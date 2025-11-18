Las fechas importantes que debes saber antes del inicio de la Copa del Mundo 2026

Por Edgar Aviles, CNN en Español

Faltan poco menos de siete meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y las selecciones nacionales continúan asegurando su participación en la gran cita del próximo año. Sin embargo, todavía hay varias fechas importantes que se deben tener en cuenta antes del partido inaugural, que se realizará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

20 de noviembre

Ese jueves, la FIFA realizará el sorteo del repechaje intercontinental, una vez que ya se conozca a los seis países de todos los continentes, salvo Europa, que buscarán las últimas dos plazas para el torneo.

Horas antes, la FIFA actualizará el ranking de selecciones, luego de que se haya completado la fecha de eliminatorias de este mes. En base a ese ranking más reciente se armará el cuadro para el sorteo.

Este se realizará en Suiza en las oficinas centrales de la FIFA, donde también se confirmará el o los lugares donde se disputará la repesca intercontinental.

De igual forma, la FIFA realizará el sorteo para el repechaje de Europa, que tendrá su propia repesca con 16 selecciones, 12 que terminaron segundas en la fase de grupos y otras cuatro de buen rendimiento en la Liga de Naciones.

5 de diciembre

Ese día la FIFA realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo del próximo año. Por primera vez en la historia del torneo, la edición de 2026 contará con 48 selecciones participantes.

El sorteo se realizará en el Kennedy Center ubicado en la ciudad de Washington, Estados Unidos, y estará encabezado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, leyendas del fútbol y mandatarios nacionales.

42 selecciones están confirmadas, mientras que otras seis llegarán en marzo por la vía del repechaje intercontinental y la repesca europea.

Fecha FIFA de marzo

Del 23 al 31 de marzo del 2026 se jugarán el repechaje intercontinental y la repesca europea. Además, las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo y las eliminadas tendrán partidos de preparación.

En el primer minitorneo participarán seis países, de los cuales dos saldrán con boleto para la Copa del Mundo. Mientras tanto, la segunda repesca es más compleja porque participarán 16 selecciones, de las cuales solo cuatro clasificarán.

Fecha FIFA de junio

Para esta ventana de encuentros internacionales, que se realizará del 1 de junio al 9 del mismo mes, ya estarán definidas las 48 selecciones que jugarán la fase de grupos de la Copa del Mundo. Así que será la última oportunidad para afinar detalles rumbo a la gran cita del 2026.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.