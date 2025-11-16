Resultados del referéndum en Ecuador 2025: se aprueba o se rechaza
Los ecuatorianos votan en un referéndum y consulta popular que plantea la instalación de bases militares extranjeras, la elaboración de una nueva Constitución y reformas políticas. El presidente Daniel Noboa apunta a estas medidas para combatir la crisis de inseguridad y violencia.
Así son los porcentajes de aprobación o rechazo de cada una de las preguntas.
