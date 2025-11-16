Más de 290 venezolanos deportados de EE.UU. llegaron a Caracas en vuelo de repatriación

Stefano Pozzebon y Mitchell McCluskey, CNN

Un vuelo con 298 ciudadanos venezolanos que fueron deportados de Estados Unidos llegó a Caracas el viernes, informó el Ministerio del Interior, Justicia y Paz de Venezuela.

A su llegada desde El Paso al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, los deportados fueron recibidos por autoridades de seguridad ciudadana que siguieron “protocolos pertinentes” para reinsertarlos en el país, dijo el ministerio en Instagram.

El grupo incluía a 240 hombres, 47 mujeres, seis niños y cinco niñas, según la organización gubernamental “Vuelta a la Patria”, encargada de recibir a los venezolanos que regresan.

Las deportaciones ocurren en un momento de crecientes tensiones entre Washington y Caracas, mientras el presidente de EE.UU. Donald Trump considera opciones para operaciones militares dentro de Venezuela.

Antes del despliegue de militares estadounidenses en el Caribe, el Gobierno de Trump incrementó el número de deportaciones a muchos países.

Las repatriaciones a Venezuela, con quien EE.UU. no tiene relaciones diplomáticas, se detuvieron antes de que los vuelos se reanudaran en marzo.

A principios de este año, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem decidió poner fin al programa de estatus de protección temporal para los venezolanos en EE.UU. En octubre, la Corte Suprema permitió que Trump eliminara las protecciones temporales contra la deportación para 300.000 venezolanos.

