Resultados del referéndum en Ecuador 2025: se aprueba o se rechaza

Los ecuatorianos votan en un referéndum y consulta popular que plantea la instalación de bases militares extranjeras, la elaboración de una nueva Constitución y reformas políticas. El presidente Daniel Noboa apunta a estas medidas para combatir la crisis de inseguridad y violencia.

Así son los porcentajes de aprobación o rechazo de cada una de las preguntas.

