¿Es Venezuela una reedición de la antesala de la guerra de Iraq? No exactamente

Análisis de Zachary Wolf

Hay muchas razones para que cualquier estadounidense se preocupe al observar el despliegue militar de EE.UU. alrededor de Venezuela y se pregunte si se trata de una reedición de las “guerras eternas” que el presidente Donald Trump prometió terminar.

Aunque el lunes Trump habló sobre posibles negociaciones con el líder de venezuela Nicolás Maduro, el Gobierno estadounidense continúa acumulando poder naval en el Caribe.

La plataforma de combate más letal de la Marina, el portaaviones USS Gerald Ford, llegó a la región para ejercicios, elevando el número total de personal militar estadounidense desplegado a aproximadamente 15.000.

El Departamento de Estado planea etiquetar a un cartel venezolano vinculado a Maduro como organización terrorista, según un anuncio realizado el domingo por el secretario de Estado, Marco Rubio.

Pero hay preguntas reales sobre la inteligencia con la que EE.UU. está atacando lanchas con drogas. A Trump le gusta decir que destruir lanchas de drogas salva directamente vidas estadounidenses, pero no hay mucha evidencia de que las lanchas se dirigieran a EE.UU. Y el Gobierno de Trump, en lugar de arrestar a quienes operan las lanchas y llevarlos a juicio, los destruye en el agua.

The Wall Street Journal informó sobre un memorando legal clasificado que, según el Gobierno, le permite atacar presuntas lanchas con drogas con fuerza militar, y que se refiere al fentanilo como una posible arma química. No es difícil escuchar ecos de las acusaciones erróneas sobre Sadam Hussein y las “armas de destrucción masiva” antes de que EE.UU. invadiera Iraq.

Hay diferencias importantes entre la manera en que presidentes recientes han ejecutado acciones militares en comparación con Trump.

Días después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, los legisladores aprobaron una autorización para el uso de la fuerza militar para encontrar a los perpetradores de esos ataques y luchar contra los terroristas. Solo una legisladora, la entonces representante Barbara Lee, de California, votó en contra de la medida.

Un año después, cuando el presidente George W. Bush quiso aprovechar el impulso de la lucha contra el terrorismo para invadir Iraq, el Congreso dio su aprobación, aprobando una resolución de guerra contra Iraq en octubre de 2002, con un fuerte apoyo bipartidista.

Hoy, el Gobierno no habla de pedir la aprobación del Congreso. La administración de Trump ha dicho a los legisladores que no cree que deba acudir al Congreso para atacar lanchas de drogas y que no está sujeta a la Ley de Poderes de Guerra. Esas acciones no equivalen a hostilidades, dijo un alto funcionario del Departamento de Justicia de Trump a legisladores de la Cámara y el Senado, según un informe de CNN.

También es importante señalar que Obama, Trump y Biden lanzaron ataques aéreos contra Siria sin buscar la aprobación del Congreso.

Antes de que los legisladores votaran la resolución de guerra contra Iraq, el presidente George W. Bush presentó su argumento al país en un discurso ante una sesión conjunta del Congreso.

Meses después, en febrero de 2003, el Gobierno de Bush intentó formar una coalición internacional en una presentación ante la ONU. El entonces secretario de Estado Colin Powell presentó pruebas, que ahora sabemos eran erróneas, de que Iraq ocultaba armas de destrucción masiva y ayudaba a terroristas. Es una mancha en el legado de Powell. Trump ha dicho que se oponía a la guerra en ese momento, pero no lo expresó abiertamente.

No ha hecho un esfuerzo concertado para convencer a los estadounidenses sobre sus supuestos ataques a lanchas de drogas y el despliegue militar en el Caribe.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien se autodenomina secretario de guerra, invocó la guerra contra el terrorismo al referirse a las acciones contra las supuestas lanchas de drogas en una publicación en redes sociales el mes pasado.

“El Departamento ha pasado más de DOS DÉCADAS defendiendo otras naciones. Ahora, defenderemos la nuestra. Estos narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y serán tratados igual. Los rastrearemos, los identificaremos en red y luego los cazaremos y mataremos”, escribió Hegseth.

Cuando el presidente Barack Obama lanzó una campaña aérea contra Libia en 2011, en parte para derrocar a Muammar Gadhafi, no buscó la aprobación del Congreso. Pero Estados Unidos sí obtuvo un voto unánime del Consejo de Seguridad de la ONU aprobando una zona de exclusión aérea, y Obama expuso su plan en un discurso a la nación.

Esa campaña aérea terminaría persiguiendo a Obama, quien se refirió a ella como su “peor error” porque no planeó el caótico desenlace de los ataques estadounidenses.

El exembajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, exasesor de seguridad nacional de Trump convertido en crítico, también defiende una política exterior belicista.

El lunes, en CNN, dijo que hay razones para que Estados Unidos actúe contra Venezuela, pero que Trump ha hecho un mal trabajo explicándolas.

“Si es simplemente sobre narcóticos ilegales, eso es una cosa. Pero parece ser sobre derrocar a Maduro”, dijo Bolton.

Durante una aparición con funcionarios de la FIFA en la Casa Blanca el lunes, Trump apenas mencionó el tema de las drogas, sugiriendo en cambio que su disputa con Venezuela tenía que ver con que Maduro vaciaba prisiones y enviaba migrantes a Estados Unidos. Es una de las quejas favoritas de Trump, pero no hay evidencia que la respalde, como ha señalado repetidamente Daniel Dale de CNN.

Llevar el USS Gerald Ford a la región es una verdadera declaración.

“Trump ahora ha puesto el arma sobre la mesa”, dijo Bolton. “La pregunta es, ¿la va a usar o no?”

Bolton dijo que hay algunas señales de que Trump podría no estar hablando en serio sobre una acción militar dentro de Venezuela.

Primero, argumentó que no hay indicios de que Estados Unidos se esté alineando con la oposición a Maduro dentro de Venezuela, personas que serían necesarias en caso de un cambio de régimen.

“No están en una posición en la que puedan decirle que no a Trump”, comentó. “Pero no está nada claro que piensen que esto es lo correcto”.

La otra cosa que Bolton no ve es una campaña activa para sumar a otros países de la región. Durante el primer mandato de Trump, hubo un esfuerzo por crear una coalición de apoyo, el llamado Grupo de Lima.

“No hay un Grupo de Lima 2.0, lo que muestra los riesgos, creo, de que Estados Unidos proceda sin más apoyo en el hemisferio”, dijo Bolton.

El general de brigada retirado Mark Kimmitt, quien fue portavoz de la administración de Bush en Iraq, dijo el lunes en CNN que Trump enfrentaría “gran reticencia” entre los estadounidenses para otro conflicto en tierra extranjera.

“Si hay un cambio de régimen interno por parte del pueblo de Venezuela, eso es un asunto completamente diferente, pero un cambio de régimen por parte de Estados Unidos, creo que probablemente sea la última opción para que esta administración la lleve a cabo”, dijo Kimmitt.

Los sondeos respaldan esto. En una reciente encuesta de Reuters-Ipsos, menos de un tercio de los estadounidenses dijeron que apoyan los ataques contra las supuestas embarcaciones de drogas.

Eso probablemente significa que el Gobierno hasta ahora no ha logrado convencer a los estadounidenses de que el narcotráfico está a la par con el terrorismo ideológico. Podría requerir un argumento aún más convincente para persuadir a los estadounidenses de que el ejército de Estados Unidos debería involucrarse en un cambio de régimen en Venezuela si ese es el camino que Trump termina siguiendo.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.