios rusos han indicado que el país no seguirá adelante con su propuesta de prórroga indefinida. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia calificó la sugerencia de Putin de renovar el acuerdo como una “oferta limitada por tiempo limitado” en al menos un encuentro privado, según una fuente cercana a las declaraciones.

Estados Unidos no ha respondido oficialmente a la propuesta rusa, según dos fuentes. Existe una creciente presión republicana para no aceptar una prórroga del acuerdo, pero Trump ha manifestado interés en limitar las armas nucleares y promover el control de armamentos no solo con Rusia, sino también con China.

“El presidente decidirá el camino a seguir en materia de control de armas nucleares, lo cual aclarará según su propio calendario”, declaró un funcionario de la Casa Blanca.

“El presidente Trump ha hablado repetidamente sobre cómo abordar la amenaza que representan las armas nucleares para el mundo y ha indicado que le gustaría mantener los límites a las armas nucleares e involucrar a China en las conversaciones sobre control de armas”.

Prorrogar o no prorrogar

Las pruebas rusas del dron submarino Poseidón de propulsión nuclear y de un misil de crucero con capacidad nuclear se produjeron justo después de la propuesta de Putin de extender el tratado, en lo que parecían ser esfuerzos rusos por presionar a Estados Unidos para que negociara. Pero estas acciones resultaron contraproducentes, explicó un funcionario estadounidense.

Aunque el desarrollo de las armas no estaba contemplado en el tratado, “las pruebas frustraron a los funcionarios estadounidenses, que consideraron la medida como una demostración de fuerza por parte de Rusia”, dijo el funcionario.

“También se dieron cuenta muy claramente de que extender el Nuevo START no impediría que Rusia realizara más pruebas de esos sistemas”, agregó el funcionario.

Según fuentes, esas pruebas, en todo caso, alejaron aún más a Trump de querer discutir un acuerdo de seguimiento con Putin.

Altos funcionarios nucleares y energéticos se reunirán esta semana con Trump para intentar disuadirlo de realizar pruebas de ojivas nucleares, un esfuerzo por encontrar una salida a la creciente retórica, según ha informado CNN.

Algunos legisladores demócratas han instado a Trump a trabajar para reemplazar el tratado, y existe una renovada urgencia tras las declaraciones de Trump y Putin sobre las pruebas nucleares.

Pero otros legisladores, y algunos expertos, argumentan que Trump no debería extender el acuerdo.

“El Nuevo START limita el arsenal nuclear estadounidense a los niveles de 2011, así que si se tiene la certeza de que existen límites basados ​​en un mundo que ya no existe, entonces una prórroga es aceptable”, dijo Frank Miller, socio principal del Grupo Scowcroft, quien trabajó durante décadas en política nuclear y control de armas en el Pentágono. “Pero el acuerdo actual impide que Estados Unidos amplíe su arsenal —lo que implicaría incorporar más ojivas a nuestros misiles para cubrir simultáneamente a China y Rusia— y frena el impulso de la modernización”.

Existen algunas preocupaciones sobre la capacidad de la comunidad de inteligencia estadounidense para mantener una evaluación precisa del arsenal nuclear de Rusia si el tratado deja de estar vigente.

“Cuando ya no existe un tratado ni la obligación legal de supervisar su cumplimiento, es posible que la confianza de Estados Unidos en las acciones de Rusia se vaya erosionando lentamente con el tiempo”, dijo Jon Wolfsthal, director de riesgo global de la Federación de Científicos Estadounidenses.

Lo que complica el panorama de las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia es el interés de Trump en incluir potencialmente a China en un acuerdo tripartito.

Es una idea por la que su administración trabajó activamente durante su primer mandato.

En aquel entonces, funcionarios de la administración Trump creían que China podría colaborar eficazmente si Estados Unidos y Rusia acordaban una moratoria de un año en la producción y el despliegue de ojivas nucleares, según explicó un exfuncionario. China también estaba empezando a dialogar con Estados Unidos sobre el tema, aunque a un nivel muy bajo.

“Creíamos que cuando China empezó a entablar conversaciones sobre conversaciones, se había resignado a la inevitabilidad de tener que negociar eventualmente, y nosotros estábamos creando la presión necesaria para llevarlos a ello”, dijo el funcionario.

Pero cuando Biden ganó las elecciones, los chinos y los rusos se retiraron de las conversaciones discretas. Biden rápidamente prorrogó el nuevo comienzo por cinco años, poniendo el asunto directamente en manos de Trump una vez más.

Dado el continuo desarrollo del programa nuclear chino, muchos creen que China no se sentará a la mesa de negociaciones hasta que haya alcanzado la paridad con Estados Unidos en cuanto al número de armas nucleares que posee, lo que se espera que ocurra en 2030.

“Somos la primera potencia nuclear, algo que me cuesta admitir, porque es terrible. Sería una situación terrible si alguna vez tuviéramos que usarla. Rusia es la segunda, China está muy por detrás, pero nos alcanzarán en cuatro o cinco años”, dijo Trump a principios de este mes. “Quizás estemos trabajando en un plan para desnuclearizarnos los tres”.

Funcionarios estadounidenses dicen que actualmente no se está trabajando activamente en ningún plan para impulsar un acuerdo trilateral.

