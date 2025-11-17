Sheinbaum saluda un posible diálogo entre Trump y Maduro: “Hay que buscar la paz”

Por CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, saludó este lunes un eventual diálogo entre el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de las tensiones entre ambos países por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

“Ojalá”, respondió la mandataria en conferencia de prensa, consultada por las posibles negociaciones entre Washington y Caracas.

“Nosotros somos un país que busca siempre la paz, el diálogo, la resolución pacífica de los conflictos”, dijo. “No estamos a favor de invasiones”, remarcó Sheinbaum.

La presidenta aseguró que “hay que buscar el diálogo” y dijo que su país estará presente en lo que pueda ayudar.

El domingo, Trump declaró a la prensa de posibles conversaciones con Maduro.

“Podríamos tener discusiones con Maduro, y veremos cómo resulta eso. Ellos quisieran hablar”, declaró desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach en Florida.

El jefe de la Casa Blanca no habló de fechas o posibles encargados del diálogo, e insistió en que es Venezuela quien “quisiera hablar”, aunque él no sabe de qué se trata.

“Yo hablo con cualquiera, veremos qué pasa”, agregó.

Las declaraciones de Trump se producen momentos después de que el Departamento de Estado de EE.UU. anunciara la designación como una organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro. El Gobierno de Venezuela ha rechazado repetidas veces esos señalamientos y afirma que el grupo es “un invento”

Trump reconoció que esa designación “permite” que Washington ataque los activos de Maduro o infraestructura dentro de Venezuela, pero subrayó que él no ha dicho que lo hará.

