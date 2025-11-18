Juez federal prohíbe a Texas usar nuevos mapas de la Cámara favorables a los republicanos en las elecciones de medio término

Por Fredreka Schouten y Ethan Cohen, CNN

Un tribunal federal bloqueó el martes a Texas de usar su recién trazado mapa congresional en las elecciones de medio término del próximo año, y dictaminó que el mapa probablemente constituye una manipulación racial inconstitucional de distritos electorales.

El fallo, que probablemente será apelado, representa un importante revés para el presidente Donald Trump y los republicanos, quienes habían hecho de Texas el eje central de una campaña nacional para redibujar los mapas antes de las elecciones de medio término. Los republicanos en Texas habían buscado crear hasta cinco escaños más favorables para los republicanos el próximo año, a petición del presidente.

El tribunal ordenó a Texas utilizar su mapa anterior, que el estado promulgó después del censo de 2020.

El juez federal Jeffrey Brown, quien fue designado por Trump en 2019, escribió que los demandantes “probablemente demostrarán en el juicio que Texas manipuló racialmente el Mapa 2025”.

El panel de tres jueces que escuchó el caso se dividió 2-1, con el designado por Obama, David Guaderrama, uniéndose a Brown. El designado por Reagan, Jerry Smith, se opuso a la decisión.

Los demócratas de Texas que lucharon contra la iniciativa liderada por el Partido Republicano –que incluyó salir del estado para retrasar la aprobación del mapa– celebraron el fallo de Brown.

“Un tribunal federal acaba de detener uno de los intentos más descarados de robar nuestra democracia que Texas haya visto jamás”, dijo el representante estatal Gene Wu, quien lidera a los demócratas de la Cámara de Texas.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, quien convocó las sesiones especiales de la legislatura para crear el nuevo mapa, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

