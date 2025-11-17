Maduro advierte que una intervención militar de EE.UU. sería el “fin político” de Trump y abre la puerta a un diálogo

Por CNN en Español

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que una intervención militar de Estados Unidos en su país sería el “fin político” del liderazgo de Donald Trump.

En su programa semanal en VTV, Maduro afirmó que sectores dentro y fuera del entorno del presidente estadounidense estarían “provocando” una acción armada que, según dijo, conduciría a Trump “a un desfiladero”.

“Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre”, agregó Maduro.

Además, el mandatario venezolano aseguró que Caracas está dispuesta a un diálogo “cara a cara” con Washington. “El que quiere hablar con Venezuela, se hablará. Face to face, sin ningún problema”, afirmó, y reiteró que la diplomacia y la búsqueda de “puntos comunes” siguen siendo la posición “invariable” de su gobierno.

“Reafirmamos que solo a través de la diplomacia deben los países y Gobiernos libres entenderse, y solo a través del diálogo deben buscar puntos en común en temas de interés mutuo”, dijo el líder venezolano. “El diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz, y esa paz no tiene alternativa”.

Las declaraciones de Maduro llegan horas después de que Trump dijera más temprano este lunes que estaría dispuesto a hablar con el presidente venezolano en un “momento determinado”.

CNN reportó que Trump aún no había tomado una decisión sobre si atacará a Venezuela por tierra, según un funcionario de la Casa Blanca y un alto funcionario estadounidense.

Sin embargo, en otro avance en las tensiones entre ambos países, este domingo el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció que Estados Unidos designará al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. Estados Unidos afirma que este presunto cartel venezolano está dirigido por Maduro y otros altos funcionarios de su gobierno. Caracas niega rotundamente estas acusaciones.

El secretario del Ejército, por su parte, dijo que las Fuerzas Armadas de EE.UU. están “listas, si se les pide”, para actuar en Venezuela.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela están en ascenso desde que en agosto Trump ordenó un despliegue militar en el Caribe con el objetivo de atacar a los cárteles de la droga y frenar las rutas del narcotráfico, al que vincula con Maduro. Caracas sostiene que lo que se está buscando es un cambio de régimen.

Desde entonces, militares estadounidenses han destruido al momento 22 botes presuntamente cargados con droga, con un saldo de 83 personas muertas, y Trump ha señalado que podrían atacar objetivos del narcotráfico en tierra en Venezuela.

Con información de Kevin Liptak, Michael Rios, Alayna Treene, Kit Maher y Stefano Pozzebon