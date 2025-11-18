Sophie Grégoire rompe el silencio sobre el romance de su exposo, Justin Trudeau, con Katy Perry

Por Lisa Respers France, CNN

Sophie Grégoire ha hablado sobre su vida en público como exesposa del ex primer ministro de Canadá Justin Trudeau.

Durante una reciente aparición en el podcast “Arlene is Alone”, surgió el tema de la atención mediática que está recibiendo Trudeau por salir con la cantante Katy Perry, mientras la presentadora Arlene Dickinson señaló que admira cómo la mujer de 50 años se mantiene “tranquila” ante todo.

“Sabes, somos seres humanos y las cosas nos afectan. Es normal”, dijo Grégoire. “Cómo reaccionas ante las cosas es tu decisión. Así que yo elijo tratar de escuchar la música en vez del ruido”.

Grégoire y Trudeau anunciaron su separación en agosto de 2023. Se casaron en 2005 y son padres de tres hijos: Xavier, Ella-Grace y Hadrien.

Trudeau y Perry fueron fotografiados por un transeúnte aparentemente abrazados en septiembre, y parecieron hacer pública su relación cuando se les vio tomados de la mano en el cabaret Crazy Horse de París, cerca de la fecha del cumpleaños de Perry en octubre.

Grégoire agregó que es “muy consciente de que muchas cosas públicas pueden ser detonantes”.

“Lo que hago con eso es mi decisión”, añadió. “La mujer en la que quiero convertirme a través de esto es mi decisión”.

No es que esté en contra de sentir todas las emociones.

“Me permitiré estar decepcionada por alguien, me permitiré estar enojada, estar triste”, dijo Grégoire. “Y sé con certeza lo importante que es, como defensora de la salud mental, sentir esas emociones”.

Al principio del podcast, Grégoire corrigió a Dickinson cuando la llamó “madre soltera”.

“Definitivamente no soy una madre soltera”, dijo Grégoire. “Tengo una relación de colaboración con un padre que tiene un amor muy profundo y disponibilidad para sus hijos”.

