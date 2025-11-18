Crisis de gabinete en Ecuador tras la derrota en el referéndum: Gobierno de Noboa anuncia cambios en varias carteras

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

Tras el rechazo a las cuatro preguntas planteadas por el Gobierno de Ecuador en el proceso de referéndum y consulta popular convocado el domingo, la presidencia de Daniel Noboa anunció cambios en diferentes carteras de Estado en el gabinete.

Noboa aún no ha realizado ningún pronunciamiento tras la derrota y solo se ha limitado a un mensaje en su cuenta de X aceptando los resultados.

El Gobierno argumentó en un comunicado que los cambios en el gabinete tienen el objetivo de “fortalecer la función pública para atender las necesidades del país”.

-Zaida Rovira deja el ministerio de Gobierno y Noboa nombra al radiodifusor Álvaro Rosero en su reemplazo.

-Rovira pasará a ser ministra de Desarrollo Humano en reemplazo de Harold Burbano.

-Mientras que Burbano se convierte en el nuevo ministro de Trabajo en reemplazo de Ivonne Núñez quien renunció la noche del lunes.

-Por otra parte, Noboa aceptó la renuncia de Jimmy Martin como ministro de Salud y delegó a la vicepresidenta de la República, María José Pinto, para que cumpla las funciones del Ministerio de Salud Pública.

-Otro nombramiento confirmado es el de Juan Carlos Vega como ministro de Agricultura y Ganadería en reemplazo de Danilo Palacios. Vega fue ministro de Economía y Finanzas al inicio del Gobierno de Noboa y ahora se incorpora nuevamente a su gabinete.

-El presidente decidió también aceptar la renuncia de Alegría Crespo, como ministra de Educación, Deporte y Cultura y en su lugar designó a la académica Gilda Alcívar como titular de esta cartera de Estado.

-Noboa también designó a Carolina Lozano como nueva secretaria nacional de Gestión de Riesgos, tras aceptar la renuncia de Jorge Carrillo.

CNN conoció en la noche del lunes que el presidente Noboa pidió la renuncia de sus funcionarios. Ivonne Núñez, quien se desempeñó hasta el lunes como ministra de Trabajo, respondió a CNN que los funcionarios “son de libre remoción” y que el presidente es quien dispone con quién o quiénes trabaja su programa de gobierno.

Otro cambio que se hizo oficial este martes es la salida de la vocera del presidente, la comunicadora Carolina Jaramillo, que apenas estuvo en el cargo cinco meses. A través de su cuenta de X anunció el fin de sus servicios en esa función.

“Dejo el cargo de portavoz, pero me llevo conmigo el compromiso de construir un nuevo Ecuador”, escribió Jaramillo.

El presidente Noboa viajó a Estados Unidos este martes y según un decreto presidencial volverá el jueves a Ecuador. No ha trascendido ninguna agenda oficial al respecto. CNN ha consultado a la Presidencia de la República sobre detalles de la agenda del primer mandatario sin que hasta el momento exista una respuesta.

