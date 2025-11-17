Charlotte es la última parada de la ofensiva migratoria del Departamento de Seguridad Nacional. Esto dicen los residentes

Por Dianne Gallagher y Zoe Sottile, CNN

Tras la detención de decenas de personas en la ciudad más grande de Carolina del Norte durante la última operación antiinmigración selectiva del Departamento de Seguridad Nacional, una pregunta ha surgido para muchos de sus residentes y líderes: ¿Por qué Charlotte?

La ciudad no había sido señalada públicamente por la administración Trump como objetivo de mayor control migratorio, a diferencia de otras ciudades como Chicago y Los Ángeles. Es una ciudad gobernada por demócratas, pero se encuentra a cientos de kilómetros de las fronteras norte y sur. Además, la delincuencia ha disminuido un 8 % con respecto al año pasado, y los delitos violentos un 20 %, según datos publicados por la ciudad en octubre.

Incluso antes de comenzar, el anuncio de que un operativo de control migratorio llegaría a Charlotte —justo después de un operativo de varias semanas que resultó en cientos de arrestos y feroces protestas en Chicago— provocó temor y ansiedad en la ciudad.

Los líderes demócratas en Charlotte han calificado en gran medida la operación —que sorprendió a los funcionarios locales— como una distracción política de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

“Esta administración basó su campaña en una retórica antiinmigrante para obtener réditos políticos”, declaró la concejala Dimple Ajmera, demócrata. “Se avecinan elecciones muy importantes para el Senado de Estados Unidos en 2026. Y pretenden sacar provecho político y usar el miedo para dividir a nuestra comunidad”.

Los demócratas esperan arrebatarle a Carolina del Norte uno de sus escaños en el Senado estatal tras la retirada del senador republicano Thom Tillis de la contienda, luego de las críticas del presidente, quien amenazó con respaldar a un rival en las primarias. El exgobernador de Carolina del Norte Roy Cooper, muy popular en todo el estado, lanzó su campaña en julio.

De igual manera, el senador estatal Caleb Theodros, demócrata, calificó la operación como una maniobra política republicana. “La verdad es que esta acción del Gobierno federal, y el silencio de los líderes estatales republicanos que la permiten, forman parte de la misma estrategia de distracción política”, declaró a CNN. “Están intentando desviar la atención de sus propios fracasos, porque no tienen ningún plan para reducir los costos, hacer que la vivienda sea asequible ni ampliar las oportunidades reales para los trabajadores”.

El Departamento de Seguridad Nacional declaró en un comunicado que el aumento de efectivos “tendría como objetivo a los inmigrantes ilegales delincuentes que acudieron en masa al estado de Carolina del Norte porque sabían que los políticos santuario los protegerían y les permitirían deambular libremente por las calles estadounidenses”.

La agencia afirmó que “casi 1.400 órdenes de detención en Carolina del Norte no se han cumplido, lo que ha permitido la liberación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales en los vecindarios de Carolina del Norte”. Charlotte no es una “ciudad santuario”, pero sí es una “ciudad acogedora certificada”, una designación para ciudades comprometidas con la inclusión de los inmigrantes.

La inmigración a la ciudad ha aumentado en los últimos años. Alrededor del 18,2 % de la población de la ciudad era extranjera en 2023, según datos del Censo de EE.UU., casi el doble que en el resto de Carolina del Norte. Además, en el pasado ha habido desacuerdos en la ciudad sobre la aplicación de las leyes de inmigración. El sheriff del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, puso fin en 2018 a la colaboración del condado con el ICE en el marco del programa 287(g), que llevaba una década vigente , para disgusto de los funcionarios republicanos.

En septiembre, la ciudad se convirtió en un foco de debates sobre la vigilancia policial y la seguridad pública en las ciudades gobernadas por demócratas, después de que una refugiada ucraniana de 23 años fuera apuñalada hasta la muerte en el transporte público de Charlotte por un hombre con un largo historial de arrestos y problemas de salud mental.

Aunque el sospechoso arrestado en ese caso es ciudadano estadounidense, el presidente Donald Trump aprovechó el asesinato como ejemplo de lo que él describió como delincuencia descontrolada, y prometió enviar la Guardia Nacional a ciudades demócratas de todo el país. Tres congresistas republicanos del estado, que representan distritos aledaños a Charlotte, solicitaron al gobernador a principios de este mes el despliegue de la Guardia Nacional para combatir la delincuencia.

Gregory Bovino, alto funcionario de la Patrulla Fronteriza originario de Carolina del Norte, tiene su propia respuesta. En una publicación de Instagram con la foto de un hombre que, según él, era un “inmigrante ilegal con antecedentes penales violentos”, escribió: “Por esto es importante la seguridad fronteriza. Por esto estamos en Charlotte”.

Agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a 81 personas en Charlotte el sábado, dijo Bovino el domingo, en una operación que el DHS denominó “Charlotte’s Web” (La telaraña de Charlotte). No especificó las razones de los arrestos ni los nombres de los detenidos, pero dijo que muchos tenían “antecedentes penales y migratorios significativos”.

Bovino, quien fue criticado por un juez federal por el uso de la fuerza que él y sus agentes hicieron en Chicago, fue visto en un video durante la detención de una persona afuera de una tienda de comestibles en Pineville, a unos 16 km al sur de Charlotte.

Un hombre con una identificación REAL ID, quien afirma haberse nacionalizado estadounidense en 2019, se vio involucrado en el altercado. Agentes federales rompieron la ventanilla del auto de Willy Wender Aceituno Medina, un inmigrante hondureño residente de Charlotte, y lo detuvieron, aunque lo liberaron poco después. Medina declaró que, tras su arresto, suplicó a los agentes federales que revisaran su identificación.

En una declaración a CNN, un agente de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que los agentes se habían acercado a un individuo que actuaba de forma cada vez más errática. El individuo agravó la situación y se negó a cumplir las órdenes legales de los agentes.

El alcalde interino Danté Anderson, en una entrevista concedida el sábado a CNN, dijo que hay “miedo y ansiedad generalizados” en toda la ciudad.

La Carolina Migrant Network, una organización sin fines de lucro de defensa legal, dijo haber visto agentes federales con “ropa de camuflaje y equipo táctico operando desde vehículos sin identificación”, una imagen que se ha vuelto característica de las operaciones del DHS en todo el país.

“También hemos presenciado una escalada en las acciones hostiles, incluyendo el arresto de ciudadanos estadounidenses, agresiones físicas contra miembros de la comunidad y la interrupción de lugares de culto, negocios y restaurantes donde se ha interrogado a las personas sobre su estatus migratorio”, dijo el grupo en un comunicado.

El DHS no respondió a las preguntas sobre las afirmaciones de la organización sin fines de lucro, pero envió a CNN una declaración que incluía las fotos y los nombres de personas que, según dijo, eran inmigrantes con antecedentes penales liberados en Carolina del Norte.

El sábado, manifestantes que protestaban contra la operación llenaron un parque de Charlotte y luego marcharon por las calles del centro de la ciudad.

Varios negocios cerraron temporalmente tras el anuncio de la operación, entre ellos una popular panadería colombiana que solo había cerrado sus puertas una vez en los últimos 28 años.

Manuel “Manolo” Betancur cerró su panadería familiar el sábado después de que hombres con uniformes verdes persiguieran y derribaran a personas afuera del local, según declaró a CNN. Dijo que no sabe cuándo podrá reabrir.

El sábado por la mañana, los agentes salieron de camionetas sin distintivos y “empezaron a detener a la gente en la calle, a personas que se parecían a mí”, según contó Betancur. Él es ciudadano estadounidense naturalizado y dijo que ahora lleva su pasaporte consigo a todas partes, porque no quiere meterse en líos. “Le prometí a mi esposa y a mis hijos que esta noche estaría de vuelta en casa”.

Betancur dijo que no quiere que sus clientes corran el riesgo de tener un encuentro similar con agentes federales, no cuando simplemente están tratando de comprar pasteles o dulces.

Una empresa que gestiona varios bares y restaurantes en Charlotte anunció el cierre de sus establecimientos el sábado por la noche tras el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Dubai Nightlife Charlotte justificó esta decisión preventiva por la “seguridad, la tranquilidad y la protección de nuestros clientes”, según una publicación en español en Facebook.

La Cámara de Comercio Colombo-Estadounidense de las Carolinas también anunció que posponía un evento programado para el sábado “debido a las recientes medidas para reforzar las operaciones de inmigración en varias ciudades del país”.

El anuncio de que Charlotte sería la próxima ciudad objetivo de los funcionarios federales de inmigración fue inesperado, incluso para el Gobierno local.

Ninguno de los funcionarios de Charlotte con los que CNN se puso en contacto el martes o el miércoles para obtener información sobre la supuesta medida dijo estar al tanto del plan.

El concejal Malcolm Graham, quien dijo desconocer la operación planeada antes de que CNN lo contactara, declaró: “Es algo habitual en la forma de actuar de esta administración. Uno se entera de las cosas a través de tuits e informes de prensa, sin comunicación directa de ninguna autoridad. Eso, para mí, es frustrante”.

No fue hasta el jueves por la tarde que un funcionario de Charlotte confirmó por primera vez que habían hablado con funcionarios federales sobre los planes. McFadden declaró el jueves por la tarde que dos funcionarios federales lo contactaron para informarle sobre la llegada de agentes de la Patrulla Fronteriza, pero aclaró que no se habían compartido detalles sobre la operación federal con la oficina del sheriff y que no se les había solicitado asistencia para ninguna acción policial.

Incluso el nombre de la operación ha generado polémica: Martha White, nieta del autor de “Charlotte’s Web” (La telaraña de Charlotte), E.B. White, y su albacea literario, la criticó duramente en declaraciones a CNN, calificándola de intento de aprovecharse del éxito del querido libro infantil sin su autorización. Añadió que su abuelo “no creía en absoluto en hombres enmascarados, en vehículos sin distintivos, allanando casas y lugares de trabajo sin identificación ni citación”.

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, señaló en un comunicado en redes sociales que la Patrulla Fronteriza ha detenido a muchas personas sin antecedentes penales en Chicago. Instó a los residentes a usar sus teléfonos para grabar “si ven que ocurre algo malo”.

“Las fuerzas del orden locales seguirán aquí protegiendo a la gente de este estado mucho después de que estos agentes federales se marchen a otro lugar”, dijo.

Stefanía Arteaga, cofundadora de la Red de Migrantes de Carolina, sugirió que el creciente número de inmigrantes en Charlotte podría ser una posible razón por la que la ciudad está siendo atacada. La ciudad alberga el Tribunal de Inmigración de Charlotte y una importante oficina de campo del ICE, dijo. La medida también podría interpretarse como una represalia por la decisión del sheriff de poner fin a la colaboración con el ICE, añadió.

“Creo que también hay un cierto grado de ‘añadamos otra ciudad a la lista, sembremos el caos y sigamos adelante’”, dijo.

Mientras tanto, algunos republicanos del estado y de la ciudad han acogido con satisfacción esta ofensiva.

“Agradecemos ver a estos valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden federales cumpliendo la promesa del presidente Trump de expulsar a los delincuentes ilegales violentos de nuestro país, y quienes fomentan el miedo sobre estas operaciones selectivas deben cesar de inmediato”, dijo Matt Mercer, director de Comunicaciones del Partido Republicano de Carolina del Norte, en un comunicado.

Kyle Kirby, presidente del Partido Republicano del condado de Mecklenburg, declaró a CNN que creía que Charlotte fue blanco de ataques debido a su gran tribunal de inmigración y a la negativa del sheriff a colaborar con el ICE. “Cuando los líderes locales liberan a personas señaladas para su detención federal y las reintegran a la comunidad, simplemente obligan a las agencias federales a intervenir”, dijo.

Al menos un republicano tenía sentimientos encontrados. Ed Driggs, quien, tras la victoria demócrata en las elecciones de este mes, será el único republicano en el Ayuntamiento de Charlotte el próximo año, declaró a principios de semana que le sorprendió saber que se trataba de la Patrulla Fronteriza la que se enviaría a Charlotte.

“Estoy en un dilema. Soy firme en mi postura de identificar y deportar a los inmigrantes indocumentados que cometen delitos, pero no estoy seguro de que esta sea la manera correcta de hacerlo”, dijo Driggs. “Lo correcto es deportar a los delincuentes violentos. Pero están socavando el Gobierno local y eso preocupa a los ciudadanos legales, tanto estadounidenses como inmigrantes legales”.

Driggs dijo que si hubiera habido una mayor coordinación local con antelación, en lugar de enterarse a través de “fuentes anónimas de los medios de comunicación”, la operación de la Patrulla Fronteriza podría no haber provocado tanto miedo y confusión inicial entre los residentes de la ciudad.

“La participación de personas elegidas localmente brinda tranquilidad a los residentes legales. De lo contrario, esto podría sentirse como una invasión”.

Se prevé que la represión de Bovino contra la inmigración continúe a buen ritmo en otras ciudades gobernadas por demócratas después de Charlotte.

La próxima parada: Nueva Orleans, según dos funcionarios estadounidenses familiarizados con la planificación.

El presidente habló de enviar la Guardia Nacional a Nueva Orleans, una ciudad gobernada por demócratas en un estado gobernado por republicanos, ya en septiembre. Dijo que la ciudad tiene un “problema de delincuencia”. Pero el plan de la Guardia Nacional no se ha materializado, ya que los esfuerzos para desplegarla en Chicago y Portland se han visto obstaculizados en gran medida por los tribunales.

Tampoco han prosperado las ideas del presidente de enviar tropas a Baltimore y Nueva York.

La oficina del alcalde de Nueva Orleans no ha respondido a la solicitud de CNN para contactarlo sobre posibles operaciones futuras de la Patrulla Fronteriza en la zona.

En declaraciones a Fox News el jueves desde Virginia Occidental —antes de que se anunciara oficialmente la operación en Charlotte— Bovino mencionó algunas ciudades a las que la Patrulla Fronteriza podría dirigirse próximamente.

“Nos verán redesplegarnos a… podría ser Nueva York, podría ser Chicago, podría ser Charlotte”.

Con información de Dianne Gallagher, de CNN, desde Charlotte; y Zoe Sottile, desde Nueva York; Priscilla Alvarez, Andy Buck, Betsy Klein, Lauren Mascarenhas, Taylor Galgano, Gloria Pazmino, Chris Boyette y Cindy Von Quednow, también de CNN.