Cristiano Ronaldo se reunirá con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el martes

Se espera que la superestrella del fútbol Cristiano Ronaldo se reúna con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el martes, el mismo día en que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, estará allí para una jornada completa de eventos con el mandatario, según informaron dos funcionarios del Gobierno a CNN.

Ronaldo, quien juega en la Liga Profesional Saudí, ha marcado 143 goles con la selección de Portugal y fue el primer jugador masculino en anotar en cinco Copas del Mundo.

Este año se convirtió en el primer jugador de fútbol multimillonario tras firmar un contrato con el Al Nassr, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Ronaldo declaró recientemente a CNN que la Copa Mundial de la FIFA 2026 será “definitivamente” la última.

“Tendré 41 años, y creo que este será el momento cumbre en las grandes competiciones”, declaró el cinco veces ganador de la Champions League de la UEFA a Becky Anderson de CNN en una entrevista durante la Cumbre de Turismo en Riad, Arabia Saudita, la semana pasada.

La superestrella portuguesa también confesó a CNN que probablemente pronto se retirará del fútbol profesional: “Seamos honestos, cuando digo pronto, me refiero a que probablemente seguiré jugando uno o dos años más”.

El Mundial, que con 48 equipos será el más grande de la historia, comenzará el 11 de junio de 2026 y será organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

El sorteo de la Copa Mundial está programado para el 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington, un evento al que Trump está considerando asistir, según informaron las autoridades.

