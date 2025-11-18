Sheinbaum dice que México retiró letreros confusos de EE.UU. en la frontera con Tamaulipas

Por Mauricio Torres, CNN en Español

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que se retiraron letreros confusos colocados por Estados Unidos en la frontera con Tamaulipas, y agregó que ambos países están trabajando para fijar claramente el límite en esta región.

Sheinbaum habló del tema en su conferencia de prensa matutina un día después de que la Cancillería y la Marina de México reportaran en un comunicado la localización de seis letreros en Playa Bagdad, Tamaulipas, “cuya instalación generó dudas respecto a su procedencia y a su ubicación en el territorio nacional”.

La presidenta dijo que los letreros fueron retirados y que las autoridades de México consultaron con las de Estados Unidos sobre esta situación.

De acuerdo con la presidenta, la Embajada y el Consulado de Estados Unidos respondieron que no tenían reporte de la colocación de estos letreros, pero luego otra área del Gobierno de EE.UU. dijo “que sí se había contratado a una empresa para ponerlos”.

CNN contactó al Departamento de Estado de EE.UU. para pedir comentarios sobre el caso y está en espera de respuesta.

“Pero como explicó el almirante, el río (Bravo en México, Grande en Estados Unidos) pues va cambiando su cauce y se va azolvando y, de acuerdo con el tratado, pues tiene que delimitarse claramente cuál es el límite”, dijo Sheinbaum.

“Entonces, en eso se está, para que a través de las instituciones de Estados Unidos y de México se delimite claramente, ya con mayor información e instrumentación, pues claramente el límite en esa zona de Tamaulipas y cerca del Golfo”, agregó.

El mensaje de la presidenta va en línea con el comunicado que la Cancillería y la Marina de México emitieron el lunes por la noche, en que señalaron que “refrendan su disposición para trabajar con las autoridades estadounidenses y con todas las instancias nacionales competentes, a fin de garantizar la certidumbre jurídica en la frontera común y fortalecer la cooperación que caracteriza la relación entre ambos países”.

